Без шансов! «Локомотив» вышел в полуфинал КХЛ, не заметив сопротивления «Салавата»

После первых трёх матчей серии с «Локомотивом» «Салават» оказался на грани вылета из Кубка Гагарина. Подопечным Виктора Козлова не помогло даже возвращение на родную площадку – пусть в Уфе они всё-таки смогли впервые в этом противостоянии пробить Даниила Исаева, проступок от Григория Панина в начале третьего периода оказался для представителей Башкортостана роковым.

Боб Хартли по сравнению с воскресной встречей не произвёл ни одного изменения в составе ярославцев, а вот у хозяев последовали перестановки. Вне заявки оказались Евгений Кузнецов, который в прошлой игре попал под сокрушительный силовой от Александра Полунина, и Дин Стюарт, также получивший повреждение по ходу той встречи – их места заняли Владимир Бутузов и Денис Ян, что привело ко многим изменениям и внутри звеньев.

Как и двумя днями ранее, долго ждать первого гола не пришлось. И, как и тогда, железнодорожники открыли счёт уже на шестой минуте. Непродолжительной возможностью реализовать большинство в формате «пять на три» гости не воспользовались, а вскоре после возвращения из штрафного бокса Владислава Ефремова Рихард Паник смог вывести «Локомотив» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующего взятия ворот пришлось ждать почти до самого конца второго периода. Опасных моментов с обеих сторон было не так много, но в один момент «Локомотив» заметно нарастил бросковую активность. И это принесло свои плоды.

Ярославцы идеально разыграли стандартное положение – Максим Шалунов вчистую выиграл вбрасывание в зоне атаки, а Артур Каюмов не стал медлить и практически сразу направил шайбу в створ. Обзор Семёну Вязовому одновременно загораживали несколько игроков – шансов вовремя среагировать на бросок у голкипера уфимцев попросту не было.

Едва ли не в следующей атаке Байрон Фрейз едва не увеличил преимущество гостей до трёх шайб, однако в этом эпизоде Вязовому удалось защитить свои владения и сохранить интригу на третий период.

Поддержать старания своего вратаря игроки «Салавата» не смогли – в третий раз в этой серии Даниил Исаев остался непробиваемым. А вот «Локомотив» поставил точку и в матче, и в серии – Александр Радулов поразил пустые ворота, а затем Алексей Береглазов реализовал большинство.

4:0 и 4-0 – железнодорожники не заметили сопротивления уфимцев и отправились в полуфинал Кубка Гагарина. А для подопечных Виктора Козлова сезон окончен.