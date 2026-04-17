Ковальчук возвращается в большой хоккей! Он станет президентом «Шанхая»

Илья Ковальчук недолго сидел без дела. Официально объявив о завершении игровой карьеры осенью 2025 года, он вновь возвращается в большой хоккей. Но уже – в новой ипостаси. Как стало известно «Чемпионату», прославленный нападающий станет президентом «Шанхайских Драконов».

Неожиданно!

Хотя предпосылки к этому были. Во-первых, у Кови уже имеется опыт организационной и управленческой работы в команде. Не в КХЛ, но в сборной России на Олимпиаде-2022 он трудился генеральным менеджером, в то время он как раз брал паузу в карьере и сам не играл. Изначально его позвали как менеджера по работе с энхаэловцами, и он проводил турне по Северной Америке, общался с нашими игроками. НХЛ в итоге до Пекина не доехала, а Ковальчук – доехал. И был максимально включён в работу и жизнь команды.

Во-вторых, Илья не раз в последние годы сам говорил, что ему интересна руководящая работа, в отличие от, например, тренерской.

«Тренер – это очень сложно. К этому надо прийти. Никогда не говори «никогда», но сейчас точно нет. Во-первых, считаю, что не совсем правильно за счёт игровой карьеры вдруг сразу вставать на лавку и быть даже там помощником тренера. Всё равно в начале – если ты реально хочешь быть тренером крутым – надо поработать с молодёжью, поездить пообщаться с тренерами. У меня, конечно, есть опыт общения с Бобом Хартли и другими крутыми специалистами, однако практика нужна.

Честно, было предложение [работы менеджером в клубе КХЛ], но не буду говорить, из какого клуба. Однако считаю неправильным куда-то приходить посреди сезона. Во-первых, это ответственность, во-вторых, это репутация. И если за что-то браться, то это надо делать фундаментально и потом отвечать за результат. Например, как мы это делали перед Олимпиадой в Пекине. У нас было время, мы собрались с тренерским штабом, определились, кто за что отвечает, и работали как одно целое. На самом деле менеджерская карьера мне интересна, потому что мне очень понравилось то, что происходило перед Играми», — делился Ковальчук в подкасте «Скользкий лёд» год назад.

Вряд ли у кого-то были сомнения, что Ковальчук вернётся в хоккей в той или иной роли. Яркий, открытый, прирождённый лидер, чемпион, фанат игры, личность для нашего хоккея монументальная. Он отдохнул, посвятил время семье, набрался новых эмоций. С такой энергией невозможно долго сидеть без дела.

Александр Крылов и Илья Ковальчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и, в-третьих, Ковальчук и «Шанхай» — это вовсе не непересекающиеся прямые. В руководстве китайского клуба — пусть и не публично — заседает Александр Крылов. Который в своё время недолго, но крайне успешно работал с Ковальчуком-игроком в «Авангарде» — и брал Кубок Гагарина.

Именно с его приходом «Куньлунь» превратился в «Шанхай», переехал на «СКА Арену», раскрутил маркетинговую машину, стал жечь напалмом в соцсетях и собирать в среднем по 8000 тысяч человек на матчах. В первый же сезон в городе, где раньше царил исключительно СКА и который для «драконов», как ни крути, всё равно является лишь временным пристанищем.

Только с игровыми успехами и выходом в плей-офф пока вышла накладка. Теперь в этом вопросе Крылову, очевидно, должен помогать Ковальчук.

Другая новость куда менее объяснимая. Генеральным менеджером «Шанхая» станет Евгений Артюхин, который пересекался с Ковальчуком в «Атланте», а потом — в СКА. Нападающий завершил карьеру после сезона-2021/2022, а теперь выступает в прессе в роли эксперта, а два года назад стал скаутом по Европе в «Вегасе». От скаута сразу в генменеджеры клуба КХЛ – вот это карьерный рост!

Ходы интригующие, хоть и рискованные, однако и «Шанхай» привык удивлять. Ковальчук – безусловно, яркая личность, а какой из него получится управленец? А из Артюхина? Будет крайне любопытно посмотреть, как они проявят себя в жёстких условиях ограниченного бюджета в молодом, но амбициозном клубе.