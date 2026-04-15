Гениальный Овечкин! Помог «Вашингтону» добыть победу в последнем матче сезона

Не забил, но отдал ассист на решающий гол.

За несколько дней до очного противостояния «Вашингтон» и «Коламбус» были прямыми конкурентами за последнее место в плей-офф от Востока. Однако победа «Филадельфии» в ночь с 13 на 14 апреля над «Каролиной» изменила статус обеих команд.

Теперь они стали неудачниками, которые пролетели мимо розыгрыша Кубка Стэнли. Матч, по сути, превращался в простую формальность.

Тем не менее один факт делал эту встречу, вероятно, куда более важной, чем даже битва за последнюю путёвку в плей-офф.

Этот матч мог стать последним для Александра Овечкина в НХЛ — а может, и вообще в карьере. 40-летний нападающий уже объявил о том, что будет принимать решение о своём будущем летом. Но это совсем не значит, что он останется в лиге или в хоккее в целом. Поэтому многие относились к матчу «Вашингтона» с «Коламбусом» как к финальному аккорду Великой восьмёрки в НХЛ.

Впрочем, игра есть игра, и расслабляться хоккеисты ни той, ни другой команды не планировали. Активнее начал «Коламбус» — четыре безответных броска «Блю Джекетс» отразил 27-летний Клэй Стивенсон, для которого это появление на льду стало лишь четвёртым в сезоне.

В целом первый период прошёл под диктовку хозяев. Гости периодически огрызались, но в итоге обе команды толком не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Овечкин же отметился заблокированным броском — это всё, что он успел сделать за 4.57 на льду.

Зато второй период начался бодро. Уже на первой минуте игроки «Коламбуса» в своей зоне отобрали шайбу у хоккеистов «Вашингтона» и убежали в быструю атаку. Мэйсон Марчмент вошёл на чужую часть льда и отдал в слот на Буна Дженнера, который хлёстко бросил над плечом Стивенсона. 1:0!

На этом проблемы гостей не закончились. В середине периода «столичные» получили удаление за нарушение численного состава. «Коламбус» все две минуты серьёзно давил, несколько раз выводя на бросок Кирилла Марченко. Тем не менее «Кэпиталз» выстояли.

А спустя две минуты… сравняли счёт!

Опытный защитник Тревор ван Римсдайк от своих ворот вырезал гениальную передачу под чужую синюю на Энтони Бовиллье, тот вышел один на один с Джетом Гривзом, качнул голкипера и, объехав, послал шайбу мимо канадца. 1:1!

Примечательно, что этот бросок стал первым для «Вашингтона» во втором периоде и лишь пятым в матче.

А под занавес игрового отрезка «столичные» получили ещё одну возможность. Кент Джонсон отправился отдыхать за удар клюшкой, подарив гостям полминуты в большинстве в рамках второго периода и ещё полторы минуты в третьем.

Овечкин попытался поскорее «освободить» Джонсона. Александр принял шайбу на синей линии и с кистей пульнул по центру ворот — для Гривза этот бросок не стал проблемой.

Оставшаяся часть большинства прошла, мягко говоря, неудачно. «Вашингтон» ничего толком не сумел создать. И почти сразу получил ещё один шанс! Марчмент нарушил правила и поехал на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Вот тут уже у «столичных» вышло получше.

Один из самых опасных моментов создал Ови. Нападающий притаился у левой штанги и дождался передачи, однако он немного промедлил — Гривз успел переместиться и отразить бросок.

После этого инициатива вновь перешла к «Коламбусу». В середине периода Зак Веренски угрожал воротам Стивенсона, но Клэй в этот вечер играл уверенно. Через пару минут в игру вступить потребовалось уже его коллеге по амплуа. Уилсон получил передачу на левом фланге, продвинулся вперёд и нанёс неудобный бросок — Гривз спас. И тут же нейтрализовал добивание Алексея Протаса.

На 55-й минуте «Блю Джекетс» решили ещё разок помочь «Вашингтону». Майлз Вуд в зоне атаки засветил клюшкой по лицу Мартину Фехервари и отправился отдыхать в штраф-бокс.

Овечкин сразу же бахнул от синей линии — Гривз на месте. Ещё через секунд 40 «синие мундиры» ошиблись, пытаясь вывести шайбу из зоны, из-за чего Алекс оказался один на один с вратарём. Бросок — голкипер опять спасает!

Но через минуту уже даже Гривз не сумел ничего поделать. Джейкоб Чикран получил передачу на синей линии и нанёс классный бросок, пробив вратаря «Коламбуса». 2:1!

Овечкин поучаствовал в этом голе, отметившись ассистом. Он набрал своё 64-е (32+32) очко.

«Коламбус» пошёл ва-банк, за две минуты до конца периода заменив вратаря на полевого игрока. И это едва не привело к голу Великой восьмёрки! Александр подхватил шайбу и в борьбе с Веренски бросил на входе в чужую зону — шайба пролетела мимо ворот.

В итоге поразить пустые ворота у Восьмёрки не получилось. «Вашингтон» довёл матч до победы и на мажорной ноте завершил сезон.

