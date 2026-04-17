«Металлург» дома дожал «Торпедо». Теперь известны все полуфиналисты Кубка Гагарина — 2026!

Ни один четвертьфинал плей-офф КХЛ не продлился больше пяти матчей, а по итогам двух раундов установлен новый антирекорд.

Накануне, 16 апреля, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 была сформирована первая полуфинальная пара. «Авангард» на домашнем льду в пятом матче четвертьфинального противостояния дожал ЦСКА (2:1, 4-1), благодаря чему оформил путёвку в следующий раунд, где его уже ожидал действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив», двумя днями ранее завершивший сезон для игроков «Салавата Юлаева» (4-0).

Несколько дней назад своё место в другом полуфинале занял «Ак Барс», всухую выбивший из борьбы минское «Динамо» (4-0). Подопечные Анвара Гатиятулина уже позавчера, 15 апреля, могли узнать своего соперника по третьему раунду плей-офф, но магнитогорский «Металлург» упустил возможность аналогичным образом завершить серию с «Торпедо». В четвёртой встрече нижегородцы на родной площадке смогли добыть первую победу в этом противостоянии (3:2 ОТ), вследствие чего четвертьфинальное сражение при счёте 3-1 в пользу «Металлурга» снова вернулось на магнитогорский лёд.

По сравнению с предыдущим матчем главный тренер уральцев Андрей Разин внёс несколько изменений в свой состав, главное из которых коснулось вратарской позиции. Ранее на протяжении всего плей-офф первым номером «Металлурга» являлся более молодой Александр Смолин. 22-летний голкипер с первых минут защищал ворота в течение девяти встреч кряду, тогда как MVP розыгрыша Кубка Гагарина – 2024 Илья Набоков появился на льду лишь однажды, да и то вынужденно. Это произошло в четвёртом матче серии первого раунда с «Сибирью», когда Смолин заработал удаление до конца встречи.

И вот после поражения в Нижнем Новгороде Разин принял решение произвести рокировку на последнем рубеже. 23-летний Набоков получил долгожданную возможность начать встречу в стартовом составе, тогда как Смолин остался в запасе. Ещё два изменения в заявке коснулись сочетаний полевых хоккеистов – в защите Егор Яковлев заменил Александра Сиряцкого, а в атаке Егор Коробкин вышел вместо Игоря Нечаева. Отправление в запас Сиряцкого стало явным следствием грубой ошибки молодого игрока в предыдущей встрече, по итогам которой Разин отметился пламенным высказыванием на пресс-конференции.

Начало сегодняшней игры прошло в настолько осторожной манере, что спустя семь минут после стартового вбрасывания в активе каждой из команд значилось по одному броску в створ чужих ворот. Неизвестно, сколько ещё времени ушло бы у игроков на раскачку, если бы гости не допустили ошибку на смене. «Торпедо» было наказано малым штрафом за нарушение численного состава, чем моментально воспользовался «Металлург». Александр Петунин закрыл зону у борта, сделал поперечный пас на Руслана Исхакова, который отдал передачу на синюю линию, откуда Робин Пресс в касание мощнейшим щелчком вколотил шайбу в сетку – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

За семь с половиной минут до конца стартового отрезка судьи остановили игру, чтобы изучить видео на предмет наложения большого штрафа. Форвард «Металлурга» Дерек Барак применил жёсткий силовой приём против Бобби Нарделлы, после которого игрок «Торпедо» с трудом поднялся со льда. После видеопросмотра арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Барака, но оценили его не пятью минутами штрафа, а двумя. И своим большинством гости воспользоваться не смогли. Эта разница в эффективности игре спецбригад во многом и определила итог первого периода.

Зато в равных составах гости отыгрались в одной из первых смен на старте второго отрезка. Александр Яремчук ворвался в зону на хорошей скорости, из угла сделал поперечный пас на пятак, где Андрей Белевич оказался первым на шайбе, поставил клюшку и сделал счёт равным – 1:1.

Равновесие в счёте продержалось до середины периода, а там второй раз в матче точно выстрелил Пресс. Хозяева выиграли вбрасывание в чужой зоне, Коробкин долго держал шайбу за воротами, сделал передачу на синюю линию, откуда Пресс броском в касание вновь попал в цель – 2:1.

Второй гол в этой встрече стал четвёртым для шведского защитника в 10 матчах нынешнего плей-офф. При этом любопытно, что Робин не разменивается по мелочам, а если забивает раз, то следом он делает дубль. 26 марта швед забросил две шайбы в ворота «Сибири» во второй встрече серии первого раунда, а теперь отправил две шайбы в ворота «Торпедо».

Под занавес отрезка хозяева могли сделать весомый отрыв в счёте. После двух подряд удалений игроков гостей в распоряжении магнитогорцев было больше минуты на розыгрыш большинства «пять на три», однако таким подарком подопечные Разина не воспользовались.

К началу последней минуты второго периода преимущество хозяев по броскам в створ было не просто заметным, а по-настоящему подавляющим (27:8), но по счёту команда Алексея Исакова всё ещё держалась на минимальном отставании, что давало ей надежду на продолжение борьбы.

За 10 секунд до отправления в раздевалки «Металлург» организовал важнейший гол. Не разобрались игроки «Торпедо» на своём пятаке, Сергей Толчинский шайбу подхватил, сделал пас на Даниила Вовченко, который забросил уже в пустой угол ворот гостей – 3:1. В этот момент кому-то могло показаться, что хозяева спокойно доведут встречу до победного результата, однако в третьем периоде гости повторили свой трюк из прошлого матча, когда они отыгрались с 0:2.

На пятой минуте заключительной двадцатиминутки основного времени гости отыграли одну шайбу усилиями Егора Виноградова. В дальнейшем Набоков несколько раз спасал партнёров, которые уж слишком откровенно отдали инициативу своему сопернику. Нижегородцы отчаянно сражались до самого конца и были вознаграждены за свои усилия. Владимир Ткачёв из «Торпедо» полез на пятак, шайба отскочила к защитнику Богдану Конюшкову, который пальнул издали, а на пятаке Максим Летунов подставил клюшку и шайба влетела в сетку – 3:3!

Таким образом, во втором матче подряд нижегородцы отыграли отставание в две шайбы и вновь перевели игру в овертайм. Но решающее слово во встрече всё-таки осталось за хозяевами: точку в матче поставил Роман Канцеров, забросивший в большинстве. Магнитогорский клуб стал четвёртым полуфиналистом Кубка Гагарина – 2026. В следующем раунде плей-офф уральцы сразятся с «Ак Барсом». В другой паре будут «Локомотив» и «Авангард».

Общим же итогом завершившихся четвертьфиналов стало то обстоятельство, что ни одна серия на этой стадии турнира так и не продлилась дальше пяти матчей. В общей сложности в четвертьфиналах Кубка Гагарина мы увидели всего 18 игр, а в двух раундах в сумме состоялось лишь 58 встреч. И это антирекорд КХЛ с тех пор, как в 1/8 финала начали играть до четырёх побед.