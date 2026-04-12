Переступить через себя. Может ли минское «Динамо» вытащить серию с 0-2?

Говорите, потолок зарплат и выравнивание клубов в КХЛ не работают? А могли ли вы представить себе ещё три года назад, что в потенциальной серии минского «Динамо» и «Ак Барса» большинство предсказателей будут считать фаворитом именно «Динамо»? Из-за этого 0-2, полученные на домашнем льду, вызывают у многих недоумение.

Одна из причин уже как будто найдена. Перед второй встречей клуб проводил церемонию чествования Андрея Стася: для капитана этот матч становился 1000-м в КХЛ. В НХЛ перед плей-офф такие церемонии никогда не проводят хотя бы из-за того, что они сильно затягивают начало встречи, которое в Америке и так отличается от указанного в календаре.

Никита Квартальнов в телеграм-канале заявил (орфография сохранена): «После торжественных и неуместных для ПО церемоний на «Минск-Арене» команда «Динамо» Минск проиграла второй матч подряд, такой отрицательной динамики в этом сезоне ещё не было. В итоге имеем то, что имеем: история это важно, но в плей-офф решает команда. Стоят ли эти торжества риска слить уникальный сезон в унитаз?». Но здесь есть два аргумента против: во-первых, «Ак Барс» находился в таких же условиях, во-вторых, «Металлургу» никак не помешала схожая церемония в честь Геннадия Величкина.

По итогам двух матчей серии можно сказать одно: все не то что переоценили «Динамо», но удивительно недооценили «Ак Барс». Казань заняла третье место на Востоке спокойно и уверенно, после первого неудачного месяца сезона не проваливалась, однако в инфополе вокруг «АБ» был в основном негатив — причём даже в местных медиа. Можно понять почему: «Ак Барс» в этом году не выдавал каких-то концертов в регулярке, а болельщики постоянно требовали трансферов — особенно на фоне слабой игры таких новичков, как Брэндон Биро и Григорий Денисенко.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» Фото: ХК «Динамо» Минск

И если первого сплавили в «Спартак», то второй выходит в третьем звене, которое вчера фактически и решило исход матча. Возможно, один из главных талантов 2000 года рождения пока не тянет топ-6, однако иметь такого игрока в третьем звене — это роскошь. Если у «Ак Барса» в этой тройке есть и король пятака Яшкин, и опытнейший Фисенко, то у «Динамо» в третьем звене выходят 21-летний Липский и 20-летний Бориков. Оба прогрессируют мощными темпами, но на таком отрезке сезона решает и опыт.

Возможно, «Динамо» переоценили из-за тех самых «12 легионеров», из-за которых возмущались перед стартом серии. Однако сейчас на дворе не золотой 2014-й, когда тот же «Лев» мог собрать буквально сборную мира из чехов, американцев, канадцев и шведов. Считать, что легионерская команда будет гарантированно лучше «нелегионерской», уже не получится. Тем более эти слоты используются странно: американский форвард в третье звено как будто был бы полезнее, чем американский седьмой защитник.

Ещё и появились вопросы к самому дорогому из этих легионеров, Заку Фукале. Мы уже писали в превью первого раунда: после Нового года статистика канадца рухнула очень резко, в 2026-м он отражает лишь 88% бросков. В серии с «Динамо» это не сказалось: для Фукале это соперник удобный, а это для вратарей часто бывает важным фактором. Однако во второй встрече Фукале «шанса не дал» и чуть не отметился невероятным «привозом», когда замешкался при выходе из ворот. В общем-то, и в прошлом году у Фукале были сомнительные матчи на старте плей-офф, но невероятные камбэки «Трактора» помогали это нивелировать.

И самое главное: Минск могли переоценить из-за регулярки. «Динамо» забило очень много, однако есть нюанс: немалая часть этих голов приходится на разгромы соперников, сильно уступающих в классе. Бо́льшая часть этих побед пришла на домашнем льду, где есть и постоянные аншлаги, и чисто тактические преимущества. В регулярном сезоне «Динамо» набрало 55 очков дома с разницей шайб «+68» и лишь 33 – в гостях с разницей «+6»: разница очень большая. А в первом раунде соперник подходил к плей-офф в состоянии почти полного развала, где главный тренер в открытую говорил, как его бесит один из лидеров команды.

Конечно, многие уже вспомнили прошлый год, когда Казань в серии с другим «Динамо» начала с уверенных 2-0 в гостях, но больше не выиграла ни одного матча в серии и закрыла плей-офф безжизненными 1:6 на своём льду. Однако за год многое поменялось: в первую очередь у «Ак Барса» появилась глубина. Про третье звено упоминалось выше, а год назад там проецировались Егор Коршков и Семён Кошелев, которых усадили в запас по ходу плей-офф. В ментальном плане команда Гатиятулина пока очень крепка и выиграла четыре овертайма из четырёх.

Дмитрий Квартальнов Фото: РИА Новости

Ну и возвращаемся к сообщению Квартальнова-младшего в соцсетях. Квартальнов-старший на пресс-конференции тоже показывал своё недовольство решением провести шоу, а если верить казанским коллегам, то высказывал это и не на запись без цензуры. Видя это и вспоминая конфликт из-за Райана Спунера между тренером и руководством, хочется вспомнить каноническое «Дом, разделённый в себе, не устоит».

Так что для камбэка в серии «Динамо» нужно в первую очередь менять ментальность: команда в тактическом плане проиграла ведь не из-за стереотипного квартальновского хоккея — а вот нервозность этих команд себя проявила. Обычно в таких случаях говорят, что люди не меняются в 60 лет, однако тот же Барри Тротц до 55 второй раунд никогда не проходил, а потом выиграл первое чемпионство. Переступить через себя — это очень сложно, но не невозможно.