Плей-офф НХЛ уже сегодня! Собрали минимум, который надо знать обо всех командах

Регулярка НХЛ завершилась, и сенсаций в ней было немало. Пролетели мимо плей-офф чемпион «Флорида», вечный фаворит последних лет «Торонто», клубы отметились увольнениями в последние месяцы сезона. Зато это означает, что первый раунд плей-офф будет боевым — рассказываем о его главных интригах.

«Баффало» — «Бостон»

«Баффало»

Сильные стороны: в декабре 2025-го самый оптимистичный фанат «Баффало» кинул бы помидором в человека, который начал бы рассказывать о невероятных перспективах клуба. Однако «клинки» совершили подъём с переворотом и стали лучшей командой НХЛ после 1 января. «Сэйбрз» идут в топе НХЛ и по заброшенным, и по пропущенным шайбам.

А ещё у «Баффало» появились три равных тройки в атаке и зубастые крокодильчики в четвёртом звене, которые своими силовыми и работой балансируют относительно легковесную, молодую и скоростную команду. Талант у «Сэйбрз» и так был, но он наконец-то оказался помещён в понятную концепцию.

Слабые стороны: а кто такой этот ваш плей-офф? У большинства лидеров этой команды нет большого опыта в кубковых матчах, и взяться ему неоткуда. Опытных дядек в «Баффало» не так много, хотя обмен Люка Шенна эту проблему частично исправил. В плей-офф «клинков» будут бить — особенно с учётом того, кто попался им в соперники, и реакцию на это предсказать сложно.

Серия «Баффало» и «Бостона» Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

«Бостон»

Сильные стороны: Джереми Свейман — обладатель лучшей статистики среди тех вратарей, чьи команды пробились в плей-офф. Олимпийский чемпион отразил 28,8 гола сверх xG и полностью отмазался за историю с контрактными переговорами год назад, за которыми последовал провальный регулярный сезон. Это особенно важно на фоне неясности с вратарями у «Сэйбрз».

У «Брюинз» есть очень чётко сыгранные тройки: резко прибавившая после нового года Миттельштадт — Заха — Арвидссон; чисто силовое звено Жанно — Курали — Кастелич, которое может перебить любого оппонента; наконец, первое звено Гики — Линдхольм — Пастрняк, где чешская звезда из снайпера превратилась во флангового плеймейкера.

Слабые стороны: геройства Свеймана скрывают то, что «Брюинз» в целом слабо играют в обороне. По допущенным ожидаемым голам они идут пятыми с конца в лиге — и это как раз нетипично для «Бостона», особенно с учётом их сильного защитного корпуса. Весь год «мишки» забивали несколько больше, чем создавали: в плей-офф это часто сказывается.

«Каролина» — «Оттава»

«Каролина»

Сильные стороны: поразительная глубина и системность. Семь человек забили более 20 голов, талант равномерно размазан по составу. Хоккей Рода Бриндамора часто смотреть сложновато, но команда не устаёт от него и на восьмой год работы, продолжая выгрызать по 50 с хвостиком побед в регулярном сезоне. По продвинутой статистике сразу две тройки команды попали в топ-5 лиги по ожидаемым голам, потому что стиль «ураганов» приводит к максимальному усыханию бросков соперника.

Слабые стороны: в прошлых сезонах стиль «Каролины» стабильно приводил к большим проблемам более мастеровитых соперников, и пока нет предпосылок к тому, что это вдруг изменится. «Ураганы» допускают мало бросков, но зато являются худшей командой лиги в плане допущенных контратак, что приводит к ужасной вратарской статистике: голкиперам приходится отражать более сложные броски.

Будет ли серия боевой? Фото: Chris Tanouye/Getty Images

«Оттава»

Сильные стороны: Трэвис Грин после работы в «Ванкувере» заработал себе чудовищную репутацию среди фанатов — однако в итоге он славно поработал в «Оттаве», максимально используя неплохие ресурсы команды. Именно «Оттава» стала лидером НХЛ по допущенным ожидаемым голам, хотя линию обороны команды нельзя назвать элитной.

Забавно, что в этом плане «Оттаву» сравнивают с её будущим оппонентом по первому раунду в лице «Каролины», однако у звёзд «сенаторов» в лице Ткачука, Штюцле и компании руки как будто чуть больше развязаны. Прошлый плей-офф показал, что «Сенс» умеют бить и принимать удар, пусть той весной класса и сыгранности им чуть не хватало.

Слабые стороны: чуть ли не слабейшая вратарская бригада лиги — не в вакууме, а конкретно в этом году. 88,1% сейвов — это еще не такая проблема по современным меркам, однако дуэт Улльмарк — Мериляйнен на двоих пропустил на 30 шайб больше xG. Швед, впрочем, провёл последний месяц регулярки сильно и частично эту статистику поправил.

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»

«Тампа-Бэй»

Сильные стороны: звёзды, которые никуда не делись. Тройка Хагель — Чирелли — Кучеров была самым сильным звеном в НХЛ в этом году и единственная перевалила за пять забитых голов в пересчёте на 60 минут. Никто из фаворитов лиги не может приблизиться к «Тампе» в плане сыгранности, и совсем недавно Коннор Макдэвид воспел осанну главному ветерану среди тренеров НХЛ.

Несколько лет у «молний» были большие проблемы с раскрытием новых талантов, но в этом году они снова вернулись к тому, что делало их топами НХЛ несколько сезонов. Целый ряд неочевидных защитников раскрылся, пока лидеры команды были травмированы, Понтус Хольмберг стал очередным неочевидным усилением нижних звеньев

Слабые стороны: их очень сложно найти. По всем основным показателям «молнии» идут в топ-10, уже давно избавились от имиджа мягкой команды, и даже «Флориды» на пути нет. Так что беспокоиться можно только за процент вбрасываний: 47,4% — это пятое место в лиге с конца.

В этой паре должно быть горячо Фото: Jason Behnken/AP/ТАСС

«Монреаль»

Сильные стороны: яркие молодые лидеры. Сложно в это вдуматься, но Ник Судзуки стал первым за несколько десятилетий игроком «Хабс», который выбил 100 очков за сезон. При всей критике, которая валится на уже бывшего генменеджера Марка Бержевена, он оставил команде мощный фундамент в лице связки Судзуки и Коула Кофилда. Миниатюрный снайпер оказался за бортом олимпийской сборной, однако он не расстроился и клепает победные голы.

Иван Демидов не получит «Колдер», но зато везёт на себе второе звено команды, хотя бо́льшую часть года партнёры у него были скромными. «Канадиенс» — в той редкой и короткой стадии, когда они уже достаточно сильны для попадания в плей-офф, при этом пару лет от них никто кровь из носу не будет требовать побеждать — так что можно будет и получать удовольствие.

Слабые стороны: довольно блёклая линейка центров за спиной Судзуки. Обмен опытного Филлипа Дано частично эту проблему закрыл, но в нынешнем состоянии Дано уже не даёт такой продуктивности в атаке, как раньше. Кроме того, бо́льшую часть сезона «Монреаль», как и тот же «Бостон», создавал куда меньше, чем допускал.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

«Питтсбург»

Сильные стороны: одна из лучших атак в лиге. Новый тренер Дэн Мьюз вернул «пингвинам» ту ДНК, по которой в городе скучали — яркий и весёлый хоккей. В первые месяцы сезона казалось, что запредельная реализация «Питтсбурга» не будет долгой, однако клуб никуда не скатывался. Среди неортодоксальных шагов Мьюза — перевод Евгения Малкина на фланг, что в его возрасте уже довольно логично. Мьюз расположил в свою сторону всех звёзд клуба, и хорошая атмосфера в раздевалке зачастую значит больше, чем рисунки на планшетке.

Слабые стороны: допускает «Питтсбург» ненамного меньше, чем создаёт, а вратарская линия не впечатляет. Артур Шилов после солидного старта в новом клубе заиграл сильно хуже и ушёл в минус по продвинутой статистике. Стюарт Скиннер после обмена из «Эдмонтона» заиграл явно лучше, но сложно забыть, каким нестабильным он выглядел в плей-офф раньше.

Будет ли дерби Пенсильвании горячим? Фото: Emilee Chinn/Getty Images

«Филадельфия»

Сильные стороны: системность. Хоккей Рика Токкета — это очень своеобразно и периодически больше напоминает шорт-трек. Однако это, как выяснилось, неплохо работает с командами, застрявшими на одном месте. «Филадельфия» не сразу адаптировалась к хоккею Токкета, и в чём-то здесь можно даже провести параллели с хоккеем Никитина: сначала учимся защищаться, а потом — побеждать.

«Филадельфия» преодолела кризис середины сезоны и выдала очень сильную концовку. MVP сезона — вратарь Даниэль Владарж, который давно пропал с радаров, но провёл очень сильный сезон в команде, которая мало даёт бросать по своим воротам: третье место в НХЛ по допущенным броскам и четвёртое — по допущенным xG

Слабые стороны: большинство. Была ли ещё в истории НХЛ команда, которая в отрезке из пяти сезонов четырежды занимала последнее место по реализации лишнего? 15,7% реализации — это ещё и улучшение по сравнению с прошлым сезоном. И ведь штаб «Филадельфии» поменялся, Мичкова из СКА пораньше вытаскивали в том числе из-за этой проблемы — а ничего не поменялось.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес»

«Колорадо»

Сильные стороны: все последние годы менеджеры «Колорадо» проводили эксперименты — и в лучшем случае пробирки взрывались у них в руках. На дедлайне в Денвере плюнули и вернулись к знакомому и понятному варианту — вернули Назема Кадри, одного из лидеров чемпионской команды-2022. И если четыре года назад он был вторым центром, то теперь за спиной Натана Маккиннона и Брока Нельсона вполне может оказаться и третьим. Как вам такая глубина состава?

«Лавины» выдали свой лучший регулярный сезон вообще, обогнав команду-2022, у них лучшая атака и лучшая оборона этого сезона. Загадочный спад в начале года был спокойно преодолён, и на бумаге у этой команды есть почти все компоненты чемпионской: звёздная сила, глубина, баланс между игровиками и работягами.

Слабые стороны: большинство, где команда стабильно реализовывала каждое четвёртое удаление соперника, упало до 17%. Кажется, это как-то связано с обменом Рантанен — Нечас: чех свои очки набирает исправно, но это просто другой по стилю игрок, заменить снайпера такого уровня нелегко. Кроме того, после Нового года первый номер Маккензи Блэквуд вдруг повалился, и плей-офф может начать Скотт Уэджвуд: к 33 годам у него 0 матчей в стартовом составе в Кубке Стэнли.

Смогут ли «короли» выдать сенсацию? Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

«Лос-Анджелес»

Сильные стороны: системность. Прозвучит смешно, но «Лос-Анджелес» уже давно превратился в такую энхаэловскую версию «Сибири»: исторически ставит на хоккей от защиты и вторым номером, переводит кучу матчей в овертаймы и набирает очки во многом за счёт этого. При всей тусклости существования «королей» последних лет оборона у них стабильно в топе, а вратари после переезда в ЛА переживают ренессанс.

Обмен Артемия Панарина позволил собрать полноценное первое звено и чуть ли не самую сильную тройку, которую была у клуба после Кубка-2014: Панарин — Копитар — Кемпе. Жаль, что просуществует она лишь эту весну, ведь великий словенец из НХЛ уходит.

Слабые стороны: нынешние «Кингз» построены ровно для одной цели: зайти в плей-офф и тут же вылететь. Это одна из самых возрастных команд лиги, высокие драфт-пики последних лет в массе своей не прогрессировали на уровне ожиданий от них. Здесь нет достаточного класса, чтобы проходить во второй раунд, и, хотя «Колорадо» придётся неприятно из-за системного хоккея соперника, «Лос-Анджелес» может рассчитывать лишь на вратарей.

«Эдмонтон» — «Анахайм»

«Эдмонтон»

Сильные стороны: Макдэвид. Можно было бы на этом и закончить, но хотя бы в спецбригаде Коннор играет не один: даже после перестановок в тренерском штабе пятёрка «Ойлерз» реализует более 30% чужих удалений. Коннор шёл на то, чтобы впервые в карьере провести 23 минуты в среднем за матч, однако в последней игре года с «Ванкувером» его чуть разгрузили: показатель айстайма остановился на 22.59.

Слабые стороны: в турнирном плане это худшая команда, которую собирали в «Эдмонтоне» за семь лет. Защита никогда не была сильной стороной этих «Ойлерз», а тут ещё и вратари подкачали. Фанаты яростно требовали обмена Стюарта Скиннера, его с доплатой разменяли на Тристана Джерри — а новичок стал пропускать четыре шайбы в среднем за встречу и проиграл место первого номера.

Леон Драйзайтль пропустил месяц в концовке сезона: каким немец вернётся в плей-офф, непонятно. Кастинг на роли второго плана в последнее время снова терпит сокрушительный провал: хотя бы выменянный из «Баффало» Мэтт Савуа чуть маскирует провалы с другими вингерами. В долгосрочном плане в Эдмонтоне царит пессимизм — однако лёгкая сетка может и подарить сюрприз.

Чьи недостатки окажутся критичнее? Фото: Leila Devlin/Getty Images

«Анахайм»

Сильные стороны: «Анахайм» играет и другим даёт. 3,13 ожидаемого гола и 3,05 допущенного в среднем за матч — в играх «уток» суммарно создаётся больше всего опасных моментов. Можно было бы сравнить эту стадию строительства команды с нынешним «Монреалем», однако перестройка в Калифорнии тянется намного дольше, чем в Квебеке. Впрочем, возвращение в лигу Джоэля Кенневилля дало результат, почти все молодые игроки сильно прибавили. Каттер Готье, Лео Карлссон, Беккетт Сеннеке — все они пробили отметку в 60 очков, хотя каждому нет и 23.

Слабые стороны: в «Чикаго» Кенневилль в первый же год попал в финал конференции. Ждать этого здесь сложно, потому что нынешний «Анахайм» чудовищно нестабилен, тасует серии побед и поражений, хотя менеджмент за год добавил в состав кучу опытных игроков (Крайдер, Труба, Карлсон). Другое дело, что оппонент по первому раунду точно так же нестабилен, но хотя бы у него есть опыт игры в финале — а для лидеров «уток» это будет первый такой тест.

«Вегас» — «Юта»

«Вегас»

Сильные стороны: сильных сторон у «Вегаса» предостаточно — правда, они всё как-то оставались на бумаге бо́льшую часть сезона. «Рыцари», как всегда, собрали сбалансированную бригаду, их стремление схватить всех свободных звёзд балансируется грамотными подписаниями ролевых игроков. И ведь по продвинутой статистике «Вегас» бо́льшую часть сезона все равно шёл в топе: во многом мешали провалы вратарей.

Однако нетерпеливое руководство «Вегаса» на ожидаемые очки не смотрит, а реальные очки команда явно недобирала. Встряска имени Джона Тортореллы принесла как минимум краткосрочный эффект: конечно, бо́льшую часть матчей в концовке сезона команда провела против команд, которые давно лишились шансов хоть на что-то, однако до смены тренера и с ними были проблемы.

Слабые стороны: да, вратари. Торторелла в итоге доверился Картеру Харту, и вратарь, который вернулся в НХЛ после скандала с молодёжной сборной, качественно провёл концовку. Однако это очень уж слабый базис на фоне того, что проецируемый дуэт голкиперов Хилл — Шмид сезон синхронно провалил.

Сможет ли «Юта» пробиться во второй раунд? Фото: Tyler Tate/AP/ТАСС

«Юта»

Сильные стороны: планомерная работа, которая началась ещё в «Аризоне», даёт свои плоды. Несмотря на четыре сезона без плей-офф и очень нестабильный прошлый сезон, менеджмент доверился Андре Туриньи и планомерно доводил до ума команду, улучшая слабые места. «Мамонты» удачно используют драфт-пики, накопленные во время слива сезонов «койотами», отдавая их в обменах.

«Мамонты» окружали своих задрафтованных лидеров (Келлер, Кули, Гюнтер) опытными игроками (Сергачёв, Марино, Петерка, Уигар), и получилась команда, которая наконец-то прошла в плей-офф. В начале сезона ощущался разрыв между топ-6 и нижними звеньями, однако перестановки в звеньях от Туриньи дали эффект, у «Юты» появились сбалансированные звенья.

Слабые стороны: а перестановки произошли не от хорошей жизни, потому что игроки нижних звеньев набирают куда меньше очков, чем ожидалось. Например, провалил чемпионат Брэндон Танев, который забросил в сезоне 0 шайб: конечно, брали его не для голов, но и продуктивность ожидалась повыше. Ну и пункт, который можно отнести очень ко многим клубам: это первый плей-офф для большинства лидеров этого состава.

«Даллас» — «Миннесота»

«Даллас»

Сильные стороны: максимальная глубина. Не просто так Джима Нилла признают лучшим генеральным менеджером НХЛ год от года. Конечно, ему помогает нулевая ставка налога в Техасе, однако она не влияет на драфт. Именно там «звëзды» не под самыми очевидными пиками берут молодёжь, которая даёт КПД. Уайатт Джонстон и Томас Харли уже стали звёздами, на очереди — Маврик Бурк. В результате даже после травм команда может скомпоновать три не просто равных, но сильных звена.

Летом клуб вернул на пост главного Глена Галуцена, который работал в клубе дюжину лет назад. Назначение объяснялось желанием играть в тот хоккей, который в последние годы пропагандировали «Вегас» и «Флорида». В целом план удался, и «Старз» как будто выглядят более сложной для оппонентов командой.

Слабые стороны: шикарное большинство прикрывает не самую успешную игру в разных составах: по созиданию опасных моментов «Старз» идут лишь 21-ми. Тот же Джонстон, несмотря на бомбардирские подвиги, закончил сезон в «минусе». Кроме того, непонятно, в какой форме подойдут к плей-офф травмированные Миро Хейсканен и Роопе Хинц, игроки первой пятёрки.

Самая интересная серия первого раунда будет боевой Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Миннесота»

Сильные стороны: Кирилл Капризов и Куинн Хьюз. «Миннесота» смогла сделать три очень важные вещи за один год: удержать суперзвезду, добавить к ней вторую и показать этой второй суперзвезде, что клубные перспективы выглядят не хуже «дьяволов». На этой звёздной паре во многом едет сильное большинство «Миннесоты».

Успешный драфт «Миннесоты» позволил относительно безболезненно пережить то, что в обмен за Хьюза уехали сразу три актива. Мэтт Болди уже давно превратился в явную опцию №2 в атаке и достойно заменял Капризова во время его травмы. Даже любовь Билла Герина к большим силовикам не мешает этой команде, а создаёт нормальный баланс мастерства и пахоты.

Слабые стороны: лет 10 назад «Миннесота» выглядела глубоким клубом, однако в среднем как будто уступала главным конкурентам 10-15% на каждой позиции. Сейчас «дикари» выглядят главными жертвами упорства НХЛ с дивизионной системой, «Даллас» суммарно кажется чуть интереснее. Кроме того, у команды большие проблемы с центральной осью, потому что потерю Росси закрыть всё-таки не вышло.