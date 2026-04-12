Зачем Панин это сделал? «Локомотив» наказал капитана «Салавата» за удар в голову Радулова

Противостояние «Локомотива» и «Салавата Юлаева» после первых двух матчей было самым нерезультативным во втором раунде Кубка Гагарина – 2026. За первые 120 минут на двоих команды забросили всего три шайбы. Более того, все они были на счету железнодорожников – в первой встрече ярославцы победили со счётом 1:0, а спустя два дня смогли поразить ворота уфимцев на один раз больше.

Перспективы подопечных Виктора Козлова не стали выглядеть лучше и на родной площадке – даже несмотря на возвращение в строй Семёна Вязового, который отсутствовал в прошлой игре (хотя к Илье Коновалову претензий нет), «Салават» пропустил уже в начале шестой минуты. Свою вторую шайбу в этом плей-офф забросил Денис Алексеев – он получил пас от Ильи Николаева, воспользовался трафиком на пятаке хозяев и пробил Вязового в самый неудобный для него момент.

У уфимцев в атаке получалось совсем немногое, а во второй половине первого периода дела для них стали ещё хуже. Евгений Кузнецов попал под чистый, но, кажется, слегка запоздалый силовой в исполнении Александра Полунина. На первый взгляд всё выглядело не так страшно, однако нападающий «Салавата» не смог покинуть лёд самостоятельно – его пришлось увозить на носилках.

Потеря одного из лидеров мобилизовала хоккеистов хозяев – во втором периоде они значительно нарастили бросковую активность и всё-таки смогли впервые в серии зажечь красный свет за спиной Даниила Исаева.

Подопечным Козлова удалось провести успешную контратаку – и пусть с первой попытки пробить голкипера «Локомотива» не получилось, подоспевший на второй темп Сергей Варлов смог приложиться так, что у него не осталось никаких шансов.

Радость домашних трибун продлилась меньше двух минут – в одной из следующих атак приложился уже другой защитник. В течение нескольких секунд Александр Елесин дважды щёлкнул в направлении ворот Вязового. И если с первым выстрелом справился полевой игрок «Салавата», то второй достиг своей цели.

Следующего ответа от уфимцев пришлось ждать до начала третьего периода. За этот гол хозяева во многом должны сказать спасибо Девину Броссо – канадец отборолся за воротами Исаева при входе в зону, а через несколько секунд совершил точное добивание после первого броска Шелдона Ремпала.

Один из ключевых эпизодов матча произошёл через несколько минут после гола Броссо. Капитан «Салавата» Григорий Панин зачем-то влетел локтем в голову Александру Радулову в борьбе за шайбу. Судьи после просмотра момента вынесли вердикт – Панину пришлось провести пять минут в штрафном боксе.

Уфимцы успешно справлялись с большинством «Локомотива» почти всё время, однако гости всё же реализовали численное преимущество – на исходе пятой минуты Артур Каюмов прорвался по левому флангу и из-под защитника нанёс бросок, с которым Вязовой справиться не смог.

У «Салавата» было достаточно времени и возможностей, чтобы отыграться – чего стоит одно только попадание Броссо в перекладину с пары метров. Однако ярославцы смогли удержать преимущество и забрать третью победу в этой серии на глазах у переодевшегося Евгения Кузнецова, который досматривал игру от борта.

3:2 и 3-0 – послезавтра «Локомотив» может обеспечить себе проход в полуфинал Кубка Гагарина.