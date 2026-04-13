Овечкин сделал Кросби в их, возможно, последнем матче в НХЛ! И сохранил шансы «Вашингтона»

«Вашингтону» выпала участь решить свою судьбу в двух матчах с принципиальнейшим соперником за два дня. Отступать было уже некуда: «Филадельфия» свою встречу накануне выиграла, так что отставание «столичных» от зоны плей-офф в три очка сохранилось. До конца регулярки осталось два матча — проигрывать было никак нельзя.

Дела же «Питтсбурга» складывались довольно неплохо. «Пингвинз» уже обеспечили себе место в плей-офф, так что волноваться им было не из-за чего.

В первой очной встрече «Вашингтон» выглядел уверенно и хоть и потрепал нервишки своим болельщикам, но всё же забрал столь нужные два очка. Однако ко второй игре в строй вернулись Сидни Кросби и Евгений Малкин, накануне выбывавшие из-за травм, так что на сей раз «столичным» должно было стать ещё тяжелее.

Прибавим к этому ещё три важных сюжета. Во-первых, это, возможно, последний матч между Овечкиным и Кросби в истории. Во-вторых, для двух легенд эта встреча стала 100-й в их противостоянии с учётом плей-офф. А в-третьих, есть шансы, что это последняя игра Великой восьмёрки в Вашингтоне в его карьере. Так что интересных переплетений хватало.

И началось-то тоже довольно символично. На стартовом вбрасывании Дилан Строум нарушил процедуру, из-за чего ему пришлось уступить место на точке одноклубнику. Вызвался Овечкин. Против кого он встал на вбрасывание? Правильно — против Кросби. И победителем вышел именно Сид, не скрывавший улыбки.

Это словно предопределило ход стартовой части матча. «Питтсбург» взял инициативу в свои руки и серьёзно надавил на хозяев. Первый бросок в створ «столичные» нанесли только на восьмой минуте. К этому времени «пингвины» уже создали несколько опасных моментов. А Овечкин отметился мощным силовым приёмом.

Во второй части стартового периода игра немного выравнялась. «Вашингтон» провёл парочку неплохих атак, но Стюарт Скиннер успешно отводил угрозу. Не менее качественно действовал и его визави Логан Томпсон.

Под занавес первого игрового отрезка Кросби неожиданно ошибся, оставив свою команду в меньшинстве. Естественно, во время розыгрыша шайбу сразу доставили Овечкину, который расчехлил свой щелчок — неудачно.

Однако спустя несколько секунд капитан «Вашингтона» от синей линии набросил на пятачок, где клюшку подставил Джастин Сурдиф, — шайба попала в каркас, отскочила в спину Скиннеру и от голкипера залетела в ворота. Ассист для Ови!..

…тем не менее судьи тотчас отправились смотреть повтор — и зафиксировали положение «вне игры» у хоккеиста «Кэпиталз». Гол отменили, а Кросби остался на скамейке штрафников.

На старте второго периода Овечкин нанёс ещё несколько бросков во время розыгрыша большинства, но забить не удалось. А под занавес численного преимущества «Вашингтон» ещё и едва не пропустил опасную контратаку. У Джейкоба Чикрана на синей линии сломалась клюшка, Брайан Раст перехватил шайбу и попытался убежать в атаку. Однако Чикран доиграл эпизод на элитнейшем уровне, не позволив нападающему добраться до шайбы. И это — без клюшки в руках!

Большинство в итоге реализовать у «столичных» не получилось.

На 32-й минуте «Питтсбург» едва не открыл счёт в матче! Йоона Коппанен прорвался по левому флангу и прострелил в центр на Рутгера Макгроарти, но Томпсон спас — а затем его вместе с воротами снесли. Обошлось без травм.

А спустя всего 30 секунд зрители всё-таки увидели гол. И забил «Вашингтон»!

Пьер-Люк Дюбуа пролез на пятачок и попытался отдать передачу, шайба заметалась по вратарской, и успешнее всех разобрался подключившийся к атаке 34-летний защитник Тревор ван Римсдайк. Американец с мясом затолкал шайбу в сетку — та даже едва пересекла ленточку.

После этого сразу два шанса получил нападающий «Пингвинз» Томми Новак. Сначала форвард, никем не опекаемый, в упор «расстреливал» Томпсона — Логан сыграл идеально, парировав бросок. Затем Новак убегал один на один с голкипером «Вашингтона», но глупейшим образом во время прохода просто «забыл» шайбу, проехав мимо оной.

Малкин также напомнил о себе, нанеся опасный бросок. И снова Томпсон был на месте.

Под занавес второго периода Мартин Фехервари схлопотал двухминутное удаление за подножку на Егоре Чинахове. «Питтсбург» вывел на бросок Эрика Карлссона, однако Том Уилсон встал на пути шайбы — та угодила ему в конёк. Американец рухнул на лёд и только с помощью партнёров сумел покинуть площадку.

В итоге на второй перерыв в лидерах ушёл «Вашингтон».

Третий период начался с активных атак «Питтсбурга». Малкин и Илья Соловьёв угрожали воротам Томпсона, но пробить Логана вновь не удалось.

К середине игрового отрезка игра немного выравнялась. На 50-й минуте Алексей Протас вылез на пятачок, шайба отскочила в сторону Овечкина, но Александру не удалось направить её в ворота. Спустя пару минут Чикран мощно приложился от левого борта, Скиннер спас. Шайба отскочила к Протасу-старшему, тот подработал её коньком и бросил — прямо в штангу.

После этого инициатива полностью перешла в руки «Пингвинз». Гости заперли хозяев в своей зоне, проводя одну позиционную атаку за другой. «Питтсбург» всё сильнее давил… а потом пропустил контратаку «два в одного». Райан Леонард протащил шайбу до зоны «пингвинов» и оформил подкидку на Коннора Макмайкла. Нападающий сблизился со Скиннером и мастерски послал шайбу тому в «домик». 2:0!

А на 58-й минуте, когда «Питтсбург» снял вратаря, Овечкин… нет, не забил в пустые. Он отправил в прорыв Макмайкла, который оформил дубль. 3:0!

«Вашингтон» дотерпел и сократил отставание от зоны плей-офф до одного очка при встрече в запасе у «Филадельфии». «Столичные» благодаря двум победам над «Питтсбургом» сохранили шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Овечкин же одержал 32-ю победу в 75-м матче против Кросби в регулярных чемпионатах и 43-ю – в 100-й встрече в НХЛ с учётом плей-офф. Попутно Великая восьмёрка оформил 71-е (38+33) очко в регулярках и 104-е (53+51) суммарно в лиге против своего главного соперника.

Страшно думать, что это мог быть последний матч Овечкина и Кросби в истории… Но удался он на славу.

