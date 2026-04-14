«Флайерз» отыгрались с 0:2 у лидера Востока и выиграли в серии буллитов.

Вот это драма! Мичков начал камбэк «Филадельфии» и лишил «Вашингтон» шансов на плей-офф

Последнее вакантное место в восьмёрке осталось не в зоне уайлд-кард, как это обычно бывает, а в топ-3 Столичного дивизиона – его в заключительные дни регулярки должны были разделить «Филадельфия», «Вашингтон» и «Коламбус».

«Лётчики» имели преимущество перед оппонентами как по количеству оставшихся игр, так и по очкам. Однако соперник команде Токкета выпал не из простых – «Каролина» в этом матче могла заранее стать победителем Востока и была предельно мотивирована.

Записной фаворит начал матч согласно раскладам на бумаге и повёл уже на девятой минуте – Элерс выложил передачу на Надо, а тот открыл счёт. А через несколько минут уже сам датчанин принимал поздравления, «Каролина» мгновенно реализовала лишнего – Стэнковен выполнял передачу на пятак, шайба попала в конёк Санхайму и дошла до Николая, который подработал её коньком и отправил в ворота.

«Каролина» всегда славилась надёжностью, отыграться у команды Бриндамора очень сложно. Однако в нынешнем регулярном чемпионате слишком часто начали происходить сбои у команды – «Харрикейнз» несколько раз упускали большое преимущество в счёте. Сегодня на эти грабли «ураганы» наступили вновь.

Сократил отставание и начал камбэк Матвей Мичков, который после великолепной диагональной передачи Барки разобрался с вратарём.

Не прошло и трёх минут, как хозяева уже сравняли счёт. Мартон скинул шайбу на пятак, Зеграс проспал момент броска в пустой угол, однако извернулся, раскачал голкипера и направил снаряд между щитков.

Ничья в целом устраивала обе команды, однако «Харрикейнз» едва не увезли победу в основное время – Джексон Блейк не реализовал убойный момент.

На последней минуте овертайма принести победу гостям мог и Надо, но нападающий двумя бросками в упор не смог переиграть Владаржа.

Команды ушли в серию буллитов, где Фёрстер реализовал попытку и принёс «Филадельфии» путёвку в плей-офф. «Флайерз» не играли там с 2020 года.

Драма с камбэком внутри матча лишила возможности сыграть в плей-офф «Вашингтон». Теперь «столичные» перед последним матчем регулярки отстают от «лётчиков» на три балла.