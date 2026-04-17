У провала «Трактора» две главные причины. Сделает ли менеджмент Челябинска верные выводы?

Выступление челябинского «Трактора» стало одним из главных разочарований сезона КХЛ. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина намеревался в новом чемпионате развить успех, а вместо этого отступил на несколько ступеней назад. При этом объективных предпосылок для такого падения изначально не было: у челябинцев не возникло вдруг каких-то финансовые проблемы, сохранился тренерский штаб, а на поиск замен ушедшим лидерам «серебряного» состава у менеджерского блока было целое межсезонье.

Игроки «Трактора» после поражения в финале от «Локомотива» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Такой была диспозиция в мае-июне прошлого года, а потом всё пошло кувырком. Почему? Есть несколько причин, и они, в принципе, на поверхности. Во-первых, конечно, «Трактор» сильно подвёл Бенуа Гру. Канадец с непростым характером вывел челябинцев в финал плей-офф КХЛ, однако при этом его методы работы уже тогда пришлись не по душе многим хоккеистам. Результат всё оправдывал, но уже на старте прошлого межсезонья, когда Гру уведомил руководство «Трактора», что остаётся в клубе на второй год, Челябинск моментально покинул Владимир Ткачёв, не захотевший дальше работать с Гру. По этой же причине «Трактор» едва не потерял права на одного из своих главных воспитанников Виталия Кравцова. Тот тоже не горел желанием играть под руководством въедливого и местами очень странного в поведении канадца, и у форварда уже был вариант с переездом в другую организацию. Однако в ней потом кардинально сменилась власть, что обнулило все договорённости. В результате Кравцов протянул с решением о своём будущем до последнего, в очередной раз поехал в Америку, прекрасно понимая, что там у него мало шансов, и вернулся в «Трактор» осенью по большому счёту от безысходности.

Короче, решение Гру остаться в Челябинске повлияло на трансферную политику клуба, и самоотвод канадца в ноябре по причине усталости и выгорания — это саботаж в чистом виде. Главный тренер сильно подвёл клуб, в котором вполне логично предпринимали шаги в соответствии с философией канадца, его видением хоккея. Гру же всё бросил и уехал, а в «Тракторе» остались натурально у разбитого корыта.

При этом для меня очевидно, что депрессия у Бенуа Гру возникла не на ровном месте. Можно вспомнить, как турбулентно, а местами просто ужасно, выглядел «Трактор» осенью. Если бы были стабильные победы и хорошее место в таблице, то Гру никуда бы не сорвался. Но что привело к таким промежуточным результатам? Главный тренер не справлялся с обязанностями, потеряв интерес к происходящему? Вероятно, да, однако тут нужно учитывать ещё и то, что летом ряд серьёзных ошибок допустил менеджерский блок.

У генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова было достаточно времени, чтобы закрыть потери после чемпионского сезона, но в результате многие вопросы так и не были решены. На места Максима Шабанова и Виталия Кравцова, молодых и амбициозных парней, голодных до побед, пришли нападающие с именем — Джошуа Ливо и Михаил Григоренко. Первый всё показал в прошлом сезоне в Уфе, когда чуть ли не в открытую саботировал плей-офф, поэтому странно, что на итоговой пресс-конференции Волков удивляется тому, что Ливо не сделал разницу. Григоренко — игрок уважаемый, опытный, честный, но «сытый». Михаил показал хорошую статистику по сезону, однако, опять же, в плей-офф не сделал, например, так, чтобы те самые три матча с овертаймами в серии с «Ак Барсом» завершились в пользу челябинцев.

Михаил Григоренко Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Не были Волковым закрыты и проблемы в линии обороны, где «Трактор» после «серебряного» сезона потерял Стивена Кэмпфера и Артёма Блажиевского. Джордан Гросс отчасти заменил Кэмпфера только в плане статистики, но Стивен был ментальным лидером в Челябинске, а уровень характерности и мужиковатости легионеров минского «Динамо» (оттуда пришёл Гросс) мы наглядно увидели в этом плей-офф. На место Блажиевского, то есть на место крепкого российского защитника с функционалом разрушителя, «Трактор» вообще никого не подписал, и весь сезон в результате челябинцы играли, по сути, с недокомплектом в линии обороны.

Однако главный провал Волкова — это, конечно, вратарская позиция. Кстати, генменеджер челябинцев вполне логично объяснил, почему в «Тракторе» не остался Зак Фукале. Это действительно самый переоценённый голкипер в КХЛ. Но вопрос в том, кого Волков привёз вместо него. Допустим, в теории Крис Дриджер был неплохим вариантом, однако по нему всё стало ясно уже в сентябре — американец двигался в воротах, как в режиме слоумо, и Волков как бывший вратарь не мог не увидеть эти сигналы ещё раньше. С Дриджером-то в результате челябинцы расстались, но почему за всю регулярку для клуба не был найден нормальный первый номер? Про пустой рынок говорить не стоит, тот же «Спартак» провернул вариант с Александром Георгиевым, «Сибирь» привезла в помощь нестабильному в плане здоровья Антону Красоткину Михаила Бердина. В «Тракторе» же смогли лишь подписать на пробный контракт Дмитрия Лозебникова, чтобы расстаться с ним через неделю, а потом уже, видимо, от безысходности пригласить Дмитрия Николаева, который стал не нужен «Спартаку» и осел в ВХЛ. Ну а дальше была полная драма в виде травмы Сергея Мыльникова, и, конечно, предугадать это генменеджер «Трактора» не мог. Однако даже дуэт Мыльников — Николаев и близко не соответствовал уровню и амбициям челябинского клуба.

Так что ошибок менеджмент «Трактора» наделал массу и не смог их исправить по ходу чемпионата. Возможно, Гру просто раньше всех понял, что даже повторить результат прошлого сезона не удастся, поэтому загрустил и взял самоотвод. Хотя стоит ещё раз подчеркнуть, что канадского тренера это никак не оправдывает.

При этом надо сказать, что для Волкова такая ситуация не нова: в «Авангарде» в первый же год работы он действовал практически безошибочно и собрал чемпионскую команду, а вот потом начались серьёзные сбои. И уязвимые места были те же. В Омске после золота не удалось сохранить, например, Рида Буше и Андрея Стася — важных игроков того состава. Пришедшие на замену им Петер Цегларик и Владимир Жарков полноценно компенсировать потери не смогли. Ещё через год «Авангард» покинул голкипер Шимон Грубец, и началась долгая и безуспешная эпопея с поиском вратаря. В результате омичи начали сезон с тандемом Станислав Галимов — Василий Демченко, который не соответствовал уровню клуба, а после серьёзной травмы Галимова Демченко остался практически в одиночестве с ещё юным Андреем Мишуровым за спиной. Ничего не напоминает? Решить вопрос с опытным основным голкипером не удалось, в том числе на фоне этого произошёл конфликт с тогдашним боссом «Авангарда» Александром Крыловым, и прямо по ходу чемпионата Волков по собственной инициативе ушёл из клуба.

Сейчас до такой драмы не дошло, но, разумеется, этот сезон генменеджер челябинцев себе занести в актив никак не может. К чести Волкова, он открыто признал этот факт на итоговой пресс-конференции, где также взял на себя ответственность за некоторые ошибки. Например, за ставку на Дриджера и приглашение в тренерский штаб Марио Рише по наводке Гру.

При этом на той же пресс-конференции Волков заявил, что ждал большего от Ливо (с чего бы?), не объяснил толком свистопляску с легионерами (из приглашённых на старте межсезонья команду покинули задолго до конца регулярки, помимо Дриджера, ещё и Веккионе с Дюбе), при этом критически высказался о таких игроках, как Егор Коршков и Александр Кадейкин.

Однако Коршков — чисто креатура Волкова, генменеджер челябинцев хотел вытащить Егора ещё из Хабаровска. Кадейкин, пожалуй, один из лучших центрфорвардов-универсалов КХЛ с российским паспортом, способный сыграть полезно как в топ-6, так и в боттоме, высокого качества двусторонний нападающий, стабильно выигрывающий 60% вбрасываний. Конечно, статистика Александра просела по сравнению с прошлым сезоном, но в «Тракторе» в этом сезоне все сыграли ниже ожиданий. Во многом это связано с тренерскими пертурбациями, со сменой стиля и партнёров, со всей этой общекомандной чехардой. Волков на итоговой пресс-конференции, по сути, публично отказался от Кадейкина, от Жаркова, а ведь это лучшие игроки «Трактора» в серии с «Ак Барсом» по полезности. А среди худших — вроде бы лидеры челябинцев Ливо, Григоренко, Кравцов.

Всё это заставляет задуматься, какие выводы будут сделаны менеджментом «Трактора» из этого — давайте называть вещи своими именами — провального сезона. Продолжат комплектовать команду хоккеистами с громкими именами, от которых и остались только имена? Откажутся от последних опытных игроков, у которых есть понимание, как создать атмосферу в раздевалке? Это я про того же Жаркова, не раз в карьере доходившего до финала Кубка Гагарина. Про Кадейкина, который, даже судя по одному из проектов «Трактора», показывавшего жизнь клуба изнутри, был одним из немногих, кто всегда знал, что сказать партнёрам, и не оставался равнодушным.

Александр Кадейкин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но это путь в никуда. В современной КХЛ уже очевидно, что талант генменеджера по сборке коллектива выходит на первый план. Деньги на чемпионские составы есть у порядка 10 клубов. Реально претендуют на чемпионство в лучшем случае три-четыре. Потому что эти деньги нужно ещё потратить с умом.

Алексей Волков, связанный с «Трактором» контрактом ещё на год, хороший генменеджер. Но как-то так получается, что у него лучше всего получается работать в первый же год на новом месте, а затем наступает серьёзный спад. Пресс-конференция в Челябинске не дала уверенность, что Волков знает, как в следующем сезоне снова сделать «Трактор» претендентом на Кубок Гагарина, а не командой с потолком в виде второго раунда. И ведь решать ему предстоит целый ряд ключевых вопросов, фундамента практически нет — нужно определяться с главным тренером, с легионерами, с основным вратарём.