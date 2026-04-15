Минск устроил бойню на старте матча, но тщетно! «Ак Барс» закрыл «Динамо» за четыре игры

Год назад «Ак Барс» стал последним на данный момент клубом КХЛ, упустившим 2-0 в серии Кубка Гагарина. Тогда на старте второго раунда плей-офф подопечные Анвара Гатиятулина выиграли два подряд матча в столице России, захватив вроде бы уверенное преимущество в противостоянии с московским «Динамо». Однако следующие четыре встречи (в том числе три матча в Казани) остались за столичным коллективом, который оформил победный камбэк с 0-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина – 2025.

Спустя год идентичную задачу предстояло решать теперь уже минскому «Динамо», которое также начало серию второго раунда с «Ак Барсом» с двух подряд домашних поражений. Вот только казанский клуб успешно выучил прошлогодний урок и не оставил сопернику никаких шансов в третьем матче серии (4:0). Первая домашняя победа в противостоянии открыла команде Гатиятулина прямой путь к успешному завершению четвертьфинала, а в минском клубе в этот момент с новой силы вспыхнул уголёк давнего конфликта между главным тренером Дмитрием Квартальновым и клубным менеджментом.

Заявление пресс-службы белорусского клуба о ситуации с главным тренером: В минском «Динамо» отреагировали на слухи об увольнении Квартальнова по ходу плей-офф КХЛ

Напомним, в ходе сезона руководство «Динамо» по своей инициативе завершило сотрудничество с многолетним ассистентом Квартальнова Игорем Горбенко, что крайне не понравилось Дмитрию Вячеславовичу. Уже тогда сообщалось, что российский тренер в любом случае дорабатывает свой последний сезон в Минске, после чего покидает организацию.

После шикарного для минчан первого раунда плей-офф могло показаться, что все трения остались позади, но три подряд поражения от «Ак Барса» снова разожгли пожар. Накануне в некоторых источниках появилась информация, что Квартальнов уже отправлен в отставку. Якобы последней каплей стал поход легионеров минчан к руководству, которые были недовольны тем, что тренер обвинил их в отсутствии характера.

Разумеется, пресс-служба минчан довольно быстро этот слух опровергла, однако многим бросилось в глаза необычное заявление генерального менеджера «зубров» Олега Антоненко. «Мы в клубе пока не готовы делать такое заявление, что Квартальнов уволен. Выйдет ли он на завтрашний матч? Да, такая вероятность есть, что Квартальнов будет работать. Вообще давайте дождёмся завтрашнего дня. Мы сейчас ничего не заявляем», – сказал Антоненко в интервью «Матч ТВ».

Фразы «пока не готовы» и «такая вероятность есть» буквально кричали, что информация про возникший скандал наутро после поражения в третьей встрече серии взялись отнюдь не пустом месте. В результате российский тренер сегодня действительно всё-таки вывел свою команду на четвёртый матч, произведя при этом ряд перестановок в составе. Впервые в этом плей-офф канадский голкипер Зак Фукале остался в запасе, тогда как лидерская тройка Виталия Пинчука оказалась разъединена на два звена. Пинчук остался в тройке вместе с Сэмом Энасом (сюда же добавился Егор Бориков), а вот Алекс Лимож был отправлен в тройку Вадима Шипачёва и Вадима Мороза. Место на последнем рубеже занял Василий Демченко.

Примечательно, что тренерский штаб «Ак Барса» также произвёл рокировку во вратарской позиции. Но здесь всё вышло прозаичнее: опытный Тимур Билялов является первым номером казанского клуба. Из-за проблем со здоровьем ему по мере возможности предоставляют отдых, но лидерские позиции Билялова в клубе не оспариваются, и даже роскошная игра оформившего «сухарь» в последнем матче Максима Арефьева не повлияла на позицию тренерского штаба казанцев. Билялов отдохнул и вернулся на своё место в воротах.

Тон сегодняшней встрече задала драка, состоявшаяся уже спустя 79 секунд после стартового вбрасывания – нападающий хозяев Михаил Фисенко и защитник гостей Николя Мелош выяснили отношения и получили по большому штрафу. Следом минчане могли открывать счёт в матче, но удаление Никиты Лямкина осталось нереализованным, хотя опасных моментов в эти две минуты было создано достаточно.

И если первого гола в игре требовалось ещё подождать, драки и удаления продолжали сыпаться как из рога изобилия. Серией потасовок гости пытались завести себя в практически безнадёжной ситуации в контексте всей серии. Не прошло и пяти минут с момента первого боя, как в кулачной разборке сошлись защитник гостей Ксавье Улле и форвард хозяев Никита Дыняк (по пять минут). Вместе с ними по обоюдному малому штрафу получили и Джош Брук со стороны минского «Динамо» и Алексей Пустозёров от «Ак Барса». Улле в этой же смене был наказан ещё и малым штрафом за подножку, так что теперь уже хозяева получили большинство по итогам этого инцидента.

«Ак Барс» это большинство также не реализовал, однако штрафные боксы в первом периоде продолжали оставаться самым популярным местом для игроков обеих команд. Эмоции на старте встречи были накалены до предела. Защитник минчан Даррен Диц получил четыре минуты за грубость и толчок клюшкой, форвард казанцев Артём Галимов был наказан двумя минутами за симуляцию, а гости вследствие такого размена снова остались в меньшинстве. Но и на сей раз счёт во встрече остался не открыт.

Несмотря на огромное количество удалений, первый гол в матче в итоге был забит при игре в равных составах. За семь с половиной минут до конца первого периода отличились хозяева: Никита Лямкин отыгрался с Ильёй Сафоновым и мощно бросил с центра зоны – Демченко парировал, но на отскоке первым оказался всё тот же Лямкин и протолкнул шайбу за линию ворот – 1:0. Никита отметился голом во второй игре кряду, а его результативная серия достигла уже восьми (!) матчей. Лишь в одной, причём самой первой игре нынешнего плей-офф, 96-й номер казанского клуба ушёл со льда без очков.

Стартовый отрезок в Казани получился настолько насыщенным и продолжительным (48 минут «грязного» времени), что хоккеисты «Торпедо» и «Металлурга» в параллельной встрече в Нижнем Новгороде уже успели начать второй период, а игроки «Ак Барса» и минского «Динамо» только отправлялись на перерыв. 25 бросков в створ, 38 минут штрафного времени и один гол на двоих – таким вышел суммарный итог первого периода.

После перерыва хозяева реализовали большинство и упрочили преимущество в счёте. Лямкин получил передачу от Александра Барабанова и набросил на пятак, откуда Дмитрий Яшкин подставил клюшку и подправил шайбу в сетку – 2:0. Никита (1+1) и Александр (0+2) набрали по второму очку в этом матче, а чешский форвард стал автором важного гола.

У минчан был хороший шанс вернуться в игру, если бы они использовали двойное большинство – Галимов разбил лицо Даниилу Липскому, за что отправился в штрафной бокс сразу на четыре минуты. В теории у динамовцев была возможность забросить даже две шайбы и отыграться, но реальность оказалась для них невероятно разочаровывающей. Однажды минчане смогли-таки поразить ворота Билялова, однако гол Виталия Пинчука был отменён после затяжного видеопросмотра, так как шайба была заброшена коньком.

Спустя несколько минут Пинчук ещё раз отправил шайбу в цель, но и этот гол Виталия оказался нелегитимным – на сей раз он был отменён после ещё одного видеопросмотра из-за очевидного положения «вне игры». А вот «Ак Барс» забил в раздевалку уже по всем правилам – Кирилл Семёнов убежал в контратаку вдоль правого борта и здорово прострелил на пятак, откуда Барабанов идеально замкнул передачу партнёра (3:0). И это результативное действие принесло Александру уже третье очко (1+2) в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

В заключительном отрезке минчане организовали сумасшедший штурм, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Вадим Шипачёв пробил Билялова, всё-таки сумев забросить первую шайбу своей команды в казанской части противостояния. Следом отличился ещё и Даниил Липский, но в момент его гола до финальной сирены оставалось чуть больше 40 секунд. Гости боролись изо всех сил, однако спасти встречу тут было уже нереально.

«Ак Барс» довольно неожиданно закрыл серию всего за четыре игры – 4-0. В первом раунде динамовцы не потерпели ни одного поражения, а во втором – не одержали ни одной победы. Вряд ли до начала серии кто-то мог ожидать, что «Ак Барс» настолько быстро оформит путёвку в полуфинал плей-офф. Там казанцы с огромной степенью вероятности сразятся с магнитогорским «Металлургом». Но команде Андрея Разина свою четвёртую победу в четвертьфинале ещё нужно одержать.