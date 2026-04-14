Известны все участники плей-офф НХЛ! А какие интриги ещё остались?

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось всего три дня – дальше нас ожидает жаркая пора игр на вылет. Сегодня определились все участники плей-офф – последними в уходящий вагон заскочили «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».

«Лётчикам» для того, чтобы вернуться в плей-офф, надо было одержать любую победу над «Каролиной». Подопечные Токкета долго запрягали, проигрывали со счётом 0:2, но смогли отыграться и додавить соперника в серии буллитов.

«Флайерз», набрав два очка, оторвались от «Вашингтона» и «Коламбуса» на три и четыре очка соответственно. С точки зрения интриги даже немного жаль, потому что «Кэпиталз» и «Блю Джекетс» сыграют в последнем матче регулярки друг с другом.

«Лос-Анджелес», который ещё месяц назад не выглядел фаворитом в гонке за плей-офф, оформил выход за два матча до окончания регулярного чемпионата. Помог и «Нэшвилл», который нестабильно провёл концовку, а сегодня и вовсе уступил дома «Сан-Хосе», и удобный календарь. «Короли» до матча с «Сиэтлом» провели семь встреч дома, а до них ещё две на выезде с «Ванкувером» и «Калгари», которые никакие задачи не решают.

Участники плей-офф НХЛ

Восточная конференция

«Каролина»

«Баффало»

«Тампа-Бэй»

«Монреаль»

«Бостон»

«Питтсбург»

«Оттава»

«Филадельфия»

Западная конференция

«Колорадо»

«Даллас»

«Миннесота»

«Вегас»

«Эдмонтон»

«Юта»

«Анахайм»

«Лос-Анджелес»

Оставшиеся интриги

Кто начнёт первый раунд на домашней площадке: «Тампа» или «Монреаль»?

«Тампа» и «Монреаль» уже гарантированно встретятся друг с другом на стадии первого раунда. Осталась лишь одна интрига: кто начнёт серию дома? У команд сейчас равное количество очков, но «молнии» опережают соперника из-за большего количества побед в основное время. То есть, если подопечные Купера одержат победу в последнем матче регулярки, то они точно останутся вторыми в Атлантическом дивизионе.

«Лайтнинг» в заключительной игре примут дома «Рейнджерс», а «Канадиенс» отправятся в гости к «Филадельфии».

Кто попадёт на «Каролину», а кто на «Баффало»?

Не всё ясно ещё и в разборках в зоне уайлд-кард на Востоке. Сейчас «Бостон» опережает на одно очко «Оттаву», но при этом у «сенаторов» больше побед в основное время.

В последнем матче «Брюинз» примут дома «Нью-Джерси», а «Сенаторз» — «Торонто». Канадской команде надо брать два очка и надеяться на осечку конкурента. Или же набрать одно очко при условии, что «мишки» проиграют в основное время «дьяволам».

Команда, которая будет выше по итогам регулярного чемпионата, встретится в первом раунде с «Баффало», кто останется на второй позиции в зоне уайлд-кард — сразится с «Каролиной».

Тихоокеанский дивизион – хаос

В каждом дивизионе НХЛ уже известен победитель, а также одна пара первого раунда. Кроме Тихоокеанского, где до последнего тура совершенно ничего не ясно.

Начнём по порядку. Кто может выиграть дивизион? На победу претендуют три команды: «Вегас», «Эдмонтон» и «Анахайм». «Лос-Анджелес» из-за меньшего количества побед в основное время из этой борьбы выпал. Фаворитом являются «Голден Найтс» — они набрали 93 очка в 81 игре и обгоняют на два очка «Ойлерз», а также на три «Дакс» (у них есть одна игра в запасе).

«Эдмонтон» и «Анахайм», которые претендуют на победу в дивизионе, могут свалиться ещё на вторую позицию в зоне уайлд-кард. «Нефтяникам», чтобы избежать участи встречи с «Колорадо» в первом раунде, надо обыграть «Ванкувер» в последнем матче. «Уткам» надо набрать в двух матчах три очка или же надеяться на то, что «короли» потеряют очки в гостевых матчах с «Ванкувером» и «Калгари».

Пятая подряд встреча «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» возможна?

Да, дорогие любители райвалри, возможна. Если «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» займут второе и третье место в дивизионе, то они вновь схлестнутся в первом раунде – пятый раз подряд.

И это не какой-то невероятный сценарий с учётом того, что «Анахайм» проваливает концовку и вполне может свалиться в зону уайлд-кард, а «Лос-Анджелес» играет с соперниками ниже уровня, находясь в отличной форме. Да и «Эдмонтон» вряд ли уступит в домашней игре «Ванкуверу».