Ключевые итоги второго раунда плей-офф КХЛ. Разбор от Рябыкина

Второй раунд плей-офф КХЛ получился скоротечным: лишь две серии закончились со счётом 4-1, а в двух других зрители смогли понаблюдать только за четырьмя матчами. В эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» итоги каждого противостояния подвёл известный в прошлом российский защитник, а ныне тренер Дмитрий Рябыкин.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

Счёт в серии: 4-0

— Думаю, что Ярославль изначально был на голову сильнее. В «Локомотиве» целостная команда, очень опытная, с сохранившимся чемпионским костяком. Железнодорожниками руководит Боб Хартли, который знает, что такое большие победы.

— Виктор Козлов в Уфе, если учитывать скромные возможности, тоже отработал солидно. Согласны?

— Да. Я думаю, что Виктор отработал здорово. «Салават Юлаев» в первом раунде прошёл «Автомобилист». Мало кто предполагал, что уфимцы выиграют серию у более укомплектованной и обеспеченной команды. Несмотря на все сложности, Козлов и команда выглядели солидно.

— «Локомотив» — главный претендент на Кубок Гагарина?

— Один из всей вышедшей в полуфинал четвёрки, всё-таки все эти команды заслуживают взять титул. «Локомотив», «Металлург», «Ак Барс» и «Авангард» примерно равны по силам.

«Динамо» Минск — «Ак Барс»

Счёт в серии: 0-4

— На игре и результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги. Такие вещи не могут не оказывать влияния на психологическое состояние коллектива, на игру команды. Отсюда и такое быстрое поражение в серии с опытным и многое повидавшим «Ак Барсом».

— Как вам работа Дмитрия Квартальнова в Минске?

— Если не брать последнюю серию с «Ак Барсом», то отлично. Повторюсь, все внутренние негативные моменты сразу сказываются на итоговом результате. Хоккеисты всё прекрасно видят и чувствуют.

— Нынешний «Ак Барс» — в полном порядке?

— Я смотрел их матчи. Если с тем же «Трактором» в первом раунде было довольно непросто, то с Минском команда Анвара Гатиятулина выглядела хорошо и целостно. Казань — опытный кубковый боец. В принципе, как и все оставшиеся в турнире. Ведь все четыре оставшихся клуба в разные годы становились обладателями Кубка Гагарина, а кто-то — и по несколько раз.

«Авангард» — ЦСКА

Счёт в серии: 4-1

— Знаете, когда вы строите новую команду, то всегда нужно время. Нельзя прийти и за один сезон всё моментально сделать, поэтому поражение ЦСКА объяснимо. Очень редко можно увидеть, что какой-то клуб с нуля выигрывает трофей. В свою очередь, «Авангард» — это сильно укомплектованная команда. Конечно, у Омска есть травмированные ребята, что может сказаться в полуфинале. Поэтому посмотрим, в каком состоянии команда Ги Буше подойдёт к ответственному и важному противостоянию с «Локомотивом».

— Значит, работу Игоря Никитина в целом можно оценить удовлетворительно?

— Считаю, что да. Первый год после его возвращения в ЦСКА, много новых хоккеистов, поэтому нужно сделать на это скидку. Пока разобрался, пока вошёл в курс дела… Быстро ничего не бывает.

— Можно сказать, что в полуфинале нас ждёт схватка двух ярких канадцев — Боба Хартли и Ги Буше?

— Боб всё же более спокойный. Хартли выигрывал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. Ги Буше на данный момент не может похвастать такими успехами.

«Металлург» — «Торпедо»

Счёт в серии: 4-1

— Здесь всё читалось. Единственное, что мне не очень понравилось, так это что, что «Металлург», ведя в счёте, позволял себе расслабляться по ходу серии. Вспомните пятый матч: уральцы ведут 3:1, а затем в концовке позволяют сопернику сравнять счёт. «Торпедо» наказывало соперника, в том числе выиграло один матч. В плей-офф расслабляться ни в коем случае нельзя, надо всегда играть на все 100%.

— Как оцените молодую команду тренера-новичка КХЛ Алексея Исакова?

— В Нижнем Новгороде быстрая команда, играющая, с молодыми, как вы правильно заметили, ребятами. Где-то их не хватало, было тяжело, потому что нет большого опыта. Это всё приходит с годами.

— У «Металлурга», как многие замечают, тоже молодая и негабаритная команда.

— Да, сейчас судейство позволяет играть жёстко, поэтому «Магнитке» нужно приспосабливаться, где-то при необходимости перестраиваться. Такие соперники, как «Локомотив», «Авангард» и «Ак Барс», с которым магнитогорцам играть в полуфинале, могут задавить силовым хоккеем. В серии с Казанью, на мой взгляд, чуть больше шансов будет именно у «Ак Барса». Если, конечно, казанцы будут играть так же классно, как ранее с Минском.