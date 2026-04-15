Реальность превзошла ожидания! «Салават Юлаев» провёл великолепный сезон

«Главная задача — попасть в плей-офф, там поймём, что нам по плечу. Команда будет уже сыграна, будем ставить реальные цели. Каждый хочет бороться за кубок, мы тоже этого не исключаем. Завершение того сезона показало, что у нас есть ребята, которые могут взять на себя бремя лидерства. Это даст нам возможность побороться за самые высокие места», — сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов перед началом сезона-2025/2026.

Дико непривычно было слышать подобные слова от руководителя такой команды, как «Салават», но снижение амбиций и аппетитов было продиктовано объективными причинами – клуб погряз в долгах, с которыми пришло время рассчитываться.

Уфа после успешного сезона не смогла удержать Ремпала и Тодда, расторгла контракт с Джошем Ливо и зашла в сезон с туманными перспективами, рискуя и вовсе не попасть в восьмёрку.

Поначалу опасения сбывались – уфимцы проигрывали практически всем подряд, опустились на последнее место в конференции, а свет в конце туннеля будто бы окончательно погас после того, как клуб обменял Александра Хмелевски в «Ак Барс» на большую компенсацию.

Так, казалось, был утерян последний элемент мостика, соединяющего Уфу с амбициями и средствами с Уфой, которая вынужденно ушла в импровизированную перестройку.

Однако через месяц в Башкортостане сделали ход конём и вернули из-за океана Шелдона Ремпала. Сначала это выглядело как опасная азартная игра на последние деньги, но Баширов убедил общественность, что подписание стало возможным именно благодаря обмену Хмелевски.

Далее менеджмент команды вышел на рынок «уценённых товаров» и начал путём пробных контрактов добавлять в состав глубину, подписав Берлёва, Хохлачёва и Бутузова. В глазах некоторых это выглядело смелым трюком, который сыграл, однако дистанция сезона показала, что эти приобретения Уфе никак не помогли. Ни один из них на прежний уровень не вышел, двое откровенно провалились, а Хохлачёв отметился лишь яркими, но непродолжительными вспышками.

Зато совершенно другими красками был написан переход Евгения Кузнецова. Кузя с ходу влился в команду, был полезен в формате «пять на четыре» и не выглядел так плохо, как в Магнитогорске, при игре в равных составах.

Однако и этот всплеск оказался временным – плей-офф звёздный форвард совершенно провалил. Да, была прекрасная концовка шестого матча с «Автомобилистом», но при этом Евгений всю серию провёл на низких скоростях, не успевая за темпом обеих команд. А ведь ещё были глупейшая дисквалификация после второй встречи и невынужденное пятиминутное удаление, которое чуть не сломало команду в шестой игре.

Про серию с «Локомотивом» и говорить нечего – там Кузнецов поприсутствовал при всех шайбах, которые забил соперник, на момент получения повреждения в третьей игре.

Всё это подводит к мысли, что «Салават» преимущественно справился своими силами, помог прогресс игроков, и так находившихся в системе, но до этого сезона пребывавших в тени. В последние годы их роль была понятна – они вторая или третья сила, которая никогда не станет первой, однако по возможности выручит. Но когда в команде не осталось элитных легионеров, именно им пришлось прикинуть на себя роль лидеров.

Жаровский, отлично себя проявивший в прошлогоднем плей-офф, с ходу стал лидером команды, а в конце весны точно выиграет приз лучшему новичку КХЛ. Александр в 18 лет (совсем недавно ему исполнилось 19) набрал 42 очка в регулярном чемпионате. Это невероятный показатель.

Раскрылся и Егор Сучков, который до этого сезона ни разу не набирал и 15 очков, а в этом выбил аж 33. При этом Егор был самым ярким у уфимцев в серии плей-офф с «Автомобилистом». Пока внимание игроков екатеринбургской команды было переключено на Ремпала, Сучков взял на себя роль первой скрипки.

Егор Сучков и Данил Алалыкин Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

То же самое можно сказать и про Алалыкина, который статистически прорыв не оформил, но по ментальности его точно осуществил. Данил в плей-офф, по словам Виктора Козлова, выходил, болея пневмонией, после капельниц. Одно это уже вызывает уважение.

Шаг вперёд сделали и молодые защитники – Варлов, Цулыгин и Зоркин получили гарантированное место в топ-6, и прогресс не заставил себя долго ждать.

Однако главная победа Уфы – молниеносный рывок Семёна Вязового, за год ставшего одним из лучших вратарей в КХЛ. Молодой голкипер быстро вытеснил Самонова, которого без особых сожалений отправили в ЦСКА, и прибрал статус первого номера.

Виктору Козлову ставили в укор, когда команда вылетала в первом раунде, что он бесконечно ездит на легионерах, а те проваливают ключевые отрезки сезона. Но та ситуация – вина не столько тренера, сколько менеджмента, который из года в год не мог обеспечить глубину состава. Когда год назад во время плей-офф Ливо угодил в запас, Тодд травмировался, Хмелевски затух, а команду тащил один лишь Ремпал, Козлов показал, что он и без дорогих легионеров способен сколотить сильную банду с характером.

Виктор Козлов Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Это перетекло и в нынешний сезон, где главный тренер получил возможность сделать команду более сбалансированной и даже немного прагматичной, что с точки зрения результата принесло свои плоды. К тому же Козлов отыскал новые козыри. Его команда стала менее мастеровитой, но при этом одной из самых быстрых в КХЛ – этот факт во многом помог пройти «Автомобилист».

В этом и заключается мастерство Козлова – он очень гибкий тренер, который умеет работать с любым материалом, доставая из него лучшее. Этот состав «Салавата» выглядит более невзрачным по сравнению с прошлым, в нём нет столько звёзд, однако при этом игроки готовы были больше слушать тренера и отдаваться прежде всего командной игре.

После вчерашнего матча Козлов признал, что «Локомотив» был объективно сильнее, и это правда. Но перспективы нового «Салавата», который построен из молодых, голодных и готовых прогрессировать игроков, выглядят куда радужнее перспектив старого, где группа лидеров божила в регулярке, а в плей-офф пряталась в кусты. Если дать этой команде возможность продолжить расти, сделать несколько точечных усилений, особенно в оборону, то уфимцы могут стать командой, которая будет решать большие задачи.

Если резюмировать сезон «Салавата Юлаева», то можно сказать, что реальность превзошла ожидания – уфимцы провели великолепный сезон! Команда не только оказалась в пятёрке лучших на Востоке, но и сумела преодолеть первый раунд плей-офф, выбив одного из топов конференции. И это после того, как команда опустилась на самое дно. Главное теперь не растерять всё приобретённое.