Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?

Игорь Ларионов осенью вызвал смешки, когда заявил: «Как вы знаете, «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» — шесть месяцев. Я не хочу, чтобы было шесть месяцев. Мы к этому придём гораздо быстрее». Сказано это было на фоне неудачных финишных сезонов в «Торпедо» и довольно унылого старта СКА. Правда, есть тренер, которому эти слова подходят намного больше, но он так не говорил, — это Игорь Никитин.

Первую половину сезона этого ЦСКА можно было сравнить с первым сезоном Никитина в «Локомотиве», когда клуб просто мучился в игровом плане. Даже свой Спронг был: Рид Буше, который пришёл в клуб в статусе лидера чемпионского «Авангарда», однако не провёл полный сезон из-за расторжения контракта. Правда, тот «Локомотив» мало пропускал даже тогда, когда проигрывал, оборона же ЦСКА справлялась плохо.

А вот вторая половина года оказалась похожа на второй сезон Никитина в «Локомотиве». Тогда из команд в зоне плей-офф меньше Ярославля забил только «Адмирал», но и защита была с отрывом лучшей в лиге. Правда, в плей-офф этого не хватило: в первом раунде «Локо» подарил «Витязю» первую победу в Кубке Гагарина в его истории, а в седьмом матче второго раунда с ЦСКА как будто не вышёл на лёд. Именно тогда Никитин выдал уже ставшую классикой цитату про лицо в соплях и лицо в крови.

Теперь ЦСКА до седьмого матча не дошёл, но параллели можно провести. Играли две системы, между которыми можно найти немало сходств — и победила та, что строилась дольше (пусть у Ги Буше в запасе были только лишние полгода). И сейчас Никитин тоже был довольно прямолинеен на пресс-конференции: «Авангард» — с победой, хотелось бы поблагодарить за эту серию. Она вышла очень информативной для нас, увидели своих ребят на фоне элитного соперника, понимаем, кому в чём нужно совершенствоваться, кто нам нужен. Быстрый пропущенный гол? Реакция на такие нестандартные ситуации отличает элитную команду от обычной».

При этом ЦСКА летом довольно ударно закупился и на предсезонке выглядел шикарно. Клуб со скандалом забрал права на Николая Коваленко у «Торпедо» (правда, Нижний в итоге в этом обмене явно не проиграл), выкупил двух лидеров утонувшего «Витязя» Джереми Роя и Дмитрия Бучельникова, на рынке подписал одного из лучших доступных центров Дениса Зернова. Наконец, из НХЛ приехал Даниэль Спронг — да, под хоккей конкретно Никитина он явно не подходил, однако оказался одним из самых мастеровитых новичков КХЛ за долгие годы. Ну и сама история прихода Никитина со всем штабом стоит особняком.

Вообще, надо отдельно остановиться на легионерах. В золотые годы, когда ЦСКА ехал на костяке, сформированном массовой закупкой в 2016-2017 годах, у клуба не было необходимости искать суперзвёздных иностранцев. Поэтому армейцы могли занимать сразу три легионерские вакансии защитниками, в том числе приглашая чистого домоседа Класа Дальбека. А теперь сильный русский костяк собрать сложнее: во-первых, другие клубы требуют игроков вместо денежных компенсаций. Во-вторых, те, кто застревал между КХЛ и Америкой, стали чаще выбирать Америку.

ЦСКА частично попытался повторить старый трюк, пригласив такого игрока, как Ретт Гарднер. Габаритный силовой центр с хорошей игрой на вбрасываниях — таких россиян в КХЛ не так много. Пример Люка Джонсона показывает, что вакансию легионера вполне можно тратить на центра нижних звеньев. Однако Гарднер набрал за сезон даже меньше, чем склоняемый на всех углах Коул Касселс, – 10 (1+9). Борьба борьбой, но всё-таки эта не та продуктивность, которую ждут от человека с опытом выступлений в НХЛ. И Гарднер не один такой: Мартин, Шартье, в меньшей степени Уильямс — все они не были лидерами.

Впрочем, в «Локомотиве» не требовалось никаких массовых закупок, чтобы вывести клуб на новый уровень: Никитин работал в первую очередь с выпускниками местной школы, которые сами чаще всего были местными. Школа ЦСКА остаётся одной из самых сильных в стране и часто переманивает лучших по своему возрасту: «Красная Армия» в МХЛ недавно играла в Серебряном дивизионе, однако там есть сильное поколение молодых игроков — правда, зачастую слишком молодых, чтобы врываться в основу уже сейчас.

Костяк этого ЦСКА ведь не особенно старый: большинство игроков этого состава в возрасте 23-28 лет, самом продуктивном в современном хоккее. Но Никитин вполне может обратиться к ним в стиле Уинстона Черчилля: «Я вам предлагаю только кровь, труд, слёзы и пот». Бывший пресс-атташе молодёжной сборной России Пётр Терещенков писал о ярославской работе: «Сборы после сезона были не наказанием, а прокачкой чемпионской ментальности, веры в себя и борьбой с собственными комплексами и демонами [...] Профессиональное отношение к делу внутри коллектива тоже отдельное слагаемое. Скажем так, порядки во внерабочее время гораздо строже, чем в большинстве клубов».

Правда, в «Локомотиве» был человек, который очень сильно помог изменить отношение к работе и командный дух — это Александр Радулов, в этом сезоне он тоже оказался невероятно полезен. Не обязательно возвращать Радулова в ЦСКА, но клубу явно нужен такой же энергичный проводник идей, который не даст команде расслабляться, потому что в двух сезонах до Никитина слишком часто армейцы выглядели незаинтересованными в игре и в жизни в целом.

Так что нет никакой волшебной палочки, что вдруг превратит ЦСКА в суперфаворита в новом году: Капризова за 80 млн не купить, и на рынке таких игроков уже нет. А вот как Никитин будет пользоваться этим ресурсом и адаптируется ли к постоянно меняющейся в последнее время КХЛ, скоро узнаем. Главное, чтобы время дали: всё-таки в армейском клубе не всегда умеют ждать.