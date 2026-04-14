Топ-события среды: Лига чемпионов, последний (?) матч Овечкина в НХЛ, теннис и баскетбол

Лучший спорт 15 апреля: «Бавария» — «Реал» и «Арсенал» — «Спортинг», «Торпедо» — «Металлург» и «Ак Барс» — Минск в Кубке Гагарина и шахматы!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: последний матч Овечкина в карьере?

Александр Овечкин так и не дал ответ на вопрос, будет ли он продлевать контракт с «Вашингтоном». Если этого не случится, то встреча с «Коламбусом» может стать для великого снайпера последней в карьере. Если учитывать тяжёлый нынешний сезон, Ови вполне может уйти из хоккея. Сможет ли Александр в последнем матче регулярке отличиться?

♟ 15:45: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 14-й тур

Интрига: сотворят ли россиянки чудо в последнем туре?

Если в открытой секции турнира претендентов победитель уже определился – им стал гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров, то в женской части всё намного более запутанно. Это подтверждает хотя бы тот факт, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно, занимающие пятое и шестое места соответственно, сохраняют шансы на победу! Чтобы ворваться в тай-брейк, нашим девушкам обязательно нужно побеждать и надеяться на поражение Бибисары Асаубаевой. Шансов, конечно, не так уж много, но в женских шахматах бывает всякое. Поэтому следим и болеем!

🎾 18:00*: Елена Остапенко (Латвия) — Мирра Андреева (Россия, 6), Штутгарт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Мирра в Штутгарте победную серию, начатую в Линце?

Первая ракетка России Мирра Андреева набрала уверенный ход на грунтовых турнирах в зале. В воскресенье 18-летняя россиянка завоевала титул на «пятисотнике» в Линце, а теперь начинает борьбу на соревновании аналогичной категории в Штутгарте. Её первой соперницей будет действующая чемпионка турнира — Елена Остапенко из Латвии, которая в 2017-м взяла «Ролан Гаррос». Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница матча далее сразится с кем-то из пары Алисия Паркс — Нома Ноа-Акугуэ.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: серия закончится в четырёх играх?

«Металлург» заходил в серию фаворитом, и за три игры в раскладах ничего не поменялось – команда Разина уничтожает нижегородцев и может закончить серию в четырёх матчах. В третьей встрече «Торпедо» ушло на первый перерыв, ведя в счёте, однако во втором периоде пропустило четыре шайбы. Или, может быть, подопечных Исакова рано списывать?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: Минск зацепится за одну игру?

Во втором матче серии «Динамо» вело в счёте за минуту до конца третьего периода, однако «Ак Барс» перевёл встречу в овертайм, где Тодд принёс победу казанцам. Третья игра должна была стать решающей, таковой она и получилась. Казань уничтожила Минск, забросив четыре безответные шайбы. Квартальнову надо срочно будить лидеров, получится ли?

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: казанцы поквитаются с питерцами?

До старта плей-офф Единой лиги ВТБ — совсем немного времени. Правда, у «Зенита» ещё осталось две встречи с топ-клубами УНИКСом и ЦСКА. Питерцам удалось одолеть казанцев в последнем очном противостоянии. Кому достанется победа в этот раз?

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Спортинг», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: «Арсенал» выйдет в полуфинал во втором сезоне подряд?

«Арсенал» в первом матче в Лиссабоне одержал победу благодаря голу на 90+1-й минуте. Это преимущество даёт отличные шансы на проход «Спортинга». Однако лондонцы находятся в кризисе: вылетели из Кубка Англии, проиграли в финале Кубка лиги и позволили «Манчестер Сити» подобраться к себе в АПЛ. И почему бы португальцам не воспользоваться слабостями гранда? Да, победить на «Эмирейтс» будет невероятно трудно. Но реально. «Арсенал» же очень хочет пробраться в полуфинал во втором сезоне подряд, только на этот раз преодолеть и эту стадию.

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Интрига: совершит ли «Реал» камбэк в Германии?

«Реал» в первом четвертьфинале уступил «Баварии» дома (1:2). Теперь испанцам для прохода дальше нужна гостевая победа. Важно, что с 2012 года «Реал» в четырёх встречах в Мюнхене не потерпел ни одного поражения. Но теперь именно «Бавария» — большой фаворит: не только из-за удобного счёта, но и по качеству игры. Однако «Реал» приучил, что может решать задачи в ЛЧ, даже будучи менее стабильным в плане футбола.