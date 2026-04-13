Овечкин всё же остаётся?! Отказался от трогательной церемонии принципиального соперника!

Когда Кросби и другие игроки «Питтсбурга» захотели попрощаться с ним, Александр скривился и жестами попросил не делать этого.

Матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» ожидали как, возможно, последнюю главу в великом противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби. Капитан «столичных» по-прежнему не решил, будет ли продлевать истекающий контракт. Зато объявил, что будет принимать решение летом.

Из-за такой неопределённости мало кто понимает, как правильно реагировать. Если это последний сезон Великой восьмёрки в НХЛ, его соперники точно хотели бы с достоинством проводить легенду. Точно так же, как сейчас провожают капитана «Лос-Анджелеса» Анже Копитара, как совсем недавно провожали Марка-Андре Флёри и как когда-то давным-давно провожали Уэйна Гретцки.

Кросби — да и все на «Кэпитал Уан-Арене» — не стали исключением.

Ещё до матча Овечкин, Сид, Евгений Малкин и Крис Летанг сделали совместную фотографию.

Совместное фото Овечкина, Кросби, Малкина и Летанга перед матчем

Ови и Кросби ещё и отдельно сфотографировались. На память.

На этом парни не остановились. В самом начале встречи Дилан Строум специально нарушил процедуру стартового вбрасывания, чтобы Овечкин занял его место на точке и посоревновался с Кросби. Сид, к слову, встретил этот момент с добродушной улыбкой. А потом вчистую выиграл вбрасывание.

В самой встрече, ставшей для Овечкина и Кросби 100-й друг против друга в НХЛ с учётом плей-офф, 40-летний нападающий «Вашингтона» отметился результативной передачей. Она стала для него 33-й против Сида в регулярках и 51-й — в плей-офф. Всего же Восьмёрка довёл свой бомбардирский счёт в матчах против заклятого соперника до 71 (38+33) очка в гладких чемпионатах и до 104 (53+51) суммарно в НХЛ.

Кроме того, Ови выиграл в 32-й раз в регулярных чемпионатах — всего провели 75 встреч. А ещё одержал 43-ю победу с учётом плей-офф.

«Питтсбург» с достоинством принял поражение. И даже больше — захотел достойно проводить Овечкина, если это их последний матч в НХЛ.

После финальной сирены хоккеисты «Пингвинз» под предводительством Кросби выстроились, чтобы провести трогательную церемонию — обычно каждый игрок с тёплыми словами пожимает руку парню, которого они провожают.

Но, как только Овечкин увидел это, он скривил лицо и жестом показал, мол, «не надо, парни, давайте без этого». Хоккеисты «Питтсбурга» в недоумении покинули площадку.

А Александр под овации местной публики победно вскинул клюшку, подъехал к стеклу и дал кулачки своим сыновьям, после чего пошёл в подтрибунку.

Этот эпизод удивителен. Причём сразу в нескольких смыслах. Он может значить как то, что Овечкин не хочет трогательных прощаний, так и то, что Алекс… уже решил для себя, что задержится в НХЛ! Потому что для нападающего совершенно не свойственно так, можно сказать, несколько грубо реагировать на добросердечные намерения соперников, тем более Кросби и Малкина.

Пока о своём решении Ови не объявил, но, кажется, сегодня мы увидели положительный сигнал. Неужели это и правда ещё не всё?

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».