Жуткий момент в плей-офф КХЛ. Кузнецов пропустил хит и покинул лёд на носилках. Видео

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» начал серию второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» с двух подряд домашних побед (1:0 и 2:0). В ярославской части противостояния подопечные Боба Хартли за 120 минут не пропустили ни одной шайбы. В свою очередь, железнодорожники и сами особо не отмечались результативными действиями, однако трёх забитых голов им с лихвой хватило для двух побед, ведь голкипер Даниил Исаев был абсолютно идеален.

Для 33-летнего форварда «Салавата» Евгения Кузнецова этот плей-офф складывался словно американские горки. В серии первого раунда с «Автомобилистом» звёздный нападающий долгое время находился под шквалом критики, однако именно вдохновенная игра Кузнецова в решающие моменты пятого матча помогла его партнёрам поставить точку в той серии. Сначала Евгений забил за четыре секунды до конца основного времени, благодаря чему «Салават» перевёл игру в овертайм, после чего на первой минуте второго дополнительного отрезка Кузнецов шикарным пасом вывел Шелдона Ремпала на победное завершение.

В начале серии с «Локомотивом» Евгений снова был далёк от оптимального состояния. Он находился на льду при каждом из трёх голов ярославцев в двух первых встречах противостояния. В таком же ключе начался и сегодняшний матч: выиграли гости вбрасывание в чужой зоне, Илья Николаев выгрыз шайбу у борта, сделал короткий пас на Дениса Алексеева, который с близкой дистанции отправил шайбу под перекладину. Проиграл единоборство на «точке», а затем упустил из-под контроля ещё и Алексеева как раз таки Кузнецов.

А затем произошёл эпизод, который с большой степенью вероятности подвёл черту под выступлением Евгения в нынешнем сезоне КХЛ, учитывая текущий счёт в серии. На 13-й минуте первого периода нападающий «Салавата Юлаева» получил травму после силового приёма от форварда «Локомотива» Александра Полунина на синей линии. Евгений не смог самостоятельно покинуть лёд, форварда унесли на носилках.

Сам по себе момент получился довольно странным в том плане, что ни на одном из повторов в действиях Полунина невозможно усмотреть какой-либо грубости. Некоторые болельщики усмотрели в его действиях атаку игрока, не владеющего шайбой, но Кузнецов избавился от неё буквально за несколько мгновений до хита Полунина, так что неудивительно, что главные арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Александра. Тем более что в плей-офф допуск всегда выше, чем в играх регулярного чемпионата, потому арбитры даже не стали смотреть повтор момента, так как были полностью уверены, что хит Полунина был легитимным.

Евгения Кузнецова поднимают со льда партнёры Фото: Кадр из трансляции

Если разбирать момент более детально, то, по всей видимости, Евгений оказался застигнут врасплох. Кузнецов был сфокусирован на борьбе с защитником гостей Александром Елесиным и не ждал атаки со стороны другого игрока «Локомотива». Полунин произвёл силовой приём, а Кузнецов находился в непосредственной близости от борта, что и привело к травме.

Что произошло с Кузнецовым после хита Полунина: Фото Евгений Кузнецов на носилках покинул лёд после силового приёма Полунина

Евгений крайне неудачно упал и не смог подняться со льда самостоятельно. Появившиеся на льду врачи наложили форварду уфимцев накладку на шею и увезли игрока на носилках. Такое покидание арены обычно не сулит ничего хорошего, однако хочется верить, что Кузнецов сможет избежать тяжёлой травмы. В этой ситуации хочется пожелать Евгению здоровья и скорейшего возвращения в строй.