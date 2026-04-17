Определились все пары плей-офф НХЛ! С кем сыграют главные русские звезды?

Только в одной команде нет российских игроков.

Регулярный чемпионат НХЛ подошёл к концу, сегодня определились все пары плей-офф НХЛ. Перед последним днём ещё не были сформированы две пары – все внутри Тихоокеанского дивизиона.

Волевая победа «Анахайма» в матче с «Нэшвиллом» помогла «уткам» не выпасть из топ-3 дивизиона и не подпустить к себе «Лос-Анджелес». «Короли», увидев результат матча, не стали особо напрягаться в игре с «Калгари» и уступили со счётом 1:3, а «Эдмонтон» разнёс дома «Ванкувер» и сохранил преимущество домашней площадки.

Восточная конференция

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»

«Каролина», которая с 2019 года стабильно играет в плей-офф, только в этом сезоне смогла добраться до вершины Востока. Даже немного удивительно. «Ураганы» провели регулярку на своём уровне, почти не допускали провалов, не считая некоторых фантастически упущенных побед, а отсутствие конкуренции в дивизионе не дало команде в полном смысле раскрыться.

«Оттава» провела второй сезон подряд как под копирку: провальная первая половина чемпионата, не совсем убедительная середина и яркий конец. Год назад «сенаторы» смогли навязать борьбу «Торонто» и, получив необходимый опыт, готовы противостоять «Харрикейнз».

У «Каролины» есть три российских игрока – Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. У «Оттавы» только один – Артём Зуб.

Александр Никишин и Андрей Свечников Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз»

«Баффало» — главное удивление нынешнего сезона НХЛ. «Клинки» начали сезон ужасно, в один момент скользнули на последнее место в конференции, но в декабре неожиданно ожили и выдали классную победную серию. И не остановились после, забравшись в итоге на первое место в Атлантическом дивизионе. Для «Сэйбрз» это будет первый плей-офф за 15 лет.

«Бостон» в прошлом году устроил распродажу на дедлайне и должен был потратить этот чемпионат на постепенное поднятие со дна. Но «Брюинз» не устроила перспектива долгой перестройки – Марко Штурм вывел команду в плей-офф в первом же сезоне. «Мишки» не являются фаворитами в серии, однако их кубковый опыт может сказаться на исходе противостояния.

У «Баффало» нет ни одного российского игрока, у «Бостона» их двое – Никита Задоров и Марат Хуснутдинов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»

«Тампа» после прошлогоднего вылета от «Флориды» принялась набивать себе кулаки. «Молнии» начали выяснять отношения путём драк по ходу сезона со всеми достойными конкурентами по дивизиону, подогрев таким образом интерес к серии с «Монреалем». Будет любопытно посмотреть, как закалка по ходу регулярки поможет в плей-офф.

«Монреаль» поступательно и не спеша делает шаги вперёд. В прошлом году «Хабс» с трудом попали в плей-офф и в первом раунде ничего не смогли противопоставить «Вашингтону», а в этом до последних дней боролись за вершину Атлантики. «Канадиенс» точно нельзя воспринимать как аутсайдера серии – учитывая проблемы в обороне у «Тампы», они ещё могут быть и фаворитами.

У «Тампы» два российских игрока – Андрей Василевский и Никита Кучеров. У «Монреаля» один – Иван Демидов.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз»

«Питтсбург» регрессировал из года в год – команда не попадала в плей-офф, костяк старел, а подмогу ему менеджмент так и не мог найти. Но в этом году у Кайла Дубаса получилось – он укрепил состав, а ветераны провели великолепный сезон. Помогло и приглашение Дэна Мьюза, который расшевелил сонное царство, оставленное Салливаном.

Если «пингвины» заранее решили задачу, то «Филадельфии» пришлось в конце сильно постараться, чтобы болельщики смогли увидеть Пенсильванское дерби. «Лётчики» болтались почти весь сезон в середине второй восьмёрки на Востоке, но под конец регулярки мощно накатили и запрыгнули в топ-3 дивизиона. Спасибо надо сказать и резко ослабшим конкурентам.

В «Питтсбурге» два российских игрока – Евгений Малкин и Егор Чинахов. В «Филадельфии» тоже – Никита Гребёнкин (если успеет восстановиться от травмы) и Матвей Мичков.

Западная конференция

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз»

«Колорадо» мощно и стабильно провёл регулярку, не допуская спадов, и в четвёртый раз в истории забрал Президентский Кубок. Внутри Центрального дивизиона обычно происходят самые запоминающиеся сражения, но «лавины» себя этого лишили, попав на «Лос-Анджелес», который забрался в плей-офф через зону уайлд-кард.

«Лос-Анджелес» был серым островком по ходу регулярки, но увольнение Джима Хиллера внесло необходимые изменения. Команда добавила в конце регулярки, чему однозначно помог лёгкий календарь – без него «королям» было бы значительно сложнее. «Кингз» могли в последних матчах подняться выше по таблице и в пятый раз подряд встретиться с «Эдмонтоном», но этому не бывать.

У «Колорадо» два российских игрока – Захар Бардаков и Валерий Ничушкин. У «Лос-Анджелеса» тоже – Андрей Кузьменко (если успеет восстановиться от травмы) и Артемий Панарин.

Артемий Панарин Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот»

Только в Тихоокеанщине можно себе позволить проиграть матчей больше, чем выиграть, уволить тренера в конце регулярки и всё равно быть на вершине дивизион. Как это произошло, абсолютно не ясно. Хотя надо «рыцарям» отдать должное – при Торторелле они выдали хороший отрезок.

«Юта» впервые в истории вышла в плей-офф, заставив забыть об «Аризоне», как о неприятном сновидении. «Маммот» отлично начали сезон, успели даже немного побыть на вершине Запада, но потом обосновались на четвёртом месте в Центральном дивизионе и спокойно докатили до плей-офф. В Тихоокеанском бы «мамонты» боролись за победу. Именно поэтому фаворита в данной серии нет.

У «Вегаса» два российских игрока – Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. У «Юты» тоже двое – Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев.

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»

«Даллас» после очередного вылета в финале конференции уволил Питера Дебура и надеялся на скорый прогресс. По регулярке судить такую команду невозможно, хоть и выглядела она очень добротно. Больше «звёзд» очков набрали только «Колорадо» и «Каролина».

«Миннесота» перед сезоном выдала рекордный контракт Кириллу Капризову, а по ходу сезона провернула сумасшедший обмен, выдернув из «Ванкувера» Куинна Хьюза. «Дикари» отлично провели регулярку, а в награду за это получили «Даллас» в первом раунде. Премудрости системы плей-офф.

У «Далласа» один российский игрок – Илья Любушкин. У «Миннесоты» аж четыре – Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров.

Кирилл Капризов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс»

«Эдмонтон» сегодня мог упасть в зону уайлд-кард и попасть на «Колорадо» в первом раунде, но Коннор Макдэвид уберёг свою команду от «лавин». По крайней мере, пока. «Нефтяники» по ходу чемпионата выглядели откровенно разбитыми и уставшими – два финала подряд не могли не сказаться. Но отсутствие конкуренции в дивизионе не дало «Ойлерз» провалить сезон.

«Анахайм» впервые с 2018 года вернулся в плей-офф, а ещё за несколько дней до конца регулярки возглавлял Тихоокеанский дивизион. Молодому составу «Дакс» важно просто получить опыт игр на вылет, но, учитывая проблемы «Эдмонтона», дерзкие «утки» могут и преподнести сенсацию.

У «Эдмонтона» один российский игрок – Василий Подколзин. У «Анахайма» тоже – Павел Минтюков.