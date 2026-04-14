Хотя бы одно противостояние на этой стадии плей-офф КХЛ точно не закончится всухую.

ЦСКА не сдаётся! Вернул серию с «Авангардом» в Омск и оживил интригу во втором раунде

Серия второго раунда между «Авангардом» и ЦСКА развивалась полностью под диктовку омичей. Команда Ги Буше одержала две домашние победы, после чего сломила сопротивление армейцев в овертайме первого матча в Москве и оказалась в шаге от выхода в полуфинал.

0-3 – практически приговор для любой команды, но всё-таки хотелось лелеять надежду на продолжение серии, а не видеть такое скорое её окончание. И надежда не была беспочвенной, потому что это противостояние не вызывало ощущения полной безысходности и предрешённого результата. Преимущество «Авангарда» не было всеобъемлющим, а ЦСКА с каждым днём раскачивался, шёл поступательно и в третьей встрече выдал свой лучший хоккей, пусть этого всё равно пока не хватало для победы.

По сравнению с третьим матчем оба тренера произвели точечные изменения в составах. У «Авангарда» сегодня отсутствовал Константин Волков, который не доиграл предыдущую встречу из-за травмы. Его заменил Кирилл Пилипенко. У ЦСКА в бой вернулись Виталий Абрамов и Ретт Гарднер, пропустившие предыдущую встречу.

На первых минутах «Авангард» обрушил град острых атак на ворота хозяев. На пятачке у Дмитрия Гамзина было очень жарко, однако он выстоял, а затем армейцы потихоньку отодвинули игру от своих ворот и в итоге открыли счёт. Как и в предыдущей встрече, отличился Павел Карнаухов, подставив клюшку под дальний бросок Джереми Роя.

«Авангард» в какой-то момент резко добавил в активности, и Ибрагимов нанёс такой пушечный выстрел, что шайба выскочила из ловушки Гамзина в сетку. Армейцам ещё повезло, что на перерыв они уходили при равном счёте – концовка отрезка осталась за омичами, и после заброшенной шайбы у них были все шансы забить ещё.

Во втором периоде ЦСКА больше владел инициативой, заметно подтянулся по броскам, и это принесло плоды. Мог выводить армейцев вперёд Дмитрий Бучельников, в упор «расстреливая» Серебрякова, но вратарь «Авангарда» подтащил в этом моменте. Чуть позже шайба после подставления Соркина взмыла в воздух, Серебряков потерял её из виду, а нападающий ЦСКА – нет – и проткнул её в сетку. Окрылённый успехом, ЦСКА взвинтил обороты, заработал большинство (первое в этом матче) и мог закреплять результат. Однако едва не пропустил сам, позволив Маклауду убежать в контратаку, да и в целом две минуты потратил впустую.

Зато третий период хозяева обернули себе на пользу – Абрамов с Полтаповым быстро разыграли контратаку и сделали счёт 3:1. Лучший бомбардир этого плей-офф Константин Окулов, чья результативная серия началась ещё в первом раунде, забивал в каждой встрече с ЦСКА, но сегодня промолчал.

Армейцы не сдаются и сегодня смогли притормозить и его, и «Авангард». Всё закономерно, уж на одну победу армейцы-то наиграли. Серия возвращается в Омск, а интрига во всём втором раунде оживляется. Уже точно хотя бы одно противостояние этой стадии не закончится всухую.