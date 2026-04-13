Топ-события вторника: «Атлетико» — «Барса» в Лиге чемпионов, Кубок Гагарина и шахматы

За чем следить 14 апреля: «Ливерпуль» против «ПСЖ», битва ЦСКА и «Авангарда», а также Кучеров, Панарин и Капризов в НХЛ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонит ли Кучеров Макдэвида?

Нападающий «Тампы» скромно (по своим меркам, конечно) проводит концовку регулярки и за последнюю неделю не только уступил лидерство в гонке бомбардиров Коннору Макдэвиду, но и отпустил его далеко вперёд. Разница между ними на данный момент составляет пять очков, и обоим осталось провести по две игры. Увидим ли финишный спурт от Никиты или он не погонится за «Арт Росс Трофи»?

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помогут ли «ураганы» «Вашингтону»?

«Вашингтон» ещё не потерял надежду попасть в плей-офф. Команде Овечкина осталось провести один матч в регулярке, и его надо обязательно выигрывать. Но не только – единственное место в восьмёрке, куда могут попасть «столичные» — это третья строчка в дивизионе, которая сейчас занимает «Филадельфия» с преимуществом в одно очко. И чтобы у «Кэпс» появился шанс, «лётчики» должны проиграть обе своих встречи, причём в основное время. Поможет ли им в этом деле «Каролина»?

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: начнут ли «дикари» побеждать перед стартом плей-офф?

«Миннесота» заранее обеспечила себе место в плей-офф, но заканчивает регулярку не слишком уверенно. Два поражения подряд – сначала от будущих соперников по первому раунду «Далласу», затем – от «Нэшвилла», который продолжает сражаться за восьмёрку. Остаётся два матча, первый из них – с «Сент-Луисом», у которого нет турнирной мотивации.

🏒 4:30: «Сиэтл Кракен» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Лос-Анджелес» упрочит позицию в зоне плей-офф?

«Лос-Анджелес» поставил себя в прекрасную ситуацию. После четырёх побед подряд команда оказалась в зоне уайлд-кард, и теперь всё в её руках, тем более что у них есть матч в запасе по сравнению с основными конкурентами – «Анахаймом» и «Нэшвиллом». «Короли» теоретически ещё в топ-3 дивизиона способны пролезть, но основная задача – продолжать побеждать и удерживать своё преимущество, чтобы не пришлось оглядываться на соперников.

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 13-й тур

Интрига: одержит ли Синдаров досрочную победу?

Турнир претендентов – 2026 выходит на финишную прямую. Шахматистам осталось провести по две партии. В открытой секции вроде бы всё понятно, но математический шанс на сенсацию есть. Жавохир Синдаров в 13-м туре сыграет со своим главным преследователем – Анишем Гири, и если уступит, то, возможно, задрожит. С другой стороны, даже ничья (а уж тем более победа!) принесут узбекскому гроссмейстеру досрочную победу и право сыграть с Гукешем за титул чемпиона мира.

У россиянина Андрея Есипенко задача простая – ради собственного престижа одержать хотя бы одну победу и уйти с последнего места. Во вторник ему будет противостоять Вэй И. В женской секции Горячкина и Лагно ещё не потеряли теоретические шансы на победу, но уж слишком много должно сложиться, чтобы прорваться с пятого-шестого мест на первое. Для начала, конечно, Александре необходимо обыгрывать Чжу Цзиньэр, а Лагно – Дивью Дешмух.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локомотив» станет первым полуфиналистом Кубка Гагарина?

«Салават Юлаев» сделал всё возможное, чтобы дать себе шанс на победу в третьем матче серии. Во-первых, впервые смог забить Даниилу Исаеву. Дважды сравнивал счёт. Но затем сам выстрелил себе в ногу – удаление Григория Панина в третьем периоде стало роковым – «Локомотив» вновь вышел вперёд, а затем довёл дело до победы. И может кратчайшим путём залететь в полуфинал, если уфимцы не совершат чудо.

🏒 19:30: ЦСКА — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА одержит первую победу в серии или отправится в отпуск?

Бывший армеец Константин Окулов забивает в каждом матче серии с ЦСКА, а команда Игоря Никитина, хоть и борется и где-то даже выглядит лучше соперника, находится в глубокой яме 0-3. Выбраться из неё и выйти победителем практически невозможно, но шансы остаются, пока не прозвучала финальная сирена.

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» с Сафоновым спокойно пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов?

У «Ливерпуля» достаточно тяжёлая задача. Если команда Арне Слота хочет продраться в полуфинал Лиги чемпионов, необходимо отыграть два гола у «ПСЖ». Французский клуб получил такое преимущество по итогам первой встречи. Мерсисайдцы никак не вернутся в топ-4 АПЛ — пока они находятся на пятом месте. Впрочем, и такого результата хватит для участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «ПСЖ», в свою очередь, готовился к ответному матчу в недельном цикле. Спасибо французской лиге, которая перенесла игру парижан в чемпионате.

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Атлетико» снова выкинет «Барсу» из Лиги чемпионов?

«Барселона» дважды встречалась с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов и дважды вылетала из турнира. У мадридского клуба есть шанс повторить свой трюк. Неделю назад команда Диего Симеоне хлопнула соперника на выезде (2:0). Да, «Барса» провела бо́льшую часть матча вдесятером, однако «Атлетико» точно не интересуют проблемы каталонского клуба. Теперь команде Ханси Флика нужно не только побеждать в столице Испании, но и делать это как минимум с разницей в два мяча. А если не доводить дело до дополнительного времени и серии пенальти, необходимо устроить разгром сопернику. Сложная задача? Несомненно. Возможно, мы станем свидетелями ещё одного впечатляющего камбэка.