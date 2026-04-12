Овечкину осталось 10 шайб до суммарного рекорда Гретцки, а Илья Протас оформил первый гол в НХЛ во второй встрече в лиге.

Овечкина не остановить! Снова забил, но матч с «Питтсбургом» сделали братья-белорусы

Для «Вашингтона» матч с «Пингвинз» решал многое. Если «столичные» теряли очки в «Питтсбурге», то, считай, лишались шансов на выход в плей-офф. Их отставание от топ-8 к старту встречи составляло три очка, так что нужно было побеждать.

«Пингвины», в свою очередь, уже решили главную задачу, забронировав себе место в плей-офф. Вероятно, именно благодаря этому хозяева решили поберечь и Сидни Кросби, и Евгения Малкина, получивших травмы. Тем самым невольно помогли «Вашингтону». Это, конечно, лишило болельщиков, вероятно, одного из последних матчей противостояния Овечкин — Кросби, но дало надежду фанатам «Кэпиталз».

Именно гости начали встречу немного активнее. До по-настоящему опасных моментов долгое время не доходило, однако «Вашингтон» практически не позволял бросать «Питтсбургу». Первый реальный шанс отличиться в середине первого периода получил Алексей Протас. Белорусский нападающий на пятачке подставил клюшку под отличную передачу партнёра, но шайба прошла рядом со штангой.

Под конец стартового отрезка игры «столичные» заперли хозяев в своей зоне, создав хороший момент для Коула Хатсона. Защитник здорово подключился к атаке, вышел на оперативный простор и от души приложился из района левого круга вбрасывания — Артур Шилов спас.

Буквально через минуту уже Александр Овечкин расчехлил свой бросок. Капитан «Кэпиталз» получил шайбу после выигранного вбрасывания и бросил в падении, однако угодил прямо в голкипера «Питтсбурга».

Минуту спустя Великая восьмёрка создал ещё один опасный момент, однако Шилов вновь сыграл уверенно.

Но давление в конце концов привело к закономерному итогу — «Вашингтон» забил! На старте второго периода Илья Протас, проводивший всего второй матч в НХЛ в карьере, вырезал поперечный пас вдоль ворот. Том Уилсон откликнулся на передачу, однако не сумел попасть по шайбе, зато тут как тут оказался Алексей Протас. Нападающий открыл счёт во встрече, забив свой 25-й гол в сезоне.

Однако «столичные» недолго радовались. Всего спустя 28 секунд «Питтсбург» сравнял! Райан Ши отдал передачу налево на Энтони Манту, и бывший нападающий «Кэпиталз» нанёс хороший бросок — шайба задела Джейкоба Чикрана на пятачке и залетела в ворота Логана Томпсона! 1:1! Примечательно, что это был всего третий бросок «Пингвинз» в створ.

На 27-й минуте гости создали ещё один крайне опасный момент. Пьер-Люк Дюбуа промчался по левому флангу и, уже упав на лёд, прострелил на пятак, а там никем не опекаемый Райан Леонард бросил в упор — Шилов поймал шайбу ловушкой и, как показалось, отвёл угрозу. Но после видеопросмотра судьи приняли решение засчитать гол — 19-й для 21-летнего нападающего.

А на экваторе матча «Вашингтон» отличился ещё раз!

Протас-младший взял игру на себя, продрался к воротам по правому флангу, выехал на Шилова, однако голкипер распластался на льду и помешал белорусу забить. Тем не менее Артур не сумел зафиксировать шайбу, и Том Уилсон послал её уже в пустые ворота. 3:1!

Но на этом команды не остановились. На 32-й минуте Эльмер Сёдерблом доставил шайбу на пятак, и в суете у ворот «Вашингтона» удачнее всего сыграл Ноэль Аччари. 3:2!

А всего через 11 секунд Леонард оформил дубль, разменяв второй десяток в сезоне! Гости убежали в быструю атаку, Хатсон бросил из слота, Шилов совершил сейв щитком, однако Райан первым подоспел на добивание — 4:2.

На 35-й минуте Иван Мирошниченко заработал для «Кэпиталз» большинство — Кевин Хейз отправился на скамейку штрафников за задержку соперника. «Столичные» нанесли несколько не особо опасных бросков и забить не сумели. Но главное — по окончании большинства упустили опасную контратаку. Хейза, выскочившего из штраф-бокса, отличной передачей отправили в быстрый прорыв, и Кевин, не сближаясь с Томпсоном, прицельно бросил в девятку. 4:3!

После сухого первого периода во втором команды оформили семь голов за 15 минут игрового времени. Безумие! И всё же на второй перерыв в лидерах ушёл «Вашингтон».

На старте третьего периода «Питтсбург» нанёс несколько опасных бросков, а дальше «Кэпиталз» настигла беда. Основной защитник «столичных» Расмус Сандин в безобидной ситуации получил травму и смог покинуть лёд только с помощью партнёров.

Вскоре Джастин Бразо получил удаление за задержку соперника клюшкой. «Вашингтон» начал розыгрыш. Дилан Строум отдал передачу на синюю линию на Хатсона, Коул нанёс мощный бросок по воротам — Шилов спас. Но на добивании расторопнее всех оказался Илья Протас. Первый гол молодого белоруса в НХЛ! Овечкин тут же подобрал историческую шайбу — чтобы та отправилась в личную коллекцию Протаса-младшего.

А через три минуты «Питтсбург» получил возможность исполнить буллит. Манта убежал один на один с Томпсоном, но Строум помешал тому нанести акцентированный бросок. Судьи были непреклонны. Энтони отправился исполнять штрафной бросок, однако после неторопливого выката угодил прямо в щиток голкипера.

За четыре минуты до конца встречи «Питтсбург» снял вратаря, но в итоге лишь пропустил шестой гол. Кто забил? Правильно: Овечкин. Для капитана «столичных» этот гол стал 32-м в сезоне, 929-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 1006-м — в лиге с учётом плей-офф. До суммарного рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 10 шайб!

Таким образом, «Вашингтон» набрал важнейшие два очка, обошёл «Коламбус», «Детройт» и «Айлендерс», сократив отставание от топ-8 всего до одного очка и сохранив шансы на плей-офф. А может, мы ещё сможем увидеть, как Овечкин борется за Кубок Стэнли?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».