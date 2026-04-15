Это могла бы быть красивая точка в мощном сезоне 40-летней суперзвезды.

Промах века! Овечкин не забил в пустые ворота в своём, возможно, последнем матче в НХЛ!

Матча «Вашингтона» и «Коламбуса» особенно ждали все любители хоккея как в России, так и в Северной Америке. Именно эта встреча потенциально может быть последней для Александра Овечкина как в Национальной хоккейной лиге, так и в карьере в принципе.

Внимание действительно было приковано только к Великой восьмёрке. Камеры на регулярной основе выхватывали нападающего, ролики во время рекламной паузы также были посвящены капитану «столичных». И это неудивительно — всё-таки до сих пор непонятно, что будет с Овечкиным дальше.

Сам форвард, как и все его одноклубники, провели не самый выдающийся матч. Алекс отметился четырьмя бросками в створ, одним силовым приёмом и результативной передачей на победный гол Джейкоба Чикрана при показателе полезности "-1" и игровом времени 18.48.

Тем не менее самый яркий и важный эпизод матча в статистические отчёты толком и не попал.

За две минуты до конца встречи «Коламбус», проигрывавший со счётом 1:2, решился снять вратаря. Джет Гривз убежал на скамейку запасных, а «Блю Джекетс» заиграли вшестером. Опасности не создавали, но играли довольно уверенно. Вплоть до момента, который случился на последних секундах 59-й минуты.

Обычно главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не выпускает на лёд Овечкина, когда команда ведёт с минимальным перевесом, а соперник снимает вратаря. Однако в этот раз наставник «Кэпиталз» решил поступить иначе и дал Александру возможность выйти на площадку.

Весь стадион ждал момента, когда Великая восьмёрка получит шайбу и попробует забить свой, возможно, последний гол. И такой шанс предоставился.

Нападающий «Коламбуса» Мэйсон Марчмент сделал неудачную передачу в центр, там отлично сыграл Чикран, проткнувший шайбу на Тома Уилсона, а канадец уже отправил в прорыв Овечкина. Россиянин принял пас, разогнался и на входе в зону бросил. «Блю Джекетс» никто не мог помочь, ибо даже Зак Веренски, находившийся ближе всех к Ови, не успевал накрыть бросок или подставиться под него.

Александр бросил по пустым воротам и… не попал!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Могло показаться, что Овечкину помешал Веренски, но клюшка защитника не коснулась шайбы.

Момент, с которым раньше Овечкин разобрался бы с закрытыми глазами, в этот раз был упущен.

После этого 40-летнего нападающего ещё несколько раз попытались вывести на бросок, но хоккеисты «Коламбуса» разгадали план и не позволили доставить шайбу до капитана «Вашингтона». Так что Ови остановился на отметке в 32 гола за сезон, 929 — в регулярных чемпионатах и 1006 — суммарно в НХЛ с учётом плей-офф.

Впрочем, сам Александр, кажется, и не расстроился. По завершении матча он отдал дань уважения болельщикам на «Нейшнвайд-Арене», дал кулачки одноклубникам и утопал в раздевалку. А камера ещё несколько минут показывала Восьмёрку, сначала сидевшего на своём месте и весело с кем-то говорившего, а после — о чём-то какое-то время думавшего.

Может быть, как раз в этот момент Овечкин и принял решение о своём будущем? Хочется верить, что промах в матче с «Коламбусом» даст ему лишнюю мотивацию ещё на годик задержаться в НХЛ. Этому будут рады, кажется, вообще все.

