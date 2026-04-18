«Миннесота» против «Далласа» — это скрытый финал НХЛ? Капризову и Тарасенко не повезло

Стартует плей-офф НХЛ, и уже в первом раунде нас ждут крайне интригующие противостояния. Побочный эффект от дивизионной системы, на которой настаивает Гэри Беттмэн – сетка сводит потенциальных финалистов Кубка Стэнли уже на старте розыгрыша.

В этот раз главными «пострадавшими» видятся «Даллас» и «Миннесота». Как бы ни сложился результат, для проигравших это будет провал. Слишком многое поставлено на карту текущего сезона как в Техасе, так и в Миннеаполисе. В каком состоянии команды подходят к этой серии и какие у них шансы?

Ещё зимой эксперты стали осторожно говорить о чемпионских амбициях «Миннесоты», после того как генеральный менеджер клуба Билл Герин выменял у «Ванкувера» защитника Куинна Хьюза. Это была ставка олл-ин, поскольку нет никаких гарантий, что Хьюз переподпишется в Сент-Поле, а за него отдали сразу трёх первораундников – нападающих Марко Росси и Лиама Эгрена, защитника Зива Буйума и выбор в первом раунде драфта-2026. Контракт Хьюза заканчивается на следующий год, и, хотя Куинн делал заявления в прессе о готовности обсуждать новое соглашение уже с «дикарями», находясь в статусе неограниченно свободного агента, Хьюз будет очень осторожно выбирать, с каким клубом связать себя долгосрочными обязательствами. Если уж и не реализовать свою мечту, объединившись с братьями Джеком и Люком, то хотя бы играть за реального претендента на Кубок Стэнли.

Поэтому сейчас в руках у тренеров «Уайлд» уникальная возможность как минимум повторить лучший результат в истории франшизы – финал конференции, а может, даже его и приумножить. С 2003 года команда ни разу даже не проходила первый раунд. Когда, если не сейчас, добавив к Кириллу Капризову, самому высокооплачиваемому игроку лиги, едва ли не лучшего в мире защитника? К тому же у «Миннесоты» есть и крепкие игроки атаки, помимо Капризова, да и Хьюз не скучает в одиночестве. Брок Фэйбер – практически идеальный партнёр для Куинна, скрывающий огрехи его стиля игры. Венчает всё внушительная вратарская бригада. По совокупному мастерству прямо сейчас мало какая команда может сравниться с «дикарями». Проблема в том, что сразу две такие команды играют с ними в одном дивизионе. То есть уже в первом раунде практически гарантирована была встреча с другим контендером.

«Колорадо» сделал внушительный отрыв ещё осенью, по сути, закрыв вопрос о победителе регулярного чемпионата ещё до олимпийской паузы, так что в битве не на жизнь, а на смерть сводятся «Даллас» и «Миннесота». И если про «Уайлд» как про претендента на поздние раунды плей-офф мы всерьёз стали говорить только сейчас, то «звёзды» уже не первый год ходят в числе потенциальных фаворитов. Более того, последние несколько розыгрышей команда из Техаса неизменно доходила до полуфинала, где, правда, и заканчивала свой кубковый путь. Очередное поражение в финале конференции и подвело черту под работой Питера Дебура в клубе. Глен Галуцен не стал менять систему Дебура от и до, но подкрутил коллектив под себя. В регулярке хоть Президентский кубок забрать у «Колорадо» не получилось, определённый шаг вперёд был заметен.

И всё же оценивать работу Галуцена будут исключительно через призму плей-офф, и любой результат ниже того, что гарантировал предыдущий наставник, логично посчитают за провал. К тому же проблем с кадрами у него нет. В воротах — пусть уже и не настолько стабильный, но всё ещё способный выдавать чудо-матчи Джейк Эттингер, в защите — самая сбалансированная пара всей лиги Миро Хейсканен — Эса Линделль, в атаке — звёзды экстра-класса Мико Рантанен и Джейсон Робертсон. Но главная фишка команды — за счёт нулевого налога штата генеральному менеджеру Джиму Ниллу удаётся поддерживать невероятную глубину своего состава. Следом за костяком есть такие ребята, как Томас Харли, Тайлер Майерс, Уайатт Джонстон, Майкл Бантинг, Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн – мягко скажем, не последние для НХЛ люди. «Миннесота» и раньше похвастать таким не могла, а после трансфера Хьюза – тем более.

Австрийца Марко Росси многие считают переоценённым хоккеистом, к тому же испортившим отношения с клубом спорами по новому контракту, но всё же худо-бедно он закрывал позицию второго центра клуба. С его уходом на центральную ось «дикарей» без слёз не взглянешь, и, пожалуй, именно это обстоятельство не даёт возможности поставить на северян в предстоящей битве с южанами. Стабильно высокий уровень держит разве что швед Йоэль Эрикссон Эк, причём его выпускают чаще с американцем Мэттом Болди и соотечественником Маркусом Юханссоном. С Капризовым и Матсом Цуккарелло выходит Райан Хартман. Неплохой хоккеист, однако явно не тот человек, кого можно назвать первым центром будущего обладателя Кубка Стэнли. Российским болельщикам приятно смотреть на третью тройку, где с Яковом Трениным и Владимиром Тарасенко играет Данила Юров, но, при всём уважении к Юрову, темп НХЛ он держит с трудом.

В отличие от Тренина с Тарасенко. Если про Владимира и его вторую (если уже не третью) молодость в Миннеаполисе мы слышим часто, то про Якова говорят несправедливо мало. Он закошмарит любого соперника. Х-фактор – братья Маркус и Ник Фолиньо. Их лучшие годы уже позади, однако при скромном айстайме в четвёртом звене от них стоит ждать не только разрушения, но и опасности впереди. Свой шанс «Миннесота» должна искать именно в креативном хоккее в равных составах. Если на точке не будет полной беды, Капризову с Хьюзом удастся заплести кружева в зоне «Далласа», а шведский дуэт Филип Густавссон — Йеспер Валльстедт в важнейший момент не подведёт – кто знает, чем всё закончится. Главное — не удаляться, поскольку у «дикарей» по сезону есть проблемы с большинством, в то время как Галуцан сделал большинство «Далласа» страшной силой.

Может сказаться и фактор травм, ведь прямо сейчас в лазарете у одних Роопе Хинц с Хейсканеном, а у вторых — Хьюз, но, судя по всему, к старту серии составы будут оптимальными. Что для нейтрального зрителя только в плюс, потому что нас ждёт чудесное зрелище. А за кого болеть, за русский десант «Миннесоты» или за Илью Любушкина (который, правда, выходит сейчас по праздникам) — решайте сами.