Ак Барс — Динамо Минск — 4:0, третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

Минск и Квартальнов «поплыли». На домашнем льду «Ак Барс» уничтожил «Динамо»
Павел Панышев
Отчёт «Ак Барс» — «Динамо» Минск — 4:0
Увы, но в этой серии борьбы, как и интриги, тоже нет.

Нынешняя серия между «Ак Барсом» и минским «Динамо» во многом проходит под лозунгом «Дмитрий Квартальнов против бывшего клуба». Действительно, внимания к Дмитрию Вячеславовичу приковано много, да и сам он довольно активно выступает на пресс-конференциях, не давая общественности повода скучать.

Однако дела у «зубров» пока не идут: проиграны два матча на родном льду в столице Беларуси, в результате чего команда оказалась в сложном положении. Всё-таки «Ак Барс» всегда отличался своим опытом, стабильностью и мастерством, в то время как «зубры» не могут похвастать столь солидными кубковыми достижениями.

Минчане загнали себя в непростое положение:
Переступить через себя. Может ли минское «Динамо» вытащить серию с 0-2?

«Не ожидали такого начала, очень плохое начало, такое чувство, что у нас не было концентрации. Не надо давать шансов таким командам, они заслужили свои голы, бросают, пара рикошетов — и игра совершенно меняется. Мы уже идём ва-банк, приходится силы тратить.

Много Казань выигрывает в овертаймах, надо стараться перевернуть эту тенденцию», — сетовал Квартальнов после второй проигранной встречи на «Минск-Арене».

Действительно, «барсы» ещё в серии с «Трактором» продемонстрировали умение выигрывать в дополнительное время. Теперь в этом убедились и динамовцы. Что ж, третья встреча во многом должна была стать определяющей в отчётной серии. Отступать «зубрам» попросту некуда.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

Первый период отчётного матча получился активным, однако для гостей ни во что хорошее это не вылилось. В результате автором единственного гола стали хозяева. Лямкин слева вдоль синей линии отыграл в центр на Миллера, который набросил шайбу на ворота. Из скопления игроков она отскочила правее, и Барабанов с большим удовольствием и без особых проблем добил её в створ. Фукале в данном эпизоде было сложно сориентироваться и выручить свою команду.

Отметим и то, что за первые 20 минут чистого игрового времени не было ни одного удаления. Казань, кстати, в этой серии ни разу не реализовала лишнего.

Зато ситуация изменилась во втором отрезке встречи. После удаления Борикова за две секунды до конца большинства забили казанцы. Миллер справа покатил за ворота, откуда прострелил на пятачок на Яшкина. Форварду помешал прицельно бросить Лимож, но шайба от его конька предательски вкатилась в ближний угол ворот Фукале.

В концовке периода Лямкин после классного паса Тодда забил с близкого расстояния, а затем минчане умудрились пропустить, играя в формате «шесть на четыре». После фола всё того же Яшкина Фукале заменили на шестого полевого хоккеиста, однако «зубры» очень плохо сыграли в большинстве: Семёнов с неудобной руки забросил четвёртую шайбу.

Третий период по такой игре превратился в формальность, хотя несколько впечатляющих спасений молодой Арефьев сделал, в итоге отыграв «на ноль». Конечно, это всегда важно для вратаря. 4:0 в матче и 3-0 – в серии (причём во всех четвертьфинальных). Увы, но четвертьфиналы нынешнего Кубка Гагарина не могут побаловать нас интригой.

