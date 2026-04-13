Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?

Казалось, что первый раунд, прошедший без особых сенсаций, подарит более-менее равный второй круг. Ха-ха, как это было наивно! Зацепиться во втором раунде визуально как будто вообще не за что: команды, которые ведут в серии, пока не отдали ни одного матча. Суммарные 10-0 по итогам 10 игр — это явный перебор. Однако, вспоминая классика, «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», и нынешняя ситуация становится хорошим доказательством.

Если суммировать кратко, то почти все пары — это столкновение организации, которая вела планомерную работу по созданию костяка и улучшению состава, с организацией, которая либо наделала глупостей, либо находится в стадии перестройки на ходу. Редкое исключение — противостояние минского «Динамо» и «Ак Барса», где Минск как раз хочет успеть что-то выиграть, пока их молодые местные игроки не уехали в НХЛ, а Дмитрий Квартальнов не нашёл другое место. Проблемы белорусов стоят особняком, и их обсудили отдельно.

В первую очередь это касается «Салавата Юлаева» и «Локомотива». Здесь самый яркий контраст: клуб, за один сезон переживший сразу две версии себя, и клуб, который уже несколько лет меняется лишь косметически. Игорь Никитин ушёл, однако его работа по вытравлению пораженческого менталитета явно дала плоды. «Локомотив» не просто сыгран годами, а теперь максимально солиден и уверен в себе. Хотите повторить этот успех? Пожалуйста. Вкладывайтесь в свою школу годами, чтобы получить не только костяк из собственных воспитанников, но ещё и рождённых в вашем регионе выпускников.

Уфе пока не помогает и Семён Вязовой Фото: РИА Новости

«Салават» находится на другой стадии постройки состава, и виновных найти сложно. Кто заставлял уфимское руководство годами жить в долг? Кто заставлял дойти до ситуации, когда пришлось выгонять из команды рекордсмена КХЛ, цепляясь за пункт регламента — просто чтобы расчистить платёжку? При этом даже сейчас можно заметить, что «Салават Юлаев» тратит солидные деньги на пиар — может, их хватило бы ещё на одну минималку?

А вот «Торпедо» представляет собой как раз обратный пример. За несколько лет в Нижнем построили очень интересную систему: уход Ларионова, вопреки стереотипам, никак не повлиял на привлекательность местной школы и системы. Нижегородцы — редкий пример команды из середины таблицы с понятной стратегией и лицом. Однако для успеха в плей-офф нужны хорошие деньги: это актуально вообще в любой лиге и в любом виде спорта. Подписание Владимира Ткачёва — один из важных шагов для этого костяка, но это пока что один шаг. Впрочем, родные трибуны могут дать Нижнему мощное усиление.

«Металлург» этим путём идёт уже третий год. Какие смешки были слышны, когда Андрей Разин перевёз целую пятёрку из Череповца в Магнитогорск — и всё это забылось, стоило в первый же год выиграть Кубок Гагарина. В этом сезоне команда наконец вложилась в топ-исполнителей, и мы видим, как рушится ещё один стереотип: про Разина, который не умеет работать со звёздными игроками. Стоит признать, конечно, что у Яковлева и Толчинского в этом году не всё сразу пошло, однако в итоге – пошло прекрасно, и у команды нет явных провисаний.

Наконец, пара «Авангард» – ЦСКА тоже представляет собой яркий пример контрастного менеджмента. В этом году много похихикали над омскими «натяжными потолками» и ухищрениями «Авангарда» по обходу потолка. Однако как-то подзабылось, что ещё пару лет назад финансовые возможности Омска были почти такими же, но сезон в топ-6 начинали Станислав Галиев, Алексей Макеев, Александр Филатьев и страдающий прямо сейчас икотой Коул Касселс. Новый менеджмент, новый тренер и долгая работа по уговариванию игроков во многом привели к тому, что команда выглядит так, как сейчас.

Обмен Константина Окулова — тоже отличная иллюстрация. Проблема перехода была всё-таки не в самом обмене, а в итоговой компенсации. На момент обмена у Константина было 16 очков в 36 играх и 0 шайб в большинстве, контракт истекал, и витало общее ощущение, что игрок от ЦСКА устал — то есть вполне мог уйти летом бесплатно. При этом у «Авангарда» было немало молодых талантов, но в том обмене Омск расстался с тем самым Касселсом, не вписавшимся в состав Галиевым и бэкапом Хомченко. Никого в ЦСКА сейчас нет.

Константин Окулов не щадит клуб, где стал звездой Фото: РИА Новости

ЦСКА же продолжает свою перестройку. Сейчас не благословенный для армейцев 2017-й, когда можно было выложить полмиллиарда и создать себе русский чемпионский костяк на несколько лет вперёд. Даже с учётом агрессивной трансферной политики последних сезонов уже невозможно создать ситуацию, когда твой состав намного превосходит все остальные. Да и сколько раз клуба в последнее время попадал в молоко: одна вратарская эпопея чего стоит, а первым номером стал выпускник собственной системы Дмитрий Гамзин.

В общем, нынешний плей-офф попал в своеобразную «пересменку» внутри КХЛ. Мы уже в первом раунде насмотрелись на то, как вылетали команды, которые сами себе создали проблемы на ровном месте (московское «Динамо» и «Трактор»), те, кто годами не меняет свою стратегию («Автомобилист»), а также те, кто теперь идёт абсолютно загадочным путём (СКА).

Хорошая новость в том, что у большинства этих команд перспективы на следующий год лучше, чем в этом. «Салават Юлаев» в этом году бо́льшую часть долгов закрыл и, надеемся, сразу сможет тратить по максимуму. «Трактор» вряд ли допустит одни и те же ошибки два года подряд, ЦСКА явно станет сильнее на второй год работы Никитина и адаптации команды к его требованиям. «Автомобилист» при Алексее Кудашове точно будет другим — не факт пока, что лучше, но точно другим.

А что в этом плей-офф? Рассчитываем на камбэки в домашних матчах или, на худой конец, на компенсацию от финальных раундов. Этот сезон лишний раз продемонстрировал то, о чём я пишу уже давно: в потолочную эпоху КХЛ работа менеджера является ключевой. Даже если у команды есть деньги, то это теперь не спасает от потенциальных провалов — надо попадать в игроков, надо выстраивать понятную стратегию. И в этом плане результаты второго раунда пока логичны, пусть нейтральному зрителю это явно не нравится.