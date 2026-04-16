«Сыновья хотят, чтобы я остался в НХЛ». Главное из пресс-конференции Овечкина

Окончание сезона в НХЛ — время, когда все очень много говорят. Каждый игрок разговаривает с генменеджером и доносит до него свои мысли по выступлению команды и взаимодействию внутри, однако это на публику не выносится. Зато пресса получает возможность поговорить с каждым игроком команды.

«Вашингтон» в этом плане не исключение — и понятно, кто привлекает больше всего внимания в составе «столичных». Александр Овечкин то ли уходит, то ли не уходит: никто этого точно не знает и даже не пытается сделать вид, что знает. Однако нельзя сказать, что комментарии Ови во время закрытия сезона внесли в это много ясности.

Главная цитата от Овечкина звучала так: «Я практически уверен, что это не последняя моя игра. Надеюсь, это не последняя встреча с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение». Забавно, что и самая первая игра Александра в НХЛ была с «Блю Джекетс»: правда, «Коламбус», при всём уважении, не выглядит соперником, который должен так окольцовывать карьеру лучшего снайпера в истории.

Правда, Овечкин за этот рекорд не держится: «Забить свой 900-й гол было круто, такого ещё не делал никто за всю историю игры. Надеюсь, кто-нибудь побьёт этот рекорд. Посмотрим». При этом Ови признаётся, что играть стало тяжелее: «Высокие скорости делают игру сложнее. Если ты Макдэвид или Маккиннон, для тебя это простая игра. Но когда пытаешься с ними соперничать, это тяжело… Хотел бы я кататься как Фрэнки [Этен Фрэнк]».

По крайней мере, Александр уже готовится тренироваться в межсезонье: «Всё зависит от меня и от того, как я буду работать со своим телом. Во время сезона много матчей, хватает получасовых тренировок, но летом надо рвать задницу по полной, чтобы оставаться в форме. Это легко в 20 лет, но в 40 тяжелее и с каждым годом становится всё сложнее. Я поговорю с Павлом (Бурлаченко, тренером по физподготовке) и пойму, как именно мы будем готовиться летом».

Был ли этот сезон прощанием Овечкина или нет? Фото: Jamie Sabau/Getty Images

На вопрос, что он хотел бы услышать от генерального менеджера Криса Патрика во время их разговора, Овечкин в шутку сказал, что хотел бы двухлетний контракт. Однако потом он добавил: «Не могу раскрывать все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. В первую очередь эта команда должна быть проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное. Конечно, многое зависит от семьи, от здоровья, но в общекомандном плане главное это». Подписание в другом месте Овечкин предсказуемо не рассматривает.

«Вашингтон» при этом омолодился в последнее время и даже рискнул обменять на дедлайне Джона Карлсона. Однако, вполне возможно, его успешно заменит Коул Хатсон, младший брат защитника «Монреаля», который на юниорском уровне демонстрировал даже более впечатляющую статистику. В НХЛ Коул зашёл уверенно и набрал 10 очков за 14 матчей, хотя ему пока 19. Сильный первый сезон провёл Райан Леонард, набравший 45 очков, успел сыграть за основу и младший брат Алексея Протаса Илья (четыре очка за четыре игры).

Овечкин доволен прогрессом новичков. «Лено (Леонард) приносит пользу, Хатс уверенно зашёл в основу, сразу показал своё мастерство. Они будут отличными игроками, и они получили ценный опыт в концовке: последние 10-12 игр были для нас словно седьмая встреча плей-офф, нам нельзя было проигрывать». Может, команда использует для обменов два пика в первом раунде? У менеджмента есть $ 36 млн свободного пространства под потолком, а больших контрактов для подписания почти нет — кроме, разумеется, самого Ови.

Кроме того, у Овечкина есть и маленькие «агенты», его сыновья: «Сергей и Илья продолжают спрашивать: «Пап, ты останешься?» Я отвечаю им так же, как и всем остальным: «Посмотрим». Они взволнованы. Они хотят, чтобы я остался, потому что они любят город, любят команду, любят ребят».

Инсайдер ESPN Эмили Каплан сообщает: «Вашингтон» сообщил Овечкину: «Мы были бы рады узнать решение до драфта, это поможет нам в планировании состава на следующий сезон». В то же время клуб не оказывает на него давления. Они считают, что он заслужил право озвучить решение в любое время, если учитывать все его достижения».

В общем, вектор слов Овечкина скорее ведёт в сторону легендарного «он остаётся», но пока под контрактом не поставлена подпись, ничего утверждать нельзя. Нас ждут ещё два месяца слухов, прогнозов и размышлений, пока Ови будет отдыхать и уедет в Россию на каникулы.