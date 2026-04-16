Авангард — ЦСКА — 2:1, пятый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2025/2026, отчёт, видео

«Авангард» прибил ЦСКА! Нас ждёт мощнейшее противостояние Омска с «Локомотивом»
Павел Панышев
Отчёт «Авангард» — ЦСКА — 2:1
Ги Буше против Боба Хартли. Это будет ярко!

После счёта 3-0 в серии некоторые эксперты, журналисты и болельщики предположили, что «Авангард» закроет серию с ЦСКА, не проиграв ни одного матча. Однако просто так, голыми руками, Игоря Никитина и его коллектив не взять. Да, у армейцев ещё строящаяся команда, которая явно не на пике своих возможностей. Но мастеров, скорости и характера в ней всё равно хватает, да и тренерский штаб не позволит вальяжно кататься по льду и доигрывать сезон. Так что пятая встреча в Омске не вызывала удивления. Наоборот, она выглядела закономерностью.

Армейцы выиграли важный матч в Москве:
ЦСКА не сдаётся! Вернул серию с «Авангардом» в Омск и оживил интригу во втором раунде
Видео
ЦСКА не сдаётся! Вернул серию с «Авангардом» в Омск и оживил интригу во втором раунде

«Понятно, мы знаем своих лидеров и потенциальных лидеров. Может, они не проводят феноменальный раунд с «Авангардом», но однозначно получают феноменальный опыт. У нас глобально задача очень непростая, но локально всё понятно. Редко выпадают шансы проявить свои лучшие качества, стоя на краю. У Клима Костина в принципе такой стиль игры, плюс мы играем против серьёзной и взрослой команды, где достаточно ребят, которые умеют так играть», — считает сам Игорь Валерьевич.

Ги Буше, несмотря на обилие травм в омском коллективе, всё равно научился побеждать армейцев и в целом понял их стиль игры, который приблизительно схож с тем, который пропагандирует сам канадский специалист. Быстрый, энергичный, силовой хоккей. С хорошей физической подготовкой и строгой игрой в обороне. Самый настоящий системный хоккей во всей его красе. Далеко не всем он нравится, но выбирать не приходится, ведь результат превыше всего.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

Первый период прошёл под диктовку хозяев. Уже на 35-й секунде Джованни Фьоре открыл счёт, а в середине периода Дмитрий Рашевский укрепил преимущество «Авангарда». ЦСКА старался бросать по воротам Никиты Серебрякова при первой возможности, однако без реальных угроз. Было видно, как грамотно выстроена игра «ястребов» и как они контролировали каждый сантиметр площадки.

Во втором периоде счёт на табло не изменился, но это больше проблема для ЦСКА, который по-прежнему уступал «Авангарду» в две шайбы. Омск играл, так ему и надо было играть: аккуратно, спокойно, чётко. Торопиться «ястребам» точно было некуда. Действия своей команды на лавке чётко контролировал Ги Буше.

В третьем отрезке встречи «Авангард» делал то, что и нужно было делать (а единственный гол Дроздова москвичам не помог), в итоге дотерпев и выиграв как матч (2:1), так и серию (4-1).

В итоге определилась первая полуфинальная пара Кубка Гагарина – 2026: «Локомотив» (1) — «Авангард» (2), старт серии 24 апреля в Ярославле. Нас ждёт очень увлекательное зрелище! Ги Буше будет противостоять Бобу Хартли.

