Всё в руках другой команды, но клуб Овечкина сохраняет шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Вашингтон» ещё может продлить себе сезон! Как «столичным» попасть в плей-офф НХЛ?

«Вашингтон» одержал две победы в матчах с «Питтсбургом» за два дня, благодаря чему сумел остаться в гонке за плей-офф. Однако насколько попадание «столичных» в розыгрыш Кубка Стэнли реально и что для этого должно произойти?

Для начала опишем ситуацию «Кэпиталз».

Команда Александра Овечкина занимает девятое место в Восточной конференции и четвёртое – в Столичном дивизионе. У «Вашингтона» осталось всего два конкурента в борьбе за место в плей-офф — это «Филадельфия» и «Коламбус».

«Флайерз» сыграли 80 матчей и набрали 94 очка. «Столичные», проведя на одну встречу больше, отстают на одно очко. «Блю Джекетс» с 92 очками в 81 матче немного отстали, но всё ещё сохраняют шансы на плей-офф.

При каких же условиях «Вашингтон» ещё может продлить свой сезон?

1. Впереди у «Кэпс» матч с «Коламбусом». «Столичным» необходимо победить, причём их устроит нужный результат даже за пределами основного времени.

В случае поражения в основное время они точно пролетают мимо плей-офф. А если проигрывают в овертайме или по буллитам, то там уже нужно надеяться на то, что «Филадельфия» проиграет оба матча в основное время.

2. Собственно, два поражения «Флайерз» — неотъемлемое условие для попадания «Кэпиталз» в плей-офф. Сезон завершится для «столичных» даже в том случае, если «лётчики» обе встречи проиграют за пределами основного времени. Но если у «Филадельфии» и «Вашингтона» будет равенство по очкам, то команда Ови окажется выше за счёт большего количества побед в основное время.

Именно по этой логике «Кэпиталз» также окажутся выше «Коламбуса» при равенстве очков. У подопечных Спенсера Карбери 36 побед в основное время, у «Флайерз» их 26, а у «Блю Джекетс» — 28.

Сейчас всё явно не в руках «столичных», но и в этой ситуации можно найти обнадёживающие моменты. Так, «Филадельфии» предстоит провести два заключительных матча в нынешней регулярке с «Каролиной» и «Монреалем». Обе команды уже ни за что не борются в этом чемпионате, однако «Канадиенс» занимают четвёртое место на Востоке, а «Харрикейнз» и вовсе лидеры конференции. То есть «лётчиков» ждёт битва с одними из сильнейших команд Востока.

Так что шансы у «Вашингтона» ещё есть. Однако для этого точно придётся обыграть «Коламбус» — и просто надеяться на неудачи «Флайерз».

Причём вот что самое забавное. Буквально два года назад судьба «столичных» решалась в последнем матче чемпионата с… «Филадельфией»! Тогда «Кэпиталз» было жизненно важно побеждать, ибо они находились в эпицентре борьбы за последнее место в плей-офф — с «лётчиками», «Детройтом» и «Питтсбургом». И «Флайерз» при определённых обстоятельствах вполне могли продлить себе сезон, ведь в случае победы в основное время они бы финишировали выше «Вашингтона».

Тогда к 57-й минуте матча счёт был равным — 1:1, и Джон Торторелла решил пойти ва-банк, сняв голкипера. Шалость не удалась, Ти Джей Оши забил гол в пустые и вывел «столичных» в плей-офф. А главное — Торторелле не было смысла идти на такие ухищрения, поскольку в параллельной встрече «Детройт» уже обыграл «Монреаль» и обошёл «лётчиков». Своим ходом главный тренер «Флайерз» собственноручно отобрал путёвку в плей-офф у «красных крыльев» и отдал её «столичным».

Но тогда «Филадельфия» ничего не могла поделать. А теперь будущее «Флайерз» в их руках.

Вот только будет совсем печально, если «Вашингтон» в потенциально последнем сезоне Овечкина не сумеет попасть в плей-офф. Вряд ли такого ждали от Великой восьмёрки.