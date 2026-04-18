Овечкин опередил Макдэвида по продажам джерси, Таварес хочет на ЧМ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 18 апреля 2026 года.
Овечкин занял второе место по продажам джерси в этом сезоне НХЛ
Национальная хоккейная лига представила список самых продаваемых джерси по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Первое место занял форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.
На второй строчке расположился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а замкнул тройку нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
В топ-10 также вошли Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон и Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).
Кучеров — в тройке лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN
Канадский сайт TSN представил список 25 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по окончании регулярки сезона-2025/2026. В тройку лучших игроков вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в сезоне набрал 130 (44+86) очков в 76 играх. Список из 25 лучших игроков возглавил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
- Никита Кучеров («Тампа»).
- Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
- Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»).
- Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
- Кейл Макар («Колорадо»).
- Эван Бушар («Эдмонтон»).
- Марк Шайфли («Виннипег Джетс»).
- Андрей Василевский («Тампа»).
- Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).
- Коул Кофилд («Монреаль»).
- Мартин Нечас («Колорадо»).
- Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»).
- Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).
- Кирилл Капризов («Миннесота»).
- Лэйн Хатсон («Монреаль»).
- Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
- Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).
- Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»).
- Кайл Коннор («Виннипег»).
- Джереми Свейман («Бостон»).
- Мэттью Шефер («Айлендерс»).
Таварес, Шайфли, Томас и О’Райлли могут сыграть за Канаду на ЧМ-2026
Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги некоторые игроки заявили о своём желании выступить на предстоящем чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.
Сообщается, что сборная Канады заручилась поддержкой нескольких ключевых игроков. Среди них нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас, а также форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли.
Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Основными аренами станут «Swiss Life Arena» в Цюрихе и «BCF Arena» во Фрайбурге. 16 сильнейших сборных сразятся за медали спустя 17 лет после последнего чемпионата в этой стране.
Лотерея драфта НХЛ 2026 года пройдёт 5 мая
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что лотерея драфта НХЛ 2026 года состоится во вторник, 5 мая.
Лотерея драфта определит порядок выбора первых 16 игроков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. В лотерее участвуют все команды, не прошедшие в плей-офф НХЛ (или команды, получившие места в первом раунде драфта от этих команд, которые не попали в плей-офф). Команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могут получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.
64-й драфт НХЛ пройдёт на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр» в Баффало (США). Он запланирован на 26-27 июня 2026 года.
ФХР объявила о начале трансформации НМХЛ в РХЛ
Федерация хоккея России приняла решение о трансформации Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование – Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщил официальный сайт ФХР.
«Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников: верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет. Это позволит сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей.
К игре в лиге допускаются хоккеисты от 16 до 19 лет. При этом вводится ограничение на количество игроков старшего возраста (19) – не более пяти полевых и одного вратаря в заявке на сезон.
Переход к новой модели будет поэтапным. В сезоне-2026/2027 и сезоне-2027/2028 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/2029 лига полностью перейдёт на обновлённые возрастные параметры.
Максимальный размер заявочного списка команды составит 35 хоккеистов. Также будут действовать ограничения на подписание и участие игроков старших возрастов в переходный период», — написано в сообщении.