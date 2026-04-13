«Торпедо» разозлило «Металлург» первым голом. И было разорвано за 20 минут!

Второй раунд плей-офф КХЛ – 2026 складывается не самым захватывающим образом. В отдельно взятых матчах может быть и борьба, и интрига может держаться до самого конца, кое-где и до овертаймов доходит дело, но на дистанции серии всё это затмевает общая картина сухих счетов. «Локомотив» и «Авангард» уже стоят на пороге полуфиналов, а «Ак Барс» и «Металлург» находятся на полпути туда, не отдав соперникам ни одной встречи.

«Торпедо» на третий матч с «Магниткой» произвело существенные изменения в составе. Впервые в серии на лёд вышли Сергей Бойков и Тимур Муханов, а также Алексей Кручинин. «Мы чётко понимаем, что дома нужно показать другой хоккей. Заряжены на то, чтобы идти от матча к матчу, сделали определённые выводы. Я думаю, точно надо измениться. Изменения в составе – для того, чтобы поменяться, и ввели Кручинина, Бойкова и Муханова», — сказал перед игрой главный тренер нижегородцев Алексей Исаков.

Кручинин не играл после второго матча первого раунда с «Северсталью», где он психанул и провёл грязный хит, за который получил дисквалификацию на одну игру, а затем угодил в запас. Сегодня он вернулся в состав, пусть и без капитанской нашивки.

В некоторой мере этот ход «Торпедо» сработал, потому что оно впервые в серии открыло счёт, да и вообще повело во встрече. И сделал это именно Кручинин, идеально подправив шайбу после наброса от борта. Но успех нижегородцев оказался локальным и ограничился рамками первого периода.

Пропущенная шайба только разозлила «Металлург», после перерыва гости включили полные обороты, «Торпедо» дрогнуло, а потом было разорвано за 20 минут. Хозяева уже не успевали за скоростями, предложенными «Магниткой» — и рук, и ног, и мысли, и передач. Андрей Козлов забивал после того, как хозяева проиграли борьбу у борта, Никита Михайлис – с контратаки, на индивидуальном мастерстве, взяв паузу и уложив на лёд Бойкова.

Сергей Толчинский разорвал оборону торпедовцев передачей на Минулина на дальнюю штангу, и, собственно, исход матча стал уже ясен, однако меньше чем через минуту Руслан Исхаков ещё сыграл на добивании, и на этом мучения Дениса Костина оказались окончены.

На последнем рубеже появился Шугаев. Замена вратаря, безусловно, взбодрила хозяев, и ближе к перерыву они провели серию затяжных атак. Не все броски доходили до ворот Смолина, моментов «Торпедо» насоздавало достаточно, но в решающий момент рука дрожала, бросок не шёл, чувствовалась спешка.

В начале третьего периода шайба ещё раз побывала в воротах «Магнитки», однако судьи и не думали её засчитывать, да и нижегородцы не спешили радоваться – Фирстов проткнул шайбу в сетку, выбив её из-под ловушки Смолина. За желание бороться нижегородцам, конечно, спасибо, но класс «Металлурга» сегодня снова оказался выше. Гол Атанасова в концовке, в формате «шесть на четыре», немного подсластил пилюлю для «Торпедо», однако уже в следующем матче «Магнитка» всё равно может оформить выход в следующий раунд.