Чемпион двух последних сезонов на сей раз сошёл с дистанции уже после регулярного чемпионата.

29 россиян в борьбе за Кубок Стэнли! Продлит ли кто-то из них рекордную серию?

В ночь с 18 на 19 апреля в Национальной хоккейной лиге стартует плей-офф сезона-2025/2026. В первом матче розыгрыша Кубка Стэнли – 2026 сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Стоит отметить, что чемпион двух предыдущих сезонов НХЛ – «Флорида Пантерз» – на сей раз завершил выступление в сезоне уже по итогам регулярного чемпионата, не сумев отобраться в плей-офф.

Год назад два российских хоккеиста «пантер» — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов — стали обладателями Кубка Стэнли. Таким образом, хотя бы один игрок из России оказывался чемпионом НХЛ на протяжении 10 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

В предыдущих сезонах серии российскими обладателями Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2015/2016 и 2016/2017), защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2017/2018), нападающие Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 2018/2019), вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2019/2020 и 2020/2021 (Волков — только в сезоне-2019/2020)), нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2021/2022), нападающий Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс», 2022/2023), Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз», 2023/2024).

Продлится ли эта традиция в 2026 году? Представляем полный список российских хоккеистов, пробившихся со своими командами в плей-офф НХЛ.

Восточная конференция

«Каролина Харрикейнз»: в. Пётр Кочетков, з. Александр Никишин, н. Андрей Свечников

30 декабря пресс-служба «Каролины» объявила, что из-за травмы Пётр Кочетков выбыл до конца нынешнего сезона. К счастью, восстановление российского голкипера прошло быстрее изначально ожидаемого срока. 11 апреля российский голкипер был отправлен в расположение фарм-клуба «ураганов» в АХЛ для набора игровых кондиций. Там он сыграл два неполных матча. деля игровое время со своим соотечественником Амиром Мифтаховым, после чего был возвращён обратно в главную команду. На старте серии с «Оттавой» россиянин наверняка будет третьим номером «Каролины», но кто знает, что произойдёт в ходе всего плей-офф, в котором команда Рода Бриндамора рассчитывает на максимально длинный путь.

24-летний Александр Никишин провёл дебютный полноценный сезон в НХЛ, сразу же вписав своё имя в историю американского клуба. За 81 встречу россиянин совершил 33 (11+22) результативных действия, став рекордсменом «Харрикейнз» по очкам в дебютном сезоне среди защитников.

Примечательно, что у россиянина уже есть опыт выступлений в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне Александр присоединился к «Каролине» после вылета СКА из плей-офф КХЛ и успел провести четыре матча в розыгрыше Кубка Стэнли. Теперь роль Никишина в команде значительно изменилась, и он уже не будет запасной опцией для тренерского штаба Бриндамора.

В этом сезоне Андрей Свечников обновил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-2021/2022 он забросил 30 шайб в регулярке, а затем на протяжении трёх сезонов не мог приблизиться к заданной планке. В сезоне-2022/2023 Андрей забросил 23 шайбы, в сезоне-2023/2024 – 19 шайб, в сезоне-2024/2025 – 20 шайб. В матче с «Бостон Брюинз» (6:5 ОТ) россиянин второй раз в карьере достиг отметки в 30 голов за регулярный чемпионат НХЛ, а в игре с «Ютой Маммот» (4:1) переписал свой личный снайперский рекорд за океаном. К плей-офф 26-летний россиянин подходит, возможно, в своей лучшей форме в карьере.

«Оттава Сенаторз»: з. Артём Зуб

Одним из ответственных за сдерживание Свечникова в первом раунде Кубка Стэнли станет защитник «Оттавы» Артём Зуб. 30-летний игрок обороны проводит шестой сезон в канадском клубе. Уроженец Хабаровска всегда считался надёжным защитником-домоседом, но в минувшей регулярке он раскрылся и в другой ипостаси.

Нынешний сезон стал лучшим в заокеанской карьере российского хоккеиста. За 80 матчей Артём набрал 30 (5+25) очков при показателе полезности «+22». Впрочем, в плей-офф от Зуба наверняка в первую очередь будут требоваться его фирменные оборонительные навыки.

«Питтсбург Пингвинз»: н. Егор Чинахов, н. Евгений Малкин

«Питтсбург» пробился в плей-офф впервые с 2022 года. Трио ветеранов-символов клуба – Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг – получает ещё один шанс побороться за Кубок. Несмотря на возраст, Евгений Малкин по-прежнему остаётся продуктивным игроком в плане результативности. За 56 встреч Малкин в минувшей регулярке совершил 61 (19+42) результативное действие, выдав гроссмейстерский график в 1+ очко за встречу.

Для выхода в плей-офф легенды «Пингвинз» сделали всё от себя зависящее, но за успешное выполнение задачи они всё равно должны поблагодарить генерального менеджера Кайла Дубаса, который угадал практически со всеми новичками в межсезонье и по ходу чемпионата.

Одним из таких новичков стал соотечественник Малкина Егор Чинахов. Лучшее решение в карьере Егора — обмен из «Коламбуса» в «Питтсбург». В команде из Пенсильвании россиянин закрепился в топ-6 и регулярно набирает очки. Чинахов чаще всего играет в одной тройке нападения с Малкиным. В плей-офф Егор может стать джокером «пингвинов».

«Филадельфия Флайерз»: н. Матвей Мичков, н. Никита Гребёнкин

В ходе регулярки 21-летний Матвей Мичков являлся одним из самых критикуемых игроков «Филадельфии», но ближе к плей-офф российский форвард набрал поистине крейсерский ход. Концовку регулярного чемпионата россиянин провёл на потрясающем уровне: в последних 16 матчах он набрал 18 (4+14) очков, сумев внести огромный вклад в выход своей команды в плей-офф.

Никита Гребёнкин отлично подходит под систему игры Рика Токкета. Он провёл качественный регулярный чемпионат и заслуженно закрепился в основе «Флайерз». Российский нападающий стабильно находился в заявке «лётчиков» до середины марта, когда он получил травму.

Изначально писалось, что Никита выбыл из строя на 7-10 дней, однако в его случае возвращение в строй заняло куда больший срок. 22-летний россиянин по-прежнему не может тренироваться в полном объёме из-за последствий травмы. Сообщалось, что старт серии с «Питтсбургом» россиянин почти наверняка пропустит.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: в. Андрей Василевский, н. Никита Кучеров

Двукратные обладатели Кубка Стэнли Никита Кучеров и Андрей Василевский вступают в поход за третьим чемпионским титулом. Русская часть «Тампы» стабильна – Кучеров выдал очередной невероятный регулярный чемпионат и попал в топ-2 лучших бомбардиров лиги, а Василевский вошёл в пятёрку голкиперов по вратарскому xG.

32-летний Кучеров до последнего боролся за «Арт Росс Трофи», но в итоге всё-таки уступил бомбардирский приз капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. Негативную роль в этом исходе сыграло то обстоятельство, что по причине болезни россиянин пропустил несколько матчей «Лайтнинг».

Поэтому неудивительно, что, когда на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представили окончательный рейтинг главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона, главным претендентом на трофей стал российский нападающий «Тампы», который получил 10 первых мест. Каждый из 16 опрошенных авторов сайта выбирал пятёрку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

«Монреаль Канадиенс»: н. Иван Демидов

Путь Ивана Демидова в НХЛ немного схож с траекторией Александра Никишина в том смысле, что оба хоккеиста в прошлом сезоне отправились за океан сразу после того, как их СКА вылетел из плей-офф КХЛ. Поэтому Иван также уже обладает опытом выступления в главной части заокеанского сезона.

В прошлом сезоне «Монреаль» уступил в первом раунде «Вашингтону», а Демидов отметился двумя очками в пяти матчах. Год спустя «Канадиенс» сделали качественный скачок в развитии. Ник Сузуки и Коул Кофилд провели самые результативные регулярные чемпионаты в карьере, а последний и вовсе настрелял 51 гол.

Невероятный прогресс показал и Юрай Слафковски — 73 (30+43) очка. Не затерялся в этой компании и Демидов. Россиянин оформил 62 (19+43) результативных действия и попал в тройку лучших новичков.

«Бостон Брюинз»: з. Никита Задоров, н. Марат Хуснутдинов

В ещё одной паре первого раунда на Востоке НХЛ российское представительство есть только в одной команде. «Баффало Сэйбрз» впервые за 15 лет вышел в плей-офф и, по оценкам некоторых экспертов, даже считается фаворитом в серии с «Бостоном». «Клинки» как раз и являются той самой командой, где россиян нет.

За «мишек» играют силовой защитник Никита Задоров и талантливый нападающий Марат Хуснутдинов. Обмен из «Миннесоты» пошёл Марату на пользу. Полноценно адаптироваться к североамериканскому хоккею центрфорвард сумел уже в составе «мишек».

В одном из матчей регулярки россиянин выдал невероятный концерт, оформив покер в ворота несчастных «Рейнджерс». Хуснутдинов способен играть как в топ-6, так и в двух нижних звеньях. В плей-офф у него будет важная роль в сдерживающих звеньях и спецбригадах.

Западная конференция

«Даллас Старз»: з. Илья Любушкин

32-летний россиянин Илья Любушкин провёл ещё один качественный и стабильный регулярный чемпионат. Про этого хоккеиста редко пишут в российской прессе, потому что он не отмечается голами или россыпью результативных передач.

У надёжного защитника-домоседа совершенно иная манера игры. В регулярном чемпионате он занял второе место в своей команде по такому статистическому показателю, как число блокированных бросков на 60 минут игры. В плей-офф этот навык Ильи очень сильно пригодится «Далласу».

«Миннесота Уайлд»: н. Кирилл Капризов, н. Владимир Тарасенко, н. Яков Тренин, н. Данила Юров

На старте плей-офф «Старз» будет противостоять самая российская команда нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – «Миннесота Уайлд». В составе «дикарей» выступают сразу четыре российских форварда, каждый из которых является основным игроком команды. Расскажем подробнее о каждом из них.

Кирилл Капризов – лидер атаки и главная звезда «Миннесоты». За 78 матчей Кирилл набрал 89 (45+44) очков. 28-летний форвард завершил регулярный чемпионат на первой строчке среди россиян. У форварда «дикарей» 45 шайб в 78 играх. Второе место в рейтинге соотечественников по заброшенным шайбам занял Кучеров (44 гола в 76 встречах). На третьем месте в гонке российских снайперов сезона остался нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 37 шайб в 81 матче.

Владимир Тарасенко – опытный снайпер, который добавляет глубины атаке любой команды. В Сент-Поле Владимир обрёл вторую молодость и провёл прекрасный сезон. В 75 матчах он забросил 23 шайбы и отметился 24 голевыми передачами. Тарасенко уже является двукратным обладателем Кубка Стэнли, причём два чемпионских титула он выиграл в составах разных команд. В «Миннесоте» Владимир надеется оформить чемпионский хет-трик.

Данила Юров – молодой талант, который в первом же сезоне закрепился в основе «дикарей». 27 (12+15) очков в дебютной кампании — хорошие цифры для центра третьего звена. В дедлайн «Уайлд» находились в гонке за форвардом «Рейнджерс» Винсентом Трочеком, который мог бы серьёзно укрепить центральную ось нападения «Уайлд». Но «синерубашечники» претендовали на Юрова в качестве компенсации, что не устроило «дикарей».

Яков Тренин – силовой форвард, который стал лидером всей НХЛ по хитам. Российский нападающий в 82 встречах регулярки совершил 413 силовых приёмов, опередив ближайшего преследователя почти на 80 (!) хитов. Вторым стал Кифер Шервуд (339), а топ-3 замкнул Уилл Кайлли (302). Больше ни один игрок НХЛ не выполнил и 300 хитов, тогда как Тренин сделал 400+. Настоящая силовая машина.

«Колорадо Эвеланш»: з. Валерий Ничушкин, Захар Бардаков

Валерий Ничушкин является игроком топ-6 победителя регулярного чемпионата и ключевым хоккеистом для спецбригады большинства «Колорадо». В минувшей регулярке россиянину не хватило всего одного результативного действия до достижения отметки в 50 очков. После завоевания Кубка Стэнли «лавины» неудачно выступали в плей-офф, однако в этом сезоне они снова являются одним из главных претендентов на трофей.

В дебютном сезоне в НХЛ Захар Бардаков отыграл 60 матчей в регулярке, набрав 10 (1+9) очков. Таким образом, российский форвард принял участие в трёх четвертях регулярного чемпионата, но предстоящий плей-офф, скорее всего, он всё-таки начнёт в запасе. Всё дело в том, что 25-летний форвард сыграл последние три встречи в регулярке, которые «Эвеланш» проводили максимально экспериментальным составом. Когда же все здоровы, Бардаков является игроком пятого звена «лавин» и одним из первых запасных на подмену.

«Лос-Анджелес Кингз»: н. Артемий Панарин, Андрей Кузьменко

За два месяца после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин предсказуемо стал лидером атак «королей». На эту роль его и брали. Однако в плей-офф россиянину и его партнёрам, в том числе ещё одному россиянину Андрею Кузьменко, нужно совершить настоящее чудо, чтобы пройти во второй раунд.

Во многом само попадание «Кингз» в плей-офф — заслуга Панарина и наличие лёгкого календаря в конце сезона. И даже с такими вводными «короли» набрали только 90 очков. В этой регулярке команды встречались трижды – все три раза сильнее оказывались «лавины». И вряд ли кто-то удивится, если «Эвеланш» в итоге так ни разу им и не проиграют.

«Вегас Голден Найтс»: н. Иван Барбашёв, н. Павел Дорофеев

В концовке регулярного чемпионата руководство «Вегас Голден Найтс» произвело ход конём, уволив Брюса Кэссиди и назначив на его позицию Джона Тортореллу. Это решение подверглось критике, однако при новом тренере команда не проиграла ни одного матча в основное время и стала первой в дивизионе.

Оба россиянина в составе «Вегаса» провели самые результативные сезоны за карьеру в НХЛ. 30-летний Иван Барбашёв набрал 61 (23+38) очко, а на счету 25-летнего Павла Дорофеева 64 (37+27) очка.

Последнее результативное действие помогло Ивану улучшить личный бомбардирский рекорд, который он ставил ещё в сезоне-2021/2022, когда выступал за «Сент-Луис». Тогда он остановился на отметке в 60 очков, а сейчас набрал 61.

Что касается Дорофеева, то бросается в глаза, что половину своих голов Павел забил в формате «пять на четыре». Фирменный бросок Дорофеева в большинстве точно будет одной из главных опций «рыцарей» для реализации лишнего.

«Юта Маммот»: з. Михаил Сергачёв, н. Даниил Бут, Дмитрий Симашев

Уже в 23 года Михаил стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», а теперь он помог «Юте» впервые в истории клуба отобраться в плей-офф НХЛ. В первый сезон «Юты» в НХЛ Сергачёв за 77 матчей набрал 53 (15+38) очка, а в минувшей регулярке на его счету 59 (10+49) результативных действий в 76 встречах. Игра Михаила сильно помогла «Маммот» попасть в плей-офф.

Сергачёв будет единственным россиянином, кто железно сыграет в плей-офф за «Юту». Защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут находятся в резерве. После завоевания Кубка Гагарина с «Локомотивом» оба игрока отправились покорять Северную Америку. Бо́льшую часть сезона защитник набирался опыта в АХЛ, но всё равно успел провести за «Юту» 27 встреч в НХЛ и отметился одной голевой передачей.

Бут сыграл на два матча больше, набрав 7 (3+4) очков. За последние два месяца Даниил провёл в НХЛ всего две встречи, однако перед стартом плей-офф «Юта» вызвала россиянина в главную команду.

«Эдмонтон Ойлерз»: н. Василий Подколзин

Василий Подколзин проводит лучший сезон в НХЛ, набрав 37 (19+18) очков в 81 матче. Россиянин является отличным чеккером, не тушуется в силовой борьбе и может внести большой вклад в очередную погоню «нефтяников» за Кубком Стэнли. На протяжении двух последних сезонов «нефтяники» неизменно останавливались в шаге от титула. Смогут ли они сделать долгожданный шаг вперёд в отсутствие «Флориды»?

«Анахайм Дакс»: з. Павел Минтюков

К 22 годам менеджмент «уток» ждал от Павла большего в плане созидания, однако ниже определённого уровня россиянин не падает. С приходом в «Анахайм» нового главного тренера Джоэля Кенневилля молодой россиянин прибавил именно в оборонительных действиях и сейчас заслуженно получает большие минуты (в среднем – 18.28 за матч). В плей-офф ему в основном предстоит выполнять черновую работу.