Лучший снайпер в истории хоккея пока ничего не решил, а Малкин верит, что Ови вернётся.

«Ещё один год? Я подумаю!» Овечкина рано провожать на пенсию в НХЛ?

Возможно, сегодня был последний матч Александра Овечкина против своего заклятого соперника «Питтсбурга». Или нет? Хотя всё на игре было обставлено так, будто «Кэпитал Уан-Арена» прощается с Ови, сам он решительно отвергал все намёки. И даже после матча говорил обтекаемо.

Не стоит раньше времени списывать Овечкина на пенсию, пока Александр сам не озвучит своё решение.

«Фанаты скандировали «Ещё один год!»? Я подумаю об этом»

— Мы бьёмся за место в плей-офф. Я уже говорил, что не знаю, что будет через неделю или даже завтра, поэтому надо просто концентрироваться на игре.

— Когда игроки «Питтсбурга» выстроились для рукопожатия с вами, вы отказались. Почему?

— Потому что я ещё не решил. Спасибо им, что ждали меня, мы сейчас с Сидом и Джино увидимся, поговорим.

— Какие вообще ощущения от такого пристального внимания в этом матче? Кажется, вам оно не особо нравилось.

— Ну, такое внимание уже последние недели две. Потому что нам надо побеждать, набирать очки. Сегодня была важная победа, все работали на команду.

— Была сегодня мысль, что это, возможно, ваш последний матч здесь?

— Нет. Я фокусировался на игре, а там посмотрим.

— Каково было встать на стартовое вбрасывание с Сидом?

— Я был удивлён! Я ведь не выхожу на вбрасывания, однако постарался выиграть его.

— Что скажете о том, что болельщики скандировали «Ещё один год!»?

— Я об этом подумаю (улыбается).

— Что хотите, чтобы ваши сыновья запомнили о вашей карьере?

— Чтобы запомнили этот момент, плей-офф, сегодняшнюю атмосферу. Здорово, что сейчас есть камеры, телефоны. Они будут смотреть эти видео взрослыми, вспоминать и радоваться.

«Если это правда конец, у нас должна быть возможность попрощаться»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после игры расчувствовался. Было видно, что он хочет запечатлеть в памяти этот момент.

— Сегодня всё ощущалось иначе. И хотя мы старались фокусироваться на игре, всё равно чувствовалось некоторое напряжение, особенно в первом периоде. Сегодня было много классных моментов – стартовое вбрасывание между Сидом и Ови. Я даже сам ловил себя на том, что больше наблюдаю за Ови – даже не во время игры, а в паузах. Ну и атмосфера была потрясающей, до мурашек. Классный был вечер.

— Все эти церемонии перед игрой, а потом начинается матч, и он проводит три мощных силовых. Как будто говоря – я здесь не для прощальной вечеринки!

— Именно. Он делал всё, что мог, чтобы мы победили. Так же было в прошлом году, в плей-офф, он старался задавать тон, быть лидером. Чтобы все знали, насколько важна эта игра.

— Что думаете об отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбургом» после матча?

— Ну, это в его стиле. Он как бы говорит – ребята, я ещё не закончил, оставьте меня в покое. Он так же и в личном общении себя ведёт, ему нужно время, чтобы принять решение. Он, конечно, ценит всё это, потому что, если это правда конец, у нас должна быть возможность попрощаться. Но он ещё не принял решения, поэтому не хотел жать руки.

«Овечкин оказал огромное влияние на хоккей. Честь играть с ним все эти годы»

Для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби было важно сыграть в этом матче – на случай, если это была его последняя игра против Овечкина.

— Болельщики «Вашингтона» приветствовали вас с Овечкиным овациями. Что это значит для вас?

— Я не знал, что так будет. Очень ценю это, было очень мило.

— Вам было важно сыграть в этом матче? Если это вдруг ваш последний матч с Овечкиным?

— Конечно. Хотелось сыграть, потому что такая вероятность есть, мы ведь не знаем.

— Расскажите о том, что Ови дал хоккею?

— Он оказал огромное влияние на хоккей как на льду, так и за его пределами. От него многого ожидали, и он полностью оправдал эти ожидания, если не сказать больше. Он величайший снайпер всех времён, столько сделал, все эти годы был стабилен, всё это впечатляет. Для меня честь играть против него все эти годы.

«Не верю, что это последняя игра. Уверен, он вернётся на следующий год»

А Евгений Малкин верит, что Овечкин ещё не закончил.

— Я не верю, что это наша последняя игра [друг против друга]. Думаю, он вернётся на следующий год, совершенно точно. Он всё ещё голоден, он забил 30 с лишним голов в этом году, он любит хоккей. Но если это была наша последняя игра, я рад, что играл против него, что являюсь его другом и наслаждаюсь каждым моментом. Он величайший снайпер всех времён. Я и против него играл, и с ним – это круто. Он замечательный друг.

— Как развивалась ваша дружба все эти годы?

— Помню, в 2006-м мы жили в одном номере на Олимпиаде, было классно. Время идёт быстро, и 20 лет спустя у нас обоих уже дети, мы стали немного старше, но мы хорошие друзья. Поддерживаем друг друга: если ему что-то понадобится, я всегда готов помочь.

— Вы вчера вечером были у него в гостях.

— Да, был ужин, поиграли с детьми в мини-хоккей, поговорили о хоккее, о плей-офф. Мы и в Питтсбурге тоже вместе ужинали. Это классно.

— Что значит для НХЛ противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона»?

— В первую очередь это противостояние Сида против Ови, а потом уже команд. В этом году мы ещё тоже можем встретиться. И это непростое противостояние, у «Вашингтона» всегда сильная команда, которая бьётся в каждом матче. Возможно, это одно из лучших противостояний в истории, и я рад, что являюсь его частью, забил в нём пару голов. Мы четыре раза встречались в плей-офф, и каждый раз победитель серии в итоге брал Кубок. Это потрясающе!

***

Ну а пока ничего не ясно насчёт будущего Овечкина, у «Вашингтона» точно остаётся ещё один матч в этой регулярке. И кто знает — возможно, и плей-офф. Если всё для «столичных» сложится удачно.