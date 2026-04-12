Окулов вновь казнил ЦСКА. «Авангард» в шаге от полуфинала Кубка Гагарина!

Старт серии второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 между «Авангардом» и ЦСКА прошёл по сценарию, который был написан омской командой. «Ястребы» одержали две домашние победы подряд (3:0 и 3:2), благодаря чему захватили преимущество в противостоянии 2-0. На родной лёд москвичи вернулись с надеждой перевернуть ход четвертьфинальной серии.

С этой целью тренерский штаб ЦСКА впервые в нынешнем плей-офф бросил в бой Дениса Зернова. Бывший форвард «Авангарда» получил неприятную травму на финише регулярного чемпионата КХЛ, вследствие чего пропустил полтора раунда. Оттягивать дальше возвращение Дениса было слишком рискованно, ведь ещё одно поражение ставило армейцев на грань завершения сезона.

Форвард восстановился после травмы и в третьей игре противостояния подменил Виталия Абрамова на краю в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин принял решение использовать Зернова на фланге атаки в той самой тройке, которая долгое время являлась наиболее стабильным оружием армейского нападения.

Но этот плей-офф у Абрамова откровенно не задался. В активе нападающего одна заброшенная шайба и одна результативная передача, однако ожидания от Виталия были куда более высокими. В серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА Соркин и Полтапов смотрелись хорошо, а вот Абрамов и тогда в основном находился в тени. На старте же второго раунда Виталий и вовсе растворился, за что и был отправлен в запас.

При этом менять основного голкипера армейцы не стали. 23-летний Дмитрий Гамзин продолжил защищать ворота ЦСКА, тогда как куда более опытный Александр Самонов снова остался в запасе. Что касается омичей, то в их составе не было зафиксировано никаких изменений по сравнению со второй игрой. Защитник Семён Чистяков по-прежнему находится вне заявки «ястребов» после столкновения с Климом Костиным в первом матче серии.

Старт сегодняшней встречи ознаменовался быстрым взятием ворот гостей. Армейцам удалось сделать то, что ни разу не получилось в омской части противостояния – открыть счёт и выйти вперёд в ходе матча. Первым же броском забили хозяева: Иван Дроздов набросил на пятак, Павел Карнаухов ловко подставил клюшку и переправил шайбу в цель – 1:0.

На протяжении трёх четвертей стартового отрезка игра у омичей в целом совершенно не получалась. К 16-й минуте встречи в активе гостей значилось всего два броска в створ чужих ворот, однако едва ли не первая по-настоящему мощная смена «ястребов» завершилась голом. Омичи заперли соперника в зоне, Артём Блажиевский приложился от синей линии, Джованни Фьоре подкараулил отскок на пятаке и добил шайбу в сетку – 1:1.

Вторым ассистентом в эпизоде с первым голом гостей выступил Майкл Маклауд. Тройка этого форварда буквально затерроризировала оборону ЦСКА на старте серии, и после переезда противостояния в столицу России ничего не изменилось. В середине второго периода сочетание канадского нападающего организовало ещё один гол «ястребов».

Гости выиграли вбрасывание и заперли соперника в зоне. Прошёл наброс от борта, шайба оказалась на пятаке, откуда Константин Окулов откинул её в центр зоны точно на Михаила Гуляева, который мощно зарядил в верхний угол ворот – 1:2. Проводящий роскошный плей-офф 31-летний Окулов продлил результативную серию до пяти встреч. Непосредственно же в серии с ЦСКА на счету экс-форварда армейской команды уже 5 (3+2) очков.

Теперь уже армейцам необходимо было спасаться, и они справились с этой задачей при игре в формате «четыре на четыре». Хозяева заперли соперника в зоне, Прохор Полтапов от борта сделал перевод в центр, Джереми Рой обработал шайбу и с близкого расстояния бросил под перекладину – 2:2. Гол канадского защитника стал последним, забитым обеими командами в основное время встречи.

В третьем периоде армейцы смотрелись значительно активнее своего соперника, который в ходе матча потерял Александра Волкова. Один из лучших форвардов «Авангарда» образца серии с «Нефтехимиком» перестал появляться на льду после одной сыгранной смены во втором отрезке. В заключительной двадцатиминутке хозяева перебросали гостей 13:7 в створ, но преобразовать игровое преимущество в гол не смогли, а потому судьба напряжённой встречи решилась в овертайме.

На старте дополнительного отрезка подопечные Ги Буше заработали большинство после удаления Полтапова, однако воспользоваться этой возможностью они не смогли. Зато в равных составах гости добились своего. В очередной раз в этой серии злым гением ЦСКА стал Окулов, от услуг которого москвичи сами отказались в прошлом сезоне.

Гуляев нанёс бросок со входа в зону, подобрал отскок от лицевого борта и отдал на пятак, откуда Окулов переправил шайбу мимо Гамзина, став автором победного гола за четыре с половиной минуты до конца первого овертайма. «Авангард» добыл третью победу в серии с ЦСКА и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.