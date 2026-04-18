«Безумие, не так ли?» В Америке заговорили об уходе Бобровского из «Флориды»

Возможно, Сергей Бобровский уже провёл свой последний матч в составе «Флориды». Если так, то конец его грандиозного пребывания «пантерой» получился немного смазанным – досрочное окончание сезона после двух чемпионских титулов подряд и 10 пропущенных шайб за последние два выхода в основе. Тем не менее семилетняя история взаимоотношений российского голкипера и клуба, которая включила в себя как падения, так и невероятные взлёты, получилась отличной – но всё когда-то заканчивается.

О том, что в следующем сезоне Сергея может не быть в южном штате, рассказал журналист ESPN Грег Вышински на подкасте у коллеги Джеффа Марека в рамках его подкаста The Sheet: «По-моему, ситуация с Бобровским и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, что существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что они готовы ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся. Безумие, не так ли?»

По старому контракту Сергей получал $ 10 млн в год. И пусть пока ни один из журналистов не озвучил финансовых запросов россиянина, очевидно, что речь едва ли идёт о тех же цифрах – всё-таки в сентябре Бобровскому исполнится уже 38 лет и последний сезон едва ли можно занести ему в актив.

С другой стороны, предложить «Флорида» действительно может не так много – под потолком у «Пантерз» на следующий чемпионат есть $ 13,8 млн, при этом Биллу Зито необходимо переподписать всю вратарскую бригаду (помимо Бобровского, на истекающем контракте находится Даниил Тарасов), а также продлить пару-тройку НСА и одного важного ОСА в лице Мэки Самоскевича, который год назад и так пошёл на сокращение зарплаты, чтобы остаться в чемпионской команде и помочь ей уложиться в рамки финансовых ограничений.

Поэтому вполне вероятен вариант, при котором в другом клубе НХЛ Сергей сможет получить больше, нежели по новому договору с «Пантерз» – а это значит, что его уход не будет чем-то из ряда фантастики. Ведь он вполне мог состояться и в дедлайн обменов – однако на тот момент двукратные обладатели Кубка Стэнли всё ещё надеялись перевернуть сезон и вновь выйти в плей-офф, поэтому не стали расставаться со своим первым номером.

А ведь во вратаре с таким опытом будет заинтересовано немалое количество команд, у которых гораздо больше места под потолком, нежели у «Флориды». В том числе и об этом поговорили Марек и Вышински:

Марек: Ещё одно любопытное место для Бобровского – «Сан-Хосе». Чтобы был ещё один россиянин для Аскарова. Уже достаточно давно об этом думаю.

Вышински: Да, тоже об этом думал. В этом есть смысл. Но ценность Бобровского как свободного агента будет для той команды, которой он потребуется в плей-офф. Его статистика в регулярном сезоне ужасна.

Марек: Да. Плохой сезон для всей команды.

Вышински: В теории такое больше подходит «Эдмонтону». Или «Каролине». Команде, которой нужна его игра в постезоне, а не в регулярке. А ведь «Эдмонтон» забрался в плей-офф с очень плохими вратарями. Если Бобровский поедет туда и покажет там те же цифры, это никого не отпугнёт. И это делает ситуацию интересной. Согласен, что «Сан-Хосе» тоже выглядит интересным местом. Но, в конце концов, они могли бы найти кого-то, кто проводит регулярки лучше, чем Боб.

Несмотря на нарастающие слухи о расставании «Флориды» и Бобровского, в клубе не хотели бы его отпускать. И ещё недавно об этом изданию The Athletic рассказал Билл Зито: «Это то, с чем мы разберёмся после сезона. Я бы хотел сохранить его. Надеюсь, мы сможем это сделать. Посмотрим, что произойдёт».

Так что, несмотря на информацию от Вышински, кажется, что шансы «Пантерз» оставить Сергея у себя пока что остаются. А за развитием событий мы будем пристально наблюдать в ближайшие месяцы.