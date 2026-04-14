Момент дня в НХЛ. Бобровский трогательно проводил на пенсию визави по эпичной битве на ОИ

Регулярный чемпионат НХЛ близится к концу. Ещё остались кое-какие интриги, однако все участники плей-офф уже определены. 16 команд готовятся к кубковой рубке, остальные – доигрывают сезон и прощаются с хоккеем. Большинство – до следующей осени, но кто-то – навсегда.

Джонатан Куик, самый побеждающий американский вратарь в истории НХЛ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель «Конн Смайт Трофи», в 40 лет завершает карьеру. Матч с «Флоридой» стал для него последним в лиге.

Чтобы с почестями проводить прославленного ветерана, в Санрайз прилетели его родители, жена с детьми, а игроки «Рейнджерс» вышли на раскатку в джерси с его фамилией и номером на спине. «Когда решение было принято, я почувствовал, что оно правильное. Сейчас самое время уйти», — сказал он перед игрой.

«Думаю, он один из лучших в своём поколении и доказал это своим огромным опытом. Я каждый раз говорю, что он первый кандидат в Зал хоккейной славы. Уверен, его послужной список это доказывает. Великий игрок, отличный парень, жаль, что нет возможности поработать с ним подольше. Он вдохновляет всех нас – не только своей карьерой, но и тем, что делает в 40 лет каждый день. Он наглядный пример того, чем мы хотим стать как команда», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан.

Куик не смог выиграть свой последний матч и заканчивал его на скамейке – «Рейнджерс» сняли вратаря в надежде отыграться. С финальной сиреной американец отправился в раздевалку, а за ним потянулись остальные игроки команды.

Сергей Бобровский не мог отпустить Куика вот так, не отдав ему дань уважения. Россиянин сегодня не играл, однако вышел на лёд и попросил, чтобы Куик вернулся.

Бобровский первым подъехал к нему и тепло обнял. О чём они говорили? О том, что ещё обязательно пересекутся в Зале славы? Или о своей эпичной битве и буллитной серии в матче Россия – США на Олимпиаде в Сочи-2014? Она точно навсегда врезалась в память. Или просто поздравляли друг друга с блестящей карьерой?

«Бобровский долгое время играет в лиге, и у него невероятная карьера. У нас с ним были хорошие битвы за эти годы, здорово было пообщаться с ним, сказать друг другу пару слов. Да, после поражения, как обычно, сразу уходишь в раздевалку, это на автомате. Я даже не подумал, но потом зашли ребята, сказали, чтобы я вернулся на лёд», — сказал Куик после матча.

Два великих вратаря, два чемпиона.

За Бобровским последовала вереница «пантер», вышли даже травмированные – Сет Джонс, Дмитрий Куликов, Александр Барков, Брэд Маршан, Аарон Экблад и остальные.

Самый трогательный момент дня.