«Ак Барс» в двух шагах от полуфинала плей-офф КХЛ! «Динамо» не готово к серьёзным вызовам

Серия между минским «Динамо» и «Ак Барсом» стала единственной в четвертьфинале Кубка Гагарина, в которой смогли открыть счёт гости. Казанский клуб позавчера выиграл в Минске, проявив терпение, аккуратность и дисциплину, а Алексей Пустозёров нашёл момент для решающего гола.

В повторной игре от «Динамо» во всей Беларуси ждали только реванша. Перед встречей на «Минск-Арене» провели красочную и трогательную церемонию чествования Андрея Стася — капитан белорусов проводил 1000-й матч в КХЛ.

Казалось, что всё это должно было вдохновить «зубров» на мощный старт, но реальность оказалась несколько иной: к пятой минуте «Динамо» проигрывало 0:2. Сначала Григорий Денисенко забил, убежав на рандеву с Заком Фукале.

А потом отличился Степан Терехов при помощи рикошета от ноги защитника «Динамо».

Минчане пропустили очень лёгкие голы, что, конечно, привело к тому, что они стали выглядеть растерянными, да ещё и через 20 секунд после второго гола гостей удаление схватил юбиляр Стась. Но «Динамо» отбилось в меньшинстве, оттолкнулось от этого локального успеха, а потом реализовало своё первое большинство в матче. Алексу Лиможу удалось пробить Тимура Билялова точнейшим броском.

Идеальный момент, чтобы перевернуть игру, но «Ак Барс» на пропущенную шайбу отреагировал очень спокойно, не занервничал, а на 16-й минуте периода трудовой гол забил Александр Барабанов.

После этого «Ак Барс» повёл игру уже под свою диктовку, до перерыва мог забить ещё. Правда, в начале второго отрезка «Динамо» снова сумело реализовать большинство, отличился Сэм Энас, однако тут в очередной раз в этом плей-офф блестяще проявили себя видеотренеры казанцев. Они углядели положение «вне игры» при входе в зоны, и после видеопросмотра арбитры подтвердили правильность подозрений гостей — гол был отменён.

За второй период у «Ак Барса» случилось ещё несколько удалений, так что у минчан был шанс забить в большинстве легитимный гол, но казанцы отбивались уверенно и солидно, раз за разом нейтрализуя одну из самых грозных атак регулярного чемпионата.

Однако ничто не вечно под луной. В третьем периоде «Ак Барс» продолжил удаляться, и минчане в конце концов гостей за это наказали. Сергей Кузнецов классно открылся на дальний пятачок под бросок и сократил отставание в счёте до минимума.

А через полторы минуты «Минск-Арена» праздновала и третий гол хозяев! Виталий Пинчук в сольном проходе накрутил защиту казанцев, сделал передачу партнёру, но шайба выбрала другой путь — задев несколько игроков гостей, она кардинально поменяла направление и зашла за спину Билялову.

Что за хоккей пошёл после этого! От солидности «Ак Барса» не осталось и следа, минчане сумели расшатать казанское спокойствие, и пошла игра туда-сюда, которая ближе минчанам. Правда, сначала чуть не «привёз» гол в свои ворота Фукале, затем шикарный сейв сотворил Билялов, а за минуту с небольшим до конца основного времени, казалось, наступила развязка. «Ак Барс» в очередной раз остался в меньшинстве, и Сэм Энас впервые во встрече вывел «Динамо» вперёд, подняв на уши всю Беларусь.

Но Казань! Через 24 секунды после шайбы Энаса гости развернули атаку после выигранного вбрасывания в чужой зоне, Билялов даже не успел смениться на шестого полевого игрока, как «Ак Барс» спасся. Барабанов послал шайбу на пятак, там Фукале крайне неудачно сыграл клюшкой, и рикошетом от Артёма Галимова снаряд залетел в сетку. 4:4!

А в овертайме «Ак Барс» забрал вторую победу в Минске на старте этой серии. На 72-й минуте Нэйтан Тодд подкараулил отскок от Фукале и в касание бросил в верхний угол, заставив партнёров в радостном экстазе высыпать на лёд.

4:5 в матче, 0-2 – в серии. «Ак Барс» – в двух шагах от полуфинала Кубка Гагарина, а «Динамо» снова доказывает, что пока не готово к серьёзным кубковым сражениям.