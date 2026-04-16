Квартальнов — самый невезучий тренер в нашем хоккее. Его история — это настоящее кино

Главная сенсация второго раунда Кубка Гагарина – сухой вылет минского «Динамо» в серии с «Ак Барсом». Эту пару считали самой равной и напряжённой – более того, большинство экспертов даже склоняли чашу весов в пользу команды Дмитрия Квартальнова, однако она не смогла, по сути, ничего противопоставить казанцам.

Ранний вылет Минска стал ударом для всей организации, как никогда близко подобравшейся к медалям, но в особенности сильным этот удар был по главному тренеру. Квартальнов вновь остался без трофея, и, если посмотреть на его карьеру, хочется задать только один вопрос. Каких богов прогневал Дмитрий Вячеславович, что навлёк на себя тотальное невезение?

Дмитрий Квартальнов с игроками Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Важная личная ремарка. Дмитрий Квартальнов – один из тех тренеров, к которым я испытываю искреннюю симпатию. Поэтому не стоит думать, что мой вопрос Дмитрию Вячеславовичу на пресс-конференции по завершении серии с казанским «Ак Барсом» был попыткой задеть специалиста. Когда я спросил про «чёрную кошку», перебежавшую ему через дорогу, то скорее хотел поддержать Квартальнова в тяжёлый момент. Но вы едва ли найдёте такого тренера в нашем хоккее, а возможно, и в спорте в целом, кто настолько глубоко к сердцу принимает неудачи. Дмитрий Вячеславович с трудом удержался от слёз, ушёл в сторону раздевалок и выдал на прощание: «Зачем добивать проигравшего тренера?» Такой цели не было, и сейчас между нами всё в порядке. Я дождался его у выхода с арены, мы поговорили и обнялись. Потому что я за многое ему благодарен.

«Ак Барс» под его руководством был самобытным клубом с ярким стилем, делавшим ставку на кадры из системы и молодёжь, однако при этом не отказывавшимся от кубковых амбиций. За командой было интересно и приятно следить, именно при Дмитрии Вячеславовиче мы открыли для себя таких хоккеистов, как Артём Галимов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков, Никита Дыняк и Тимур Билялов. При Квартальнове казанцы дважды были близки к чемпионству. В первый раз шанс на Кубок Гагарина у тренера отобрал ковид. После того как чемпионат встал на паузу из-за пандемии, КХЛ совершила странный ход, отменив дальнейший розыгрыш в принципе. Это решение до сих пор кажется непонятным, поскольку та же НХЛ доиграла в «пузыре», а футбольная РПЛ проводила матчи без зрителей. Кто бы стал тогда чемпионом, мы уже никогда не узнаем, но равных Казани видно не было.

Дмитрий Квартальнов Фото: ak-bars.ru

Через год практически тем же составом «Ак Барс» дошёл до финала конференции. О серии с «Авангардом» стоит писать отдельно, возможно, она достойна экранизации – ни до, ни после в плей-офф КХЛ не было настолько драматичных противостояний. Вы только представьте себе, что команды синхронно одержали по три гостевые победы. Всё решилось в Казани в седьмой встрече. Казанцы вели в счёте незадолго до финальной сирены, но Омск отыгрался, а в овертайме после не самых удачных действий одного из нападающих «Ак Барса» шайба осталась у защитника «Авангарда» Оливера Каски, и тот отправил биться за кубок с ЦСКА именно свою команду. Есть ощущение, что это поражение сильно подкосило тренера, а вместе с ним и всю команду, поэтому следующий сезон стал неудачным. Слабое выступление в регулярном чемпионате, вылет в первом раунде – и увольнение.

Похожий круг прошёл Квартальнов и с ЦСКА. В армейский клуб он пришёл в статусе одного из самых перспективных специалистов страны. Только что его «Сибирь» обыграла «Ак Барс». К московским армейцам в тот момент как раз возвращались чемпионские амбиции. «Роснефть» в эпоху до потолка зарплат не жалела средств на состав, и жаловаться на комплектацию Дмитрий Вячеславович точно не мог. Он легко выиграл регулярку, не заметил в первых двух раундах «Сочи» и «Йокерит». Первое время не был проблемой даже великий СКА Вячеслава Быкова. Москвичи вели в серии 3-0, однако после этого случился единственный в истории КХЛ камбэк с 0-3. Ретроспективно можно отыскать тысячу причин, почему так произошло. «Сплочение» для команды, которое провели перед четвёртой встречей, невероятная форма Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, проигранная вратарская дуэль… Но какое это сейчас имеет значение?

Дмитрий Квартальнов в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через год он учёл прежние ошибки и не оставил армейцам Невы ни шанса. В первый и пока единственный раз в карьере Дмитрий Вячеславович вышел в финал Кубка Гагарина. Где его остановил молодой и дерзкий Илья Воробьёв. На багаже Майка Кинэна «Металлург» дожал ЦСКА в седьмой игре. Шанс всей жизни был упущен. Дальше уже пошло по нисходящей, как потом будет и в «Ак Барсе». Поражение во втором раунде от «Локомотива» в 2017-м Квартальнову не простят. Иронично, что летом того же года он возглавит именно ярославцев. И вновь ему не повезло – железнодорожники попали под праймовый СКА периода расцвета и дважды остановились во втором раунде. Не без борьбы, однако кого это волнует? Решение руководства было ожидаемым – увольнение. Квартальнову в принципе не привыкать это слышать. Из «Северстали», где он только начинал, его вообще однажды уволили за день до плей-офф.

Эта страница в его биографии до сих пор самая загадочная, тайну не раскрывают ни сам Дмитрий Вячеславович, ни клуб. Но есть ощущение, что определённый надлом произошёл уже тогда. Если копать глубже, то и в игровой карьере у Квартальнова никак не складывалось. Он остался вообще без командных трофеев, хотя играл и в НХЛ за «Бостон» в его лучшие годы, и за «Ак Барс». При этом о Квартальнове-игроке отзывы примерно такие же, как о Квартальнове-тренере. Неуступчивый, готовый грызть лёд и делать абсолютно всё для победы, для команды. Всё и даже больше. Этого он ждёт сейчас и от своих хоккеистов. Квартальнов может простить всё, кроме безразличия, отсюда и все эти разговоры на пресс-конференциях о «бесхарактерности» и «романтизме». Для него хоккей – это не просто игра. Это жизнь.

Дмитрий Вячеславович легко может усадить в запас звёздного легионера с огромным контрактом и выпустить на лёд молодого парня. Только лишь из-за того, что у второго будут гореть глаза, а первый думает скорее о контракте и бонусах. Можно сколько угодно спорить, является ли такой подход эффективным, но ведь он честный. Если нужна короткая характеристика Квартальнова – то он мужик. Мужчина с большой буквы. И настоящий тренер. Он рекордсмен лиги по количеству матчей, рекордсмен по количеству побед, его стиль узнаваем. В лиге уже несколько десятков его воспитанников, и практически все, кто работал с ним, отзываются о Квартальнове исключительно положительно. С той теплотой, с которой мы все вспоминаем своего классного руководителя из старшей школы. Порой сурового, в моменте мы могли его даже ненавидеть. Но сейчас понимаем, что именно он сделал из нас тех, кто мы есть.

Недаром в том числе и образ Квартальнова использовали сценаристы популярного сериала «Молодёжка», когда писали персонажа тренера Сергея Макеева. Между ними и правда много схожего, с той лишь разницей что жизнь не кино. Да и разве вина Квартальнова в том, что руководство минского «Динамо», выстрелило себе в ногу накануне плей-офф? Виноват ли Квартальнов в том, что КХЛ прервала чемпионат? Что в ЦСКА и «Ак Барсе» устали ждать? Делает ли это его плохим тренером? Стать чемпионом Квартальнову пока не было суждено, хотя добрался же до Кубка мира Лионель Месси, до Оскара – Леонардо Ди Каприо, до Кубка Стэнли – Рэй Бурк. Может, и Коннор Макдэвид когда-нибудь станет чемпионом.