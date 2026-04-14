Салават Юлаев — Локомотив — 0:4 — видео, голы, обзор четвёртого матча второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026, Кубок Гагарина

Без шансов! «Локомотив» вышел в полуфинал КХЛ, не заметив сопротивления «Салавата»
Дмитрий Сторожев
Отчет «Салават Юлаев» — «Локомотив» — 0:4
Действующие чемпионы закрыли серию за четыре матча.

После первых трёх матчей серии с «Локомотивом» «Салават» оказался на грани вылета из Кубка Гагарина. Подопечным Виктора Козлова не помогло даже возвращение на родную площадку – пусть в Уфе они всё-таки смогли впервые в этом противостоянии пробить Даниила Исаева, проступок от Григория Панина в начале третьего периода оказался для представителей Башкортостана роковым.

Что произошло:
Зачем Панин это сделал? «Локомотив» наказал капитана «Салавата» за удар в голову Радулова

Боб Хартли по сравнению с воскресной встречей не произвёл ни одного изменения в составе ярославцев, а вот у хозяев последовали перестановки. Вне заявки оказались Евгений Кузнецов, который в прошлой игре попал под сокрушительный силовой от Александра Полунина, и Дин Стюарт, также получивший повреждение по ходу той встречи – их места заняли Владимир Бутузов и Денис Ян, что привело ко многим изменениям и внутри звеньев.

Как и двумя днями ранее, долго ждать первого гола не пришлось. И, как и тогда, железнодорожники открыли счёт уже на шестой минуте. Непродолжительной возможностью реализовать большинство в формате «пять на три» гости не воспользовались, а вскоре после возвращения из штрафного бокса Владислава Ефремова Рихард Паник смог вывести «Локомотив» вперёд.

Следующего взятия ворот пришлось ждать почти до самого конца второго периода. Опасных моментов с обеих сторон было не так много, но в один момент «Локомотив» заметно нарастил бросковую активность. И это принесло свои плоды.

Ярославцы идеально разыграли стандартное положение – Максим Шалунов вчистую выиграл вбрасывание в зоне атаки, а Артур Каюмов не стал медлить и практически сразу направил шайбу в створ. Обзор Семёну Вязовому одновременно загораживали несколько игроков – шансов вовремя среагировать на бросок у голкипера уфимцев попросту не было.

Едва ли не в следующей атаке Байрон Фрейз едва не увеличил преимущество гостей до трёх шайб, однако в этом эпизоде Вязовому удалось защитить свои владения и сохранить интригу на третий период.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

Поддержать старания своего вратаря игроки «Салавата» не смогли – в третий раз в этой серии Даниил Исаев остался непробиваемым. А вот «Локомотив» поставил точку и в матче, и в серии – Александр Радулов поразил пустые ворота, а затем Алексей Береглазов реализовал большинство.

4:0 и 4-0 – железнодорожники не заметили сопротивления уфимцев и отправились в полуфинал Кубка Гагарина. А для подопечных Виктора Козлова сезон окончен.

