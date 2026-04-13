Отложенная смерть. Как и почему ЦСКА осуществил худший обмен в истории клуба в КХЛ

Накануне хоккейный клуб ЦСКА потерпел третье кряду поражение в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (2:3 ОТ). Эта неудача поставила команду Игоря Никитина на грань завершения сезона. Теперь для продолжения борьбы за Кубок Гагарина столичному коллективу необходимо повторять подвиг СКА 13-летней давности. Забавно, что тогда москвичи стали невольным участником исторического достижения их коллег из Санкт-Петербурга.

В 2015 году две армейские команды встретились в финале Западной конференции КХЛ. ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова выиграл первые три матча противостояния, но так и не смог сделать заключительный шаг на пути к выходу в финал плей-офф. Команда Вячеслава Быкова выиграла четыре следующие встречи и оформила победный камбэк с 0-3 в серии. Спустя полторы недели санкт-петербургский клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, а их подвиг в финале Запада с тех пор не так и не был повторён.

Сможет ли ЦСКА повторить армейский прецедент? Для начала москвичам найти бы управу на одного из лучших хоккеистов в российской истории их клуба. 31-летний нападающий Константин Окулов выступал за столичную команду на протяжении восьми лет (2017-2024), успев за это время стать трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), неоднократным обладателем Кубка Континента и многократным чемпионом России. С именем Константина неразрывно связаны все победы армейской команды в её российской истории. Но сейчас именно Окулов матч за матчем методично наказывает свою бывшую команду, оказавшись её злым гением в этом плей-офф.

Тройка Майкла Маклауда с Окуловым и Джованни Фьоре на краях атаки стала для обороны ЦСКА форменным камнем преткновения. Судите сами. За три матча «ястребы» забросили в армейские ворота девять шайб – по три в каждой из встреч. Дважды омичи отличились в большинстве, однажды в меньшинстве, шесть раз – в равных составах. И только в одной голевой атаке из девяти на льду не находилось ни одного игрока из тройки Маклауда. Сам же Окулов уже в этой серии записал на свой счёт 6 (4+2) очков, в том числе забросив победную шайбу в овертайме третьего матча противостояния.

Каким образом Константин после стольких лет в ЦСКА оказался в системе «Авангарда»? Всё произошло 25 декабря 2024 года, когда руководство армейцев осуществило обмен, который сейчас можно смело называть худшей сделкой в истории ЦСКА в КХЛ. Причём на момент проведения обмена действия армейских менеджеров уже казались максимально странными.

Да, объективные предпосылки для расставания с игроком были. Сезон-2024/2025 для Константина складывался откровенно плохо. На момент обмена в активе Константина было 16 очков в 36 играх и 0 шайб в большинстве, складывалось общее впечатление, что игрок от клуба устал — то есть следующим летом он вполне мог уйти бесплатно, так как его контракт с ЦСКА истекал.

Константин Окулов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если откатиться назад, то можно вспомнить информацию многих российских инсайдеров, согласно которой ЦСКА не первый месяц искал варианты избавиться от Окулова. Нападающий, который провёл в армейском клубе семь с половиной сезонов, в том чемпионате словно впал в летаргический сон. Четыре года подряд он набирал как минимум по 50 очков, включая плей-офф, но в сезоне-2024/2025 Константин впервые в карьере ушёл в минус по показателю полезности («-5»).

Но откровенно нелепой и смешной изначально виделась та компенсация, которую за свою звезду смог выручить Игорь Есмантович. ЦСКА обменял трёхкратного обладателя Кубка Гагарина в «Авангард» на американского форварда Коула Касселса. 29-летний Касселс в том сезоне набрал 5 (2+3) очков в 33 играх за омский клуб. Как можно было получить такого иностранца за игрока калибра Окулова? Этим вопросом уже тогда задавались многие эксперты.

— Ваша первая реакция на этот обмен?

— Зачем? Почему?

— Чем мог руководствоваться ЦСКА?

— Не знаю. Поговаривали, что армейцы были недовольны Окуловым ещё в прошлом сезоне. В Омске отличная организация, Константин должен перезапустить карьеру при североамериканском тренере. «Авангард» однозначно выиграет от этого обмена, — в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» оценил тот обмен трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Спустя полтора года уже не нужно быть хоккейным экспертом, чтобы элементарным образом подвести итоги той сделки. Касселс за ЦСКА отыграл 23 матча в регулярном чемпионате и ещё две встречи в плей-офф, так и не сумев познать вкус заброшенной шайбы. От Коула никогда и не следовало ждать особой результативности. Ещё когда игрок ехал в «Авангард», отмечалось, что этот американец обладает совершенно другими сильными сторонами. Но от легионера всегда ждут особого вклада в игру.

Поэтому неудивительно, что в межсезонье армейцы закономерно отказались от услуг этого хоккеиста. Касселс покинул Россию, по понятным причинам не сумев найти новую работу в лиге. По всей видимости, его дебютный сезон в КХЛ (два гола в 56 матчах) так и останется единственным в российской карьере этого американца. Окулову же обмен в «Авангард» помог кардинальным образом перезапустить карьеру. Причём Константин сразу сделал правильные выводы из решения ЦСКА расстаться с ним.

– Переход в другую команду дал импульс в этом смысле?

– Конечно, это даёт пинок под зад. Тебе дают прямо понять, что ты плохо играешь на сегодняшний день, если так будет продолжаться, то покатишься всё ниже и ниже. Психологический импульс такие вещи даёт однозначно, так что, может, и хорошо, что всё именно так произошло в моей жизни. Вовремя меня вернули в колею, напомнили, что доказывать свой уровень нужно постоянно, — говорил Окулов ещё в январе 2025 года.

Российский форвард уже в ходе сезона-2024/2025 резко взвинтил обороты, успев в форме «ястребов» набрать 30 очков в 31 встрече регулярки и восемь очков – в 13 матчах плей-офф. Нынешний же сезон и вовсе превратился в бенефис мастера атаки. В 68 матчах регулярного чемпионата Константин набрал рекордные для себя 74 очка, а сейчас с 13 очками в восьми играх он лидирует в гонке бомбардиров плей-офф.

Тройка Маклауда на данный момент является наиболее стабильным сочетанием всего Кубка Гагарина – 2026, а Окулов в очной серии с бывшими партнёрами матч за матчем наверняка заставляет руководство ЦСКА вновь и вновь мысленно прокручивать день расставания с игроком и думать на тему, а можно ли было тогда найти лучший выход из сложившейся ситуации. Тот самый случай, когда по итогам обмена одной из сторон была одержана победа глубочайшим нокаутом.