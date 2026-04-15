В серии с «Торпедо» будет пятый матч.

Вот это поворот! «Металлург» был в 20 минутах от полуфинала Кубка Гагарина, но проиграл!

«Металлург» крайне уверенно проводит уже вторую серию в этом розыгрыше Кубка Гагарина – подопечные Андрея Разина отдали всего один матч в противостоянии с «Сибирью» и зашли на сухую победу над «Торпедо». Магнитогорцы забрали обе игры на своей площадке и оказались сильнее в первой встрече в Нижнем Новгороде – в среду у обладателей Кубка Континента были все шансы оформить себе путёвку в полуфинал.

Алексей Исаков, чья команда оказалась на грани досрочного завершения сезона, пошёл на большое количество перестановок, чтобы продлить серию хотя бы на пару дней – если оборона и последний рубеж остались без изменений, то в нападении появились три новых игрока: Шейн Принс, Александр Яремчук и Кирилл Свищёв вышли вместо Егора Соколова, Андрея Белевича и Тимура Муханова. При этом Исаков использовал ротацию и внутри звеньев – неизменным осталось лишь сочетание Гераськин – Кручинин – Гараев.

Андрей Разин сделал всего одно изменение в заявке – вместо Егора Яковлева там появился Алексей Маклюков. Он отправился в пару к Робину Прессу, в то время как с Валерием Ореховым сыграл Данила Паливко.

Гостям не потребовалось много времени, чтобы открыть счёт – игроки «Торпедо», казалось, вытеснили соперника из своей зоны, но буквально тут же получили стремительную атаку. Никита Михайлис, Руслан Исхаков и Александр Петунин разыграли всё как по нотам – бросок последнего позволил «Металлургу» выйти вперёд.

Гол «сталеваров» стал логичным следствием того давления, которое они оказали на хозяев в стартовые минуты встречи. В дальнейшем оно не ослабло – до первого перерыва Денису Костину пришлось 13 раз спасти свою команду. А вот Александр Смолин был почти без работы – нижегородцы нанесли всего четыре броска в створ в первые 20 минут.

Во второй трети «Торпедо» добиралось к воротам Смолина чуть чаще, но конвертировать это в голы подопечные Исакова не сумели. «Металлург» же воспользовался своим первым шансом после выхода из раздевалок – магнитогорцы проиграли вбрасывание в средней зоне, однако рикошет от судьи сыграл в их пользу.

Так команде Разина удалось организовать свою успешную атаку – Михайлис протащил шайбу по правому флангу, затем развернулся и выдал пас на Артёма Минулина. А тот принял передачу и мгновенно бросил в створ – Костин своих партнёров выручить не смог.

Первый же шанс реализовали хозяева в третьем периоде – Владислав Фирстов получил слишком много пространства и времени на пятаке у ворот Смолина и воспользовался ими сполна. Нападающий «Торпедо» исполнил настоящий шедевр – шайбу в сетку он отправил броском из-под ноги.

«Металлург» едва не восстановил отрыв в две шайбы уже в следующей атаке, однако Костину помогла штанга. А через несколько минут «Нагорный» праздновал ещё один гол – «сталевары» оказались в меньшинстве и сами организовали камбэк соперника. Александр Сиряцкий выложил шайбу прямо на клюшку Алексею Кручинину – капитан «Торпедо» воспользовался этим подарком с огромным удовольствием.

В концовке основного времени всё едва не решил Валерий Орехов – защитник гостей нанёс убойный бросок за считаные секунды до сирены, но «Торпедо» снова спас каркас ворот, благодаря которому впервые в этой серии наступил овертайм.

Развязка наступила незадолго до окончания первого дополнительного периода – Исхаков отправился в штрафной бокс, и спустя минуту Егор Виноградов принёс нижегородцам долгожданную победу!

3:2 ОТ – в этой серии последнего слова ещё не было. Вот это поворот!