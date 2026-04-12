Свечников выдал лучший сезон в карьере! Его клуб теперь в шаге от победы в конференции

«Каролина Харрикейнз» набрала отличный ход на финише регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Перед началом гостевого матча с «Ютой Маммот» в активе команды Рода Бриндамора значились пять побед в последних шести встречах. В свою очередь, «Юта» подошла к сегодняшней игре и вовсе с пятиматчевой победной серией, однако остановить «ураганов» на домашнем льду она оказалась не в состоянии.

Лидирующая в Восточной конференции НХЛ «Каролина» открыла счёт уже на пятой минуте встречи, использовав большинство. Датский нападающий Николай Элерс произвёл бросок по воротам хозяев, с которым справился Карел Веймелка, однако чешский вратарь отразил шайбу прямо перед собой, а на пятаке самым расторопным оказался Андрей Свечников. Российский нападающий успел переложить шайбу на неудобную руку, после чего следующим движением переправил её в цель.

Таким образом, российский хоккеист обновил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-2021/2022 он забросил 30 шайб в регулярке, а затем на протяжении трёх сезонов не мог приблизиться к заданной планке. В сезоне-2022/2023 Андрей забросил 23 шайбы, в сезоне-2023/2024 – 19 шайб, в сезоне-2024/2025 – 20 шайб. И вот наконец в недавнем матче с «Бостон Брюинз» (6:5 ОТ) россиянин второй раз в карьере достиг отметки в 30 голов за регулярный чемпионат НХЛ, а сегодня переписал свой личный снайперский рекорд за океаном.

Спустя 10 минут «Харрикейнз» упрочили преимущество в счёте благодаря точному броску ветерана команды Джордана Стаала. Второй период выдался безголевым, а в начале третьего отрезка хозяева отыграли одну шайбу, использовав своё большинство – отличился Дилан Гюнтер, чьим ассистентом в том числе выступил российский защитник Михаил Сергачёв.

Однако добраться до очков «Юте» сегодня было не суждено. В концовке периода «Каролина» забросила две шайбы подряд и довела дело до победного результата. Итог встречи подытожили Себастьян Ахо и Шон Уокер.

«Харрикейнз» добыли шестую победу в последних семи встречах, заодно поставив точку в пятиматчевой победной серии «Юты».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что в сегодняшнем матче «Каролина» не стала задействовать семь игроков основного состава. Защитники К’Андре Миллер и Джейлен Чатфилд, а также нападающие Логан Стэнковен, Уильям Каррье, Джексон Блейк, Тейлор Холл и Марк Янковски остались вне заявки на игру, но даже без ряда важных игроков «ураганы» продемонстрировали свою хорошую готовность перед плей-офф.

Победа над «Ютой» позволила команде Бриндамора сделать большой шаг к первому посеву в конференции. «Харрикейнз» для оформления победы на Востоке по итогам регулярного чемпионата НХЛ осталось набрать всего одно очко — или же надеяться на любую осечку «Баффало Сэйбрз». За два матча до окончания регулярки команды в турнирной таблице разделяет четыре очка.