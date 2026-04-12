В Минске выбрали путь НХЛ. И только так хоккей будет развиваться

Вторая встреча серии второго раунда между минским «Динамо» и «Ак Барсом» — эталон для текущего плей-офф. Как по хоккейным событиям, так и по околохоккейной атмосфере. Все, кто был накануне на «Минск-Арене», получили весь спектр эмоций.

Причём эти эмоции в Минске научились генерировать вне зависимости от происходящего на льду. Масштабная акция в честь 1000-го матча Андрея Стася — одна из десятков активностей, которые проводил клуб в течение сезона. И они никак не могут отвлекать от основного действа, наоборот, без них у хоккея практически нет будущего.

Глядя на реакцию главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова на проведение перед вторым домашнем матчем серии с «Ак Барсом» масштабной акции в честь 1000-й игры капитана команды Андрея Стася в КХЛ, хочется сказать его голосом: «Вы что, хотите как в НХЛ?» И тут же ответить: «А знаете, хотим». Эту цель КХЛ ставила перед собой ещё на этапе зарождения лиги, когда Яромир Ягр сменил Нью-Йорк на Омск и в промороликах обещал, что Кубок Гагарина будет престижнее, чем Кубок Стэнли. Только никто не мог тогда понять, что для этого нужно сделать? Поднять уровень самого хоккея, переманив основных звёзд? Пока лига не выросла, едва ли получится, сколько денег ни предлагай. Да и результат не порадует, изучите примеры футбольных МЛС и лиги Саудовской Аравии.

Поэтому первое, что нужно сделать — повысить интерес к чемпионату КХЛ у внутреннего потребителя. Сделать его эталонным продуктом, за которым приятно, интересно и модно следить. И самое главное в такой работе — медиаактивности и работа с болельщиками. За последние годы сделано многое, но и работы впереди немало. Минское «Динамо» в этом плане ориентир и пример. Побывав на «Минск-Арене», честно могу сказать: по уровню организации матчдэй и всего, что с ним связано, с минским «Динамо» могли бы посоперничать разве что в городе на Неве, но немного в другую эпоху. Ты приходишь на стадион, и тебе здорово, причём без прямой корреляции с результатом встречи. В той же НХЛ в принципе отказались от мысли фокуса на самой игре. Важно лишь то, что человек выбрал как опцию для досуга поход на хоккейный матч, а не кинотеатр или концерт.

Стереотип о том, что американцы не ходят на хоккей как таковой, а используют поход на матч для решения бизнес-задач или повода для встречи с друзьями, а игру смотрят вполглаза с экранов на фудкорте арены, конечно, гипертрофирован, однако и доля правды в нём есть. Наш болельщик, скорее, канадский — яркий и искренний. Но даже в стране кленового листа число хардкорных фанатов хоккея ограничено, поэтому клубам приходится думать над тем, как расширять аудиторию. Беларусь — одна из самых хоккейных стран Европы. Здесь по несколько ледовых арен в каждом областном центре и городах поменьше, национальная команда — предмет всеобщей гордости, а минское «Динамо» в действительности клуб, за которым следит вся страна. К числу активных болельщиков динамовцев причисляет себя даже президент страны, что само по себе говорит о многом.

Но даже в таком случае нужно искать варианты, как привлечь к себе дополнительное внимание. И здесь в пользу минчан играет фактор арены. Теперь это уже не самый большой стадион лиги, по размеру его обходит петербургский ледовый дворец у Парка Победы, однако он до сих пор входит в число самых больших на континенте и по праву сам по себе считается важной достопримечательностью города. Побывать на «Минск-Арене» интересно и престижно, вне зависимости от того, интересуетесь ли вы хоккеем, спортом в принципе — посещение ледового дворца становится важной галочкой в списке задач. Во-вторых, когда зритель приходит на хоккей, ему должно быть комфортно и интересно с первых же секунд. Вновь без вопросов: потоки грамотно разведены, болельщиков на входе встречают волонтёры, а большие баннеры и фотозоны рядом с ареной создают впечатление праздника ещё даже до входа на стадион. Внутри это только подкрепляется.

Пересмотрите церемонию открытия серии с «Ак Барсом». Ещё раз, не сезона, не финала Кубка Гагарина. Просто предматчевое шоу перед первой встречей второго раунда плей-офф. Для многих клубов, давайте скажем честно, событие рядовое. Минск по статусу и претензиям также на текущей стадии останавливаться не планирует. Но настоящий концерт перед игрой создаёт впечатление чего-то большого, исторического. Момента, который нельзя пропустить, о котором будешь рассказывать своим детям и внукам. Здесь минчане не то что дошли до уровня НХЛ, в каком-то смысле они его даже превзошли. Перед стартом второго матча мы увидели трогательную церемонию чествования капитана Андрея Стася, который проводил свою 1000-ю встречу в КХЛ. Если вспомнить, как клуб отмечал 1000-й матч своего тренера Дмитрия Квартальнова, 1000-е очко Вадима Шипачёва, сомнений в том, что «Динамо» с размахом и присущей клубу искренностью отдаст дань уважения Стасю в такой момент, не будет.

Важно понимать, что такие акции проводятся не только, даже не столько для самого игрока, команды, лиги. Они нужны для зрителей. Болельщик, который пришёл в тот день на стадион, не просто увидел встречу плей-офф. Важную, но одну из многих. Он увидел историческое событие. Посмотрите, как аналогичные статистические достижения отмечают за океаном. Когда ситуация требует, не то что сдвигают время начала матча. Его могут и вовсе прервать, устроив масштабную церемонию прямо по ходу встречи. Так было, например, когда до рекордной отметки добрался Яромир Ягр. Из недавнего, что вы точно помните — как отмечали рекорд Александра Овечкина. Матч «Вашингтона» с «Айлендерс» вообще остановили почти на полчаса, что не могло не повлиять на ход игры, состояние игроков, но об этом в тот момент вообще никто не думал.

И правильно, потому что таких игр будет ещё десятки, сотни, тысячи. А момент, когда, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Гретцки пал – один. Конечно, рекорд Овечкина выделяется среди прочего, однако, во-первых, белорус, который добрался до 1000-й игры в рамках КХЛ, да ещё и капитан клуба, его лицо и символ – конкретно для минского «Динамо» событие не менее эпохальное. А во-вторых, в НХЛ в принципе культ статистики. Там подсчитывают чуть ли не количество точных передач по вторникам в гостевых матчах, и всё это тоже попытка зацепить внимание зрителя. Для болельщика важно создать ощущение сопричастности к чему-то по-настоящему важному, особенному. Ты не просто посмотрел, как взрослые мужчины пытаются забросить каучуковый диск в ворота. Ты был одним из тех, кто стал свидетелем исторического рекорда, который тянется на десятки лет.

До Стася отметку в 1000 матчей преодолели Евгений Бирюков, Илья Каблуков, Сергей Плотников. Каждый клуб как мог постарался сделать событие памятным и для игрока, и для всех, кто пришёл в тот исторический день на арену. Правда, до минского уровня ни один юбилей не добрался. В каком-то смысле минчане даже превзошли сами себя, вспоминая, как они уже отмечали 1000-ю игру Шипачёва, человека, который держит рекорд и по числу проведённых игр, и по набранным очкам. КХЛ крайне повезло, что важнейшие вехи в истории ещё молодого чемпионата достались именно Минску. Здесь понимают, зачем нужны подобные шоу, и едва ли они хоть как-то мешали хоккеистам. Сергей Кузнецов и Тай Смит отмечали, что, наоборот, получили важный эмоциональный заряд, который просто не смогли грамотно использовать. Но даже после поражения едва ли кто-то из минчан пожалел о том, что пошёл в субботу на хоккей. Зритель вернётся и позовёт друзей – и в этом главная победа.