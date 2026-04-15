«Я в бешенстве!» Тренер клуба НХЛ взорвался и разнёс игроков, проваливших концовку сезона

Две недели назад «Коламбус» шёл в зоне плей-офф, но шесть поражений в восьми последних матчах регулярки перечеркнули всё. «Мундиры» бесславно завершили сезон, а их главный тренер Рик Боунесс не сдержал эмоций.

Не то чтобы «Коламбусу» в новинку заканчивать сезон в апреле – эта команда никогда не хватала звёзд с неба и последние шесть лет оставалась за бортом кубковых битв. Но Боунесс, пришедший на смену Дину Эвасону в январе, начал вытаскивать «мундиров» из болота и едва не перевернул их очередной неудачный сезон. Только чтобы в последний момент всё развалилось — второй год подряд «Коламбус» теряет шансы на попадание в восьмёрку на самом финише регулярки. Для тренера это стало последней каплей.

Перед тем как Боунесс появился в зале для пресс-конференций, из холла слышался яростный шум, как будто кто-то колошматит клюшкой по стенам. Рик был в ярости и с трудом сдерживал эмоции. Выйдя к журналистам и тяжело вздохнув, Боунесс выдал эмоциональную тираду.

«Я в бешенстве! Им повезло, что завтра не будет тренировки»

— Да просто посмотрите на статистику! Три хита, 23 потери…. Не знаю, вернусь ли я, но если вернусь, то поменяю эту культуру. Этим ребятам, им просто плевать. Поражения для них недостаточно неважны. Ну как можно выходить и вот так играть? Мне следовало сделать это ещё месяц назад. Но именно поэтому мы оказались там, где оказались. Именно поэтому мы пролетели мимо плей-офф, вот из-за такой игры.

Просто надо ненавидеть проигрывать. И мне неважно, что матч не имеет значения. Вообще всё равно, просто выйдите и бейтесь. Три хита! 23 потери!

— Вы так долго сохраняли шансы на плей-офф, что же случилось?

— Потому что стало трудно! Стало тяжело. Мы обсуждали после олимпийской паузы, что станет труднее. А у них всё в порядке, только пока всё складывается в их пользу. А когда становится труднее, они не хотят биться. Вот что случилось в последние недели. Мы это изменим, если я вернусь. Некоторым ребятам очень сильно повезло, что сезон закончен и завтра уже не будет ни тренировок, ни матчей.

— Думаю, «Коламбус» впервые проиграл шесть последних домашних матчей сезона.

— Это ужасно. Этому не может быть оправданий. Если им не стыдно – не только за сегодня, а за всё это, то они не в той команде находятся. Им должно быть стыдно.

— А вы хотите вернуться?

— Я поговорю с Доном. Но игрокам сегодня было сказано, что если я вернусь, то эту чёртову культуру мы поменяем. И мы так и сделаем.

— Удивлены, как всё сложилось?

— Удивлён – не то слово. Правильно будет сказать, что я очень расстроен. У нас ведь хорошая команда, когда им не всё равно. Да, я сейчас в бешенстве… Им не всё равно, однако они должны показывать это на льду. Как я говорил после матча с «Каролиной» — заткнитесь, и пусть ваша игра говорит за вас. Я понимаю, что этот матч уже не имел значения, я всё понимаю. Но всё равно надо же играть! Мы это обсуждали перед игрой, что надо играть с гордостью. У нас замечательные болельщики, они заслуживают большего. Мы с этим не будем мириться. Ох, боже…

— И как вы поменяете культуру?

— Есть способы. У меня достаточно опыта, я с таким уже сталкивался. Есть способы. Мы это исправим.