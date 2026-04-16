«Иногда ты хочешь завязать с хоккеем». Яркое выступление Овечкина после завершения сезона

Финальная встреча регулярного чемпионата НХЛ для «Вашингтона» выдалась особо эмоциональной. Для многолетнего лидера «столичных» Александра Овечкина этот матч вполне может быть последним в карьере.

И, как будто вторя ощущению, что больше мы не увидим вашингтонскую Восьмёрку на льду, всё вокруг игры было пронизано особым символизмом, особыми эмоциями.

Ещё на предматчевой раскатке Овечкин уделил время своему другу и бывшему одноклубнику Ти Джею Оши. Американец, уже завершивший карьеру, теперь работает экспертом на телевидении. Перед игрой Оши взял небольшое интервью у Александра.

Начал он с упоминания традиционной еды Ови перед матчами.

— Ну что ж, давай повеселимся! У тебя есть эта традиция, суеверие или, как мы это называем, «съев» — брать сэндвич из Subway и чипсы Flamin' Hot Cheetos. Как это началось?

— Мы впервые попробовали это в самолёте, кажется, пару лет назад или… довольно давно. Не знаю, если это работает, значит, всё хорошо, поэтому ничего менять не хочется.

После этого Ти Джей достал этот набитый калориями дуэт и дал понять, где он будет, если Алексу понадобится перекусить во время матча: «Хорошо, ты же знаешь, я всегда тебя поддержу. Я буду сидеть прямо здесь. Если тебе понадобится… чувак, я всегда рядом».

И действительно: по ходу матча показывали Оши, который находился рядом со скамейками и… ел этот сэндвич!

Впрочем, после шуточного диалога о перекусах парни завели разговор на более серьёзную тему.

— Я знаю, ты говорил, что здоровье будет одним из факторов, влияющих на твоё решение о подписании нового контракта на следующий сезон. Сейчас, перед 82-м матчем сезона, как ты себя чувствуешь, как твоё тело?

— Хорошо. Довольно хорошо, очевидно. Но да. Мы с тобой вчера об этом говорили, и ты знаешь, что это будет непростое решение. Иногда ты этого хочешь, иногда – нет, так что будем думать.

— Если ты решишь завязать с хоккеем, чего, на твой взгляд, тебе будет больше всего не хватать?

— Я пока не завязал, так что выясним. Лучше ты мне скажи.

— О, чувак, ты будешь скучать по всему. Вообще по всему, — заключил Оши, завершивший карьеру в июне 2025 года.

Сам матч прошёл довольно успешно для Овечкина. Он был заметен, наносил броски и даже отметился результативной передачей на Джейкоба Чикрана, забившего победный гол. Ови и сам мог отличиться, но на предпоследней минуте не попал в пустые ворота.

Тем не менее и по ходу всего матча, и особенно в последние несколько минут трибуны активно скандировали «Ови! Ови!». Причём, что удивительно, это делали не только болельщики «Вашингтона», но и фанаты «Коламбуса». А ведь «Кэпиталз» играли в гостях!

Однако и родная аудитория не подвела. Из столицы США приехала большая группа фанатов — на случай, если это была их последняя возможность увидеть Восьмёрку в деле. Естественно, были не только скандирования, но и плакаты. «Спасибо, Ови», «Ещё один год!» — в толпе болельщиков можно было заметить такие надписи.

Будет ли этот дополнительный год? Пока тяжело сказать.

Известный инсайдер Крис Джонстон в эфире Chris Johnston Show сообщил следующее: «Совершенно ясно, что в «Вашингтоне» не давят на него. Если он захочет остаться, им придётся договориться о контракте. У меня нет ощущения, что его выталкивают за дверь или что-то в этом роде».

Журналистка ESPN Эмили Каплан отметила, что в руководстве «столичных» надеются, что Овечкин примет решение до драфта, который запланирован на 26 июня. Впрочем, фронт-офис не давит на свою легенду и, уважая все заслуги лучшего голеадора в истории, готов ждать столько, сколько понадобится. В «Вашингтоне» просто готовятся к различным сценариям.

Что ещё символично — Овечкин провёл свой потенциально последний матч в карьере с тем же соперником, против которого начинал в НХЛ. 5 октября 2005 года Александр дебютировал в лиге и сразу оформил дубль в ворота «Коламбуса», принеся «Вашингтону» победу.

С тех пор прошёл 21 год. И 40-летний Ови – в хорошей форме. Впервые с сезона-2017/2018 нападающий не пропустил ни одной встречи чемпионата — и всего в пятый раз в карьере! А НХЛ до россиянина видывала только четырёх хоккеистов в возрасте 40+ лет, кто проводил 82-матчевую регулярку от звонка до звонка. Александр дополнил компанию Яромира Ягра (дважды), Никласа Лидстрёма, Теэму Селянне и Дэйва Андрейчука.

В итоге можно констатировать, что за 21 сезон Овечкин поучаствовал в 95,4% матчей команды — 1573 из 1649. Он пропустил всего 76 встреч, причём только 51 — из-за травм. В остальных 25 Алекс отсутствовал по другим причинам — из-за дисквалификаций, ковид-протокола во время пандемии, семейных обстоятельств.

А помимо этого, наколотив 32 гола, нападающий стал третьим хоккеистом в истории по количеству шайб за сезон для хоккеиста в возрасте 40+ лет. Больше было только у Горди Хоу (44 – в сезоне-1968/1969) и Джонни Бьюсика (36 – в сезоне-1975/1976).

И всё же «Вашингтон» попасть в плей-офф не сумел. За день до матча с «Коламбусом» «Филадельфия» обыграла «Каролину» и застолбила за собой последнее место в плей-офф от Востока.

А что же сам Ови?

Естественно, после матча с «Коламбусом» он отдал дань уважения болельщикам, после чего скрылся в подтрибунном помещении. Какое-то время Александр сидел в раздевалке неподвижно, думая о чём-то своём.

Александр Овечкин в раздевалке

Потом же настало время послематчевых комментариев.

«Сезон подошёл к концу. Конечно, не хочется так заканчивать, но это процесс обучения для молодых ребят. Тебе необходимо играть с самого первого матча сезона, ведь в конце каждое очко будет на вес золота. Думаю, невыход в плей-офф — это наша вина, и, очевидно, это стало неблагоприятным сценарием и для нас, и для «Коламбуса» тоже», — так Овечкин подвёл итоги сезона для «Вашингтона».

Затем нападающий поделился своими планами на ближайшее время.

«У нас будет командное совещание. После этого я немного побуду в Вашингтоне. Не знаю, когда мы полетим обратно в Россию… Может быть, в мае. Поговорю с Карбсом [тренером Спенсером Карбери], Кей Пи [генеральным менеджером Крисом Патриком], своей семьёй и буду решать дальше», — отметил хоккеист.

Не осталась без внимания и поддержка родных болельщиков в Коламбусе.

«Я не знаю, что будет дальше. Но то, что болельщики приехали сюда из Вашингтона и из других мест, чтобы посмотреть матч… это очень приятно. Я слышал, как они болели за меня, как кричали «ещё один год!». Это очень важно. Это показывает, насколько сильно они меня уважают. Спасибо им за такую поддержку.

Так много болельщиков из Вашингтона? Именно поэтому я и сказал про огромную поддержку. Мы ощущали её весь год и очень благодарны за неё. Большое спасибо вам, ребята. Для нас это очень важно», — признался капитан «столичных».

Овечкин также высказался об ассисте на победный гол в последнем матче сезона и, конечно же, о своём будущем.

«Мой ассист? Это здорово. Мы старались одержать победу и завершить сезон на мажорной ноте. Надеюсь, это мой не последний матч. Я не знаю, что именно произойдёт дальше, так что — посмотрим».

Пока действительно неизвестно, что ждёт Овечкина дальше. Возможно, матч с «Коламбусом» действительно был для него последним в карьере. И если это так, то концовка была по-своему красивой.