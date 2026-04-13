Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 14 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: «Атлетико» — «Барса» в Лиге чемпионов, Кубок Гагарина и шахматы
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 апреля 2026 года
Комментарии
За чем следить 14 апреля: «Ливерпуль» против «ПСЖ», битва ЦСКА и «Авангарда», а также Кучеров, Панарин и Капризов в НХЛ! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: догонит ли Кучеров Макдэвида?

Нападающий «Тампы» скромно (по своим меркам, конечно) проводит концовку регулярки и за последнюю неделю не только уступил лидерство в гонке бомбардиров Коннору Макдэвиду, но и отпустил его далеко вперёд. Разница между ними на данный момент составляет пять очков, и обоим осталось провести по две игры. Увидим ли финишный спурт от Никиты или он не погонится за «Арт Росс Трофи»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Капитан «Эдмонтона» выдал суперигру, Никита ответит?
Макдэвид — инопланетянин! Набрал пять очков за матч, Кучерову за ним уже не угнаться
🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помогут ли «ураганы» «Вашингтону»?

«Вашингтон» ещё не потерял надежду попасть в плей-офф. Команде Овечкина осталось провести один матч в регулярке, и его надо обязательно выигрывать. Но не только – единственное место в восьмёрке, куда могут попасть «столичные» — это третья строчка в дивизионе, которая сейчас занимает «Филадельфия» с преимуществом в одно очко. И чтобы у «Кэпс» появился шанс, «лётчики» должны проиграть обе своих встречи, причём в основное время. Поможет ли им в этом деле «Каролина»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Шансы Овечкина на попадание в кубковую весну:
«Вашингтон» ещё может продлить себе сезон! Как «столичным» попасть в плей-офф НХЛ?
🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнут ли «дикари» побеждать перед стартом плей-офф?

«Миннесота» заранее обеспечила себе место в плей-офф, но заканчивает регулярку не слишком уверенно. Два поражения подряд – сначала от будущих соперников по первому раунду «Далласу», затем – от «Нэшвилла», который продолжает сражаться за восьмёрку. Остаётся два матча, первый из них – с «Сент-Луисом», у которого нет турнирной мотивации.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Следим за финишем регулярки в НХЛ:
«Вашингтон» сохранил шансы на плей-офф! Какими будут пары на старте Кубка Стэнли
Live
🏒 4:30: «Сиэтл Кракен» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лос-Анджелес» упрочит позицию в зоне плей-офф?

«Лос-Анджелес» поставил себя в прекрасную ситуацию. После четырёх побед подряд команда оказалась в зоне уайлд-кард, и теперь всё в её руках, тем более что у них есть матч в запасе по сравнению с основными конкурентами – «Анахаймом» и «Нэшвиллом». «Короли» теоретически ещё в топ-3 дивизиона способны пролезть, но основная задача – продолжать побеждать и удерживать своё преимущество, чтобы не пришлось оглядываться на соперников.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Интрига держится до конца!
Панарин и Малкин выйдут в плей-офф, Овечкин — мимо? Расклады на финал регулярки НХЛ
♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 13-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Вэй И — Андрей Есипенко
14 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Вэй И
Не началось
Андрей Есипенко
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Дивья Дешмух
14 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Дивья Дешмух
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 13-й тур, Пейя, Кипр
Чжу Цзиньэр — Александра Горячкина
14 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Чжу Цзиньэр
Не началось
Александра Горячкина

Интрига: одержит ли Синдаров досрочную победу?

Турнир претендентов – 2026 выходит на финишную прямую. Шахматистам осталось провести по две партии. В открытой секции вроде бы всё понятно, но математический шанс на сенсацию есть. Жавохир Синдаров в 13-м туре сыграет со своим главным преследователем – Анишем Гири, и если уступит, то, возможно, задрожит. С другой стороны, даже ничья (а уж тем более победа!) принесут узбекскому гроссмейстеру досрочную победу и право сыграть с Гукешем за титул чемпиона мира.

У россиянина Андрея Есипенко задача простая – ради собственного престижа одержать хотя бы одну победу и уйти с последнего места. Во вторник ему будет противостоять Вэй И. В женской секции Горячкина и Лагно ещё не потеряли теоретические шансы на победу, но уж слишком много должно сложиться, чтобы прорваться с пятого-шестого мест на первое. Для начала, конечно, Александре необходимо обыгрывать Чжу Цзиньэр, а Лагно – Дивью Дешмух.

Таблица мужской секции ТП-2026
Таблица женской секции ТП-2026
Эмоции у шахматистов уже на пределе:
Ну и страсти в шахматах! Лидер ушёл играть в Counter-Strike, а соперник упустил победу
Ну и страсти в шахматах! Лидер ушёл играть в Counter-Strike, а соперник упустил победу

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» станет первым полуфиналистом Кубка Гагарина?

«Салават Юлаев» сделал всё возможное, чтобы дать себе шанс на победу в третьем матче серии. Во-первых, впервые смог забить Даниилу Исаеву. Дважды сравнивал счёт. Но затем сам выстрелил себе в ногу – удаление Григория Панина в третьем периоде стало роковым – «Локомотив» вновь вышел вперёд, а затем довёл дело до победы. И может кратчайшим путём залететь в полуфинал, если уфимцы не совершат чудо.

Статистика плей-офф КХЛ
Защитник подвёл свою команду в самый неподходящий момент:
Зачем Панин это сделал? «Локомотив» наказал капитана «Салавата» за удар в голову Радулова
🏒 19:30: ЦСКА — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА одержит первую победу в серии или отправится в отпуск?

Бывший армеец Константин Окулов забивает в каждом матче серии с ЦСКА, а команда Игоря Никитина, хоть и борется и где-то даже выглядит лучше соперника, находится в глубокой яме 0-3. Выбраться из неё и выйти победителем практически невозможно, но шансы остаются, пока не прозвучала финальная сирена.

Статистика плей-офф КХЛ
Как прошёл третий матч:
Окулов вновь казнил ЦСКА. «Авангард» в шаге от полуфинала Кубка Гагарина!
Видео
⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» с Сафоновым спокойно пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов?

У «Ливерпуля» достаточно тяжёлая задача. Если команда Арне Слота хочет продраться в полуфинал Лиги чемпионов, необходимо отыграть два гола у «ПСЖ». Французский клуб получил такое преимущество по итогам первой встречи. Мерсисайдцы никак не вернутся в топ-4 АПЛ — пока они находятся на пятом месте. Впрочем, и такого результата хватит для участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «ПСЖ», в свою очередь, готовился к ответному матчу в недельном цикле. Спасибо французской лиге, которая перенесла игру парижан в чемпионате.

Статистика Лиги чемпионов
Как «Ливерпуль сыграл на выходных:
После всех проблем «Ливерпуль» пришёл спасать школьник. И сделал красоту!
⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» снова выкинет «Барсу» из Лиги чемпионов?

«Барселона» дважды встречалась с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов и дважды вылетала из турнира. У мадридского клуба есть шанс повторить свой трюк. Неделю назад команда Диего Симеоне хлопнула соперника на выезде (2:0). Да, «Барса» провела бо́льшую часть матча вдесятером, однако «Атлетико» точно не интересуют проблемы каталонского клуба. Теперь команде Ханси Флика нужно не только побеждать в столице Испании, но и делать это как минимум с разницей в два мяча. А если не доводить дело до дополнительного времени и серии пенальти, необходимо устроить разгром сопернику. Сложная задача? Несомненно. Возможно, мы станем свидетелями ещё одного впечатляющего камбэка.

Статистика Лиги чемпионов
«Барса» оторвалась от ближайшего преследователя в Примере на девять очков:
«Барселона» разгромом прикончила интригу в Испании! Такое «Реалу» не отыграть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android