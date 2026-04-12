Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Регулярный чемпионат НХЛ-2025/2026, Каролина обыграла Юту, Свечников установил новый личный рекорд, видео

Свечников выдал лучший сезон в карьере! Его клуб теперь в шаге от победы в конференции
Сергей Емельянов
Андрей Свечников
Комментарии
Российский нападающий превзошёл достижение четырёхлетней давности.

«Каролина Харрикейнз» набрала отличный ход на финише регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Перед началом гостевого матча с «Ютой Маммот» в активе команды Рода Бриндамора значились пять побед в последних шести встречах. В свою очередь, «Юта» подошла к сегодняшней игре и вовсе с пятиматчевой победной серией, однако остановить «ураганов» на домашнем льду она оказалась не в состоянии.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Элерс, Гостисбер) – 04:25 (pp)     0:2 Стаал (Элерс, Мартинук) – 13:23     1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 42:42 (pp)     1:3 Ахо (Гостисбер, Славин) – 55:31     1:4 Уокер (Мартинук, Стаал) – 59:37    

Лидирующая в Восточной конференции НХЛ «Каролина» открыла счёт уже на пятой минуте встречи, использовав большинство. Датский нападающий Николай Элерс произвёл бросок по воротам хозяев, с которым справился Карел Веймелка, однако чешский вратарь отразил шайбу прямо перед собой, а на пятаке самым расторопным оказался Андрей Свечников. Российский нападающий успел переложить шайбу на неудобную руку, после чего следующим движением переправил её в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, российский хоккеист обновил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-2021/2022 он забросил 30 шайб в регулярке, а затем на протяжении трёх сезонов не мог приблизиться к заданной планке. В сезоне-2022/2023 Андрей забросил 23 шайбы, в сезоне-2023/2024 – 19 шайб, в сезоне-2024/2025 – 20 шайб. И вот наконец в недавнем матче с «Бостон Брюинз» (6:5 ОТ) россиянин второй раз в карьере достиг отметки в 30 голов за регулярный чемпионат НХЛ, а сегодня переписал свой личный снайперский рекорд за океаном.

Несколько дней назад Александр Никишин установил новый клубный рекорд:
Спустя 10 минут «Харрикейнз» упрочили преимущество в счёте благодаря точному броску ветерана команды Джордана Стаала. Второй период выдался безголевым, а в начале третьего отрезка хозяева отыграли одну шайбу, использовав своё большинство – отличился Дилан Гюнтер, чьим ассистентом в том числе выступил российский защитник Михаил Сергачёв.

Однако добраться до очков «Юте» сегодня было не суждено. В концовке периода «Каролина» забросила две шайбы подряд и довела дело до победного результата. Итог встречи подытожили Себастьян Ахо и Шон Уокер.

«Харрикейнз» добыли шестую победу в последних семи встречах, заодно поставив точку в пятиматчевой победной серии «Юты».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что в сегодняшнем матче «Каролина» не стала задействовать семь игроков основного состава. Защитники К’Андре Миллер и Джейлен Чатфилд, а также нападающие Логан Стэнковен, Уильям Каррье, Джексон Блейк, Тейлор Холл и Марк Янковски остались вне заявки на игру, но даже без ряда важных игроков «ураганы» продемонстрировали свою хорошую готовность перед плей-офф.

Победа над «Ютой» позволила команде Бриндамора сделать большой шаг к первому посеву в конференции. «Харрикейнз» для оформления победы на Востоке по итогам регулярного чемпионата НХЛ осталось набрать всего одно очко — или же надеяться на любую осечку «Баффало Сэйбрз». За два матча до окончания регулярки команды в турнирной таблице разделяет четыре очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android