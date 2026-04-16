Кучеров провалил конец регулярки НХЛ и упустил «Арт Росс»! Макдэвид – вновь лучший

Больше ни у кого шансов догнать Коннора не осталось.

Никита Кучеров в последних семи матчах лишь раз преодолел отметку в два и более очка. Будь это какой-то другой игрок, на это было бы даже странно обращать внимание, а так россиянин упустил возможность в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром регулярки НХЛ.

Лучшим бомбардиром сезона становится Коннор Макдэвид! Да, у Натана Маккиннона сохраняются ещё теоретические шансы догнать соотечественника, но для этого надо набрать восемь очков в последнем матче и надеяться, что Макди уедет с нулём в игре с «Ванкувером».

Вероятно, Натан даже не примет участие в последнем матче. Лидерам команд, которые уже решили все задачи, обычно в такие моменты дают возможность отдохнуть.

Макдэвид в шестой раз выигрывает «Арт Росс Трофи» и догоняет по количеству наград Горди Хоу и Марио Лемье. Больше только у одного человека – Уэйн Гретцки становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата 10 раз.

Никита Кучеров Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Давайте немного освежим память и вспомним, как вообще шла гонка за один из самых престижных индивидуальных призов?

Натан Маккиннон по обыкновению мощно начал регулярку, сходу оторвавшись от всех. Однако вскоре канадец всё-таки одного преследователя получил – речь о Макдэвиде. Кучеров долгое время оставался в тени, пришлось потратить время на то, чтобы войти в сезон.

Примерно через месяц после начала регулярки, 15 ноября, Маккиннон, шедший на первом месте в гонке, вёз 18 (!) очков Кучерову и три Макдэвиду. На начало календарного года Коннор уже полноценно догнал Натана, а Никита отставал от лидеров на 19 баллов. Однако после невероятно проведённого января с 31 (9+22) очком в 13 играх россиянин полноценно вклинился в противоборство.

Которое в один момент могло и закончиться по трём причинам. Во-первых, Макдэвид потерял из-за травмы Драйзайтля, а без своего друга и партнёра очки набирать канадцу в разы сложнее. Во-вторых, темп Маккиннона во второй половине регулярки вновь упал, здесь своё отражение имело и тяжёлое поражение в финале Олимпиады. В-третьих, Кучеров исторически роскошно проводил концовку регулярки.

Всё указывало на скорую победу Куча, однако Никита провалил конец регулярки, а Макдэвид показал, что он хорош и без Драйзайтля. А предопределили всё пять набранных очков Коннора в матче с «Сан-Хосе» — после этого Кучеров и Маккиннон де-факто из гонки выбыли.

В дело вмешалось и положение команд в регулярном чемпионате. «Тампа» задачу по попаданию в плей-офф решила очень давно, даже спад после Олимпиады не дал «молниям» опуститься ниже второго места в Атлантическом дивизионе.

«Эдмонтон» же до последних дней рубится за место под солнцем в Тихоокеанском дивизионе. «Ойлерз» только недавно оформили официальный выход в плей-офф, но осталась ещё одна не решённая задача – попадание в топ-3 дивизиона. В случае поражения от «Ванкувера» «нефтяники» могут свалиться в зону уайлд-кард.

Именно тяжёлая ситуация команды заставляла Макдэвида рвать жилы и набирать как можно больше очков, особенно в отсутствии Леона Драйзайтля.