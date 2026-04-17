Шутку капитана «Вашингтона» восприняли серьёзно — хотя очевидно, что он просто шутил. Где истина?

«Контракт на два года». Овечкина поняли неверно — он ещё не решил, что останется в НХЛ

Вчера, 16 апреля, Александр Овечкин провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам года. «Вашингтон» не попал в плей-офф, так что сезон для «столичных» завершился. А это значит, что капитану команды пришло время отвечать на все вопросы, которые волнуют публику.

В выступлении чуть более чем на 12 минут Овечкин затронул тему своего будущего. И один из фрагментов разлетелся по Сети как доказательство, что нападающий точно продолжит карьеру в НХЛ!

Журналист спросил: «Что бы ты хотел услышать от [генерального менеджера] Криса Патрика?»

Овечкин ответил: «Контракт ещё на два года. (смеётся) Вот он. Подпиши его. И вперёд!»

Раздался дружный смех журналистов.

Именно этот эпизод многие трактовали так, будто Александр признался, что хочет продолжить играть в Национальной хоккейной лиге. Причём так подумали и в Северной Америке, и в России.

И это максимально удивительно, потому что, даже имея на руках видео, журналисты — кто-то намеренно, кто-то ненамеренно — вводят в заблуждение людей. Потому что Овечкин просто шутил. Так же, как и тысячу раз прежде. Это совершенно очевидно — по крайней мере, для тех, кто видел этот отрывок из пресс-конференции (а доступен он как в социальных сетях, так и на официальном сайте «Вашингтона», где вся конференция выложена в полной версии; вы также можете посмотреть его чуть выше).

Североамериканские журналисты в соцсетях даже специально подчёркивали, что Ови говорит несерьёзно. А для тех, кто этого не понял, вот что впоследствии написала известная обозревательница The Hockey News Сэмми Сильбер, одна из первых передавшая слова капитана «Вашингтона»: «Ребята, когда Алекс Овечкин сказал «ещё два года», он шутил».

Возможно, из-за таких уточнений в Северной Америке не подхватили волну радости из-за того, что Ови якобы остаётся. Там быстро подчеркнули шутливость слов хоккеиста.

Однако в России некоторые журналисты продолжили вводить в заблуждение читателей, из-за чего люди действительно начали верить, что Александр говорил абсолютно серьёзно.

Где же истина? Ну, точно известно, что Овечкин по-прежнему ещё ничего не решил. Он, конечно, дал ниточку надежды, но прямо сказал, что решения на данный момент действительно нет: «Честно говоря, я практически уверен, что это не моя последняя игра. Надеюсь, что это и моя не последняя игра с «Коламбусом». Как я уже говорил, мне нужно принять решение, посмотреть, как обстоят дела, что с семьёй, что с командой. Семья поддерживает меня».

Позже он добавил несколько важных слов о том, что может повлиять на его решение: «Не буду раскрывать вам все свои планы, мне предстоит принять сложное решение. Однако, очевидно, если я хочу остаться, для такого решения, в первую очередь эта команда должна выйти в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли. Это основное. Конечно, многое зависит и от семьи, от здоровья, но в общекомандном плане главное это. В нынешнем сезоне мы были в положении продавцов, в команду не подписали сильных игроков, чтобы помочь нам добраться до цели».

Овечкин также отпустил ещё одну шутку, которую, к счастью, никто не начал распространять под видом серьёзных слов.

На вопрос журналиста о том, мог бы он перейти в другой клуб НХЛ, нападающий ответил: «Ну, я свободный агент… (смеётся) Вероятно, нет. Нет».

Так что Великая восьмёрка прямо ответил на вопросы, однако его слова в очередной раз были истрактованы неверно. Может быть, его просто не захотели понять.

В любом случае Овечкин открыто сказал, чего бы он хотел и на чём будет основываться при принятии решения. А ещё дал лучик надежды, что, возможно, мы ещё увидим его в НХЛ.

Так что теперь самое важное — услышать слова человека.

