10 лет без побед. Самая длинная серия без плей-офф в НХЛ теперь у «Детройта»

Кого только не было в восьмёрке Востока за последнее время: обморочный «Вашингтон» образца двухлетней давности, бесцветные «Айлендерс» позднего Ламорелло, в этом году и «Баффало» вышел из своего царства вечной перестройки. А вот «Детройт» снова не попал в плей-офф и продлил свою печальную серию до 10 сезонов. За семь сезонов работы генменеджера Стива Айзермана все клубы Востока в плей-офф заглядывали хоть раз — кроме, собственно, «Ред Уингз».

Долгое время многие фанаты списывали эту ситуацию на «тяжкое наследие царского режима»: Айзерман реально приходил на пепелище, которое ему любезно оставил предшественник Кен Холланд. Однако семь сезонов — это время, за которое любой генменеджер должен построить команду уровня хотя бы однократного попадания в плей-офф. Ресурсы на это у клуба были — как минимум многочисленные драфт-пики.

В НХЛ есть лишь три способа пополнения состава: драфт, обмены и переходы свободных агентов. Основным путём становится первый или второй, а переходы НСА уже являются важным дополнением этого костяка — однако если где-то проваливаться, то всё это скажется на общекомандном результате.

Драфт у команды достойный: пул проспектов команды оценивается четвёртым в лиге в свежем рейтинге The Athletic. В принципе, «Детройт» явно строится через драфт, пусть лотерейные шарики команду год за годом не жалуют: более невезучей команды в плане удачи в лиге за эти годы не было. Да, вне первого раунда попаданий не так много, зато и провалов в первом раунде не было. Мориц Зайдер, Лукас Рэймонд, Симон Эдвинссон — все эти топы драфта уверенно заявляют о себе.

Подписания свободных агентов — чуть ли не худшая часть этих лет. Почти все попали в молоко, и в первую очередь это касается пары Эндрю Копп — Джей Ти Комфер. На двоих форварды получают $ 10,7 млн, обоих подписывали с явным намерением заиграть на месте второго центра. Однако за семь сезонов никто из них не пробил отметки в 50 очков и совокупно за карьеру в «Детройте» не дотягиваются до отметки в 0,5 очка за игру. Редкое исключение — Патрик Кейн, но он вряд ли бы оказался в команде, не будь там старого друга из «Чикаго» Алекса Дебринкэта (о нём ниже).

Ещё хуже – с защитниками. Джастин Холл, который получил трёхлетний контракт на $ 3,4 млн, бо́льшую часть первого сезона провёл в запасе, а перед стартом третьего отправился в АХЛ через драфт отказов (сейчас сменил клуб). Та же история произошла и с Эриком Густаффсоном, который доигрывает сезон в фарме. При этом бо́льшую часть этих двух сезонов в защите зияла большая дыра, из-за чего Морицу Зайдеру приходилось играть очень много времени против лучших хоккеистов соперника.

Обмены тоже можно отнести к провалам, и главным минусом было в первую очередь их отсутствие. «Вашингтон», «Монреаль», в последнее время и «Питтсбург» делали рискованные шаги на трансферном рынке: не все удавались, но большинство были успешными. Да и «Тампа-Бэй» при Айзермане делала немало блестящих шагов: неочевидный трейд Бена Бишопа принёс команде первого номера на несколько лет вперёд. Можно вспомнить и обмен Райана Макдоны на дедлайне-2018.

В «Детройт» же сватали кучу игроков, которые потом переходили в другие места: среди них, например, можно упомянуть Дилана Козенса и Егора Чинахова, усиливших конкурентов. В реальности значимых обменов на вход за последние годы было мало: Дебринкэт (который сам хотел только в родной Мичиган), Джон Гибсон и Джастин Фолк, обмен которого на дедлайне как будто запоздал. Дело дошло до того, что год назад Дилан Ларкин пнул клубное руководство за пассивность на дедлайне, когда команде нужно было усиление.

Если уж речь зашла о «Тампе», то теперь можно встретить популярное заблуждение: вот настоящим генменеджером был Жюльен БрисБуа, поэтому всё так здорово и пошло. Вообще, все разговоры о «настоящих тренерах» обычно оказываются пшиком, однако деятельность клубного офиса не сводится лишь к одному генеральному менеджеру. Нужны сильные помощники, скауты: один человек в наше время не принимает всех решений. Например, правой рукой Айзермана долгое время был Пэт Вербик, который сейчас более-менее успешно рулит «Анахаймом».

Надо отметить, что в НХЛ просмотром юниоров и взрослых игроков занимаются разные скауты, и у «Детройта» явно провисает именно второй отдел. Совпадение ли, что клубный офис оккупировали ветераны клуба из славных 90-х? Айзерман привёл в клуб Никласа Лидстрёма, получившего пост вице-президента, а просмотром взрослых игроков занимаются Кирк Молтби и брат генменеджера Крис (вообще в хоккей не играл). Сложно побеждать, когда менеджмент комплектуется по принципу «спартаковского духа».

При всём этом никаких перестановок в офисе не должно произойти. Ходили слухи, что Айзермана могут подвинуть на номинально более высокую должность президента, но в реальности — отодвинуть от рычагов, однако инсайдеры утверждают, что владелец клуба доверяет клубной легенде и такого не будет. И в теории у клуба есть рычаги для успешного лета: тонна активов, почти $ 30 млн под потолком зарплат — когда их использовать, если не после 10 лет без плей-офф? Есть тонкая грань, когда твой 21-летний талант из первого раунда драфта превращается в застрявшего в АХЛ 24-летнего «баста».

Претензии к менеджменту описаны давно, только вот у команды есть одна проблема, которую крайне сложно объяснить. Каждый год к началу весны «Детройт» подходит, находясь в кубковой восьмёрке. Давайте посмотрим на ситуацию 1 марта каждого года: в 2024-м у команды был запас в семь очков, год назад — в два, в этом — в пять. Совокупно с октября по февраль команда за эти сезоны набирает 59% очков, и все последние годы этого хватало бы для плей-офф.

Однако после 1 марта магия пропадает. За три сезона в весенних встречах команда суммарно набирает 43% очков — темп уровня «Чикаго» со дна таблицы. Этой весной «Детройт» проиграл почти всем основным конкурентам, причём отдал несколько важнейших матчей: спасся с «Миннесотой» с 1:4 и пропустил за полторы минуты до конца; вёл с «Коламбусом» за 17 секунд до сирены и уступил по буллитам; даже встреча с потерявшим шансы на плей-офф «Нью-Джерси» была проиграна в третьем периоде со счёта 3:2.

В марте главный тренер Тодд Маклеллан выступил очень жёстко: «У нас есть игроки, которые показывают хороший хоккей и выкладываются на полную. И есть другие, которые просто носят форму и отбывают время на льду. От них нам нужно больше. Если ты не прессингуешь, не играешь жёстко, не бросаешь по воротам, не отходишь назад, когда нужно, не выигрываешь вбрасывания, не блокируешь броски, то что ты делаешь?»

«Конечно, каждый раз после пропуска плей-офф в «Детройте» чувствовалось разочарование. Однако каждый раз можно было найти повод для оптимизма, складывалось впечатление, что команда постепенно прогрессирует. И это то, что отличает нынешний невыход в плей-офф от всех прочих: есть ощущение, что команда застряла на одном месте. У этого состава множество недостатков, но даже так это была лучшая группа игроков за это время, и она была способна на большее», — пишет автор The Athletic Макс Балтмэн.

В такой ситуации помогут только рискованные шаги. Однако найдутся ли на них воля и желание?