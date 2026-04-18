Овечкин опередил Макдэвида по продажам джерси, Таварес хочет на ЧМ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 18 апреля 2026 года.

Овечкин занял второе место по продажам джерси в этом сезоне НХЛ

Национальная хоккейная лига представила список самых продаваемых джерси по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Первое место занял форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.

На второй строчке расположился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а замкнул тройку нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

В топ-10 также вошли Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон и Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

Кучеров — в тройке лучших игроков сезона НХЛ по версии TSN

Канадский сайт TSN представил список 25 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по окончании регулярки сезона-2025/2026. В тройку лучших игроков вошёл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в сезоне набрал 130 (44+86) очков в 76 играх. Список из 25 лучших игроков возглавил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Никита Кучеров («Тампа»). Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»). Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»). Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»). Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Кейл Макар («Колорадо»). Эван Бушар («Эдмонтон»). Марк Шайфли («Виннипег Джетс»). Андрей Василевский («Тампа»). Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»). Коул Кофилд («Монреаль»). Мартин Нечас («Колорадо»). Куинн Хьюз («Миннесота Уайлд»). Джейсон Робертсон («Даллас Старз»). Кирилл Капризов («Миннесота»). Лэйн Хатсон («Монреаль»). Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»). Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»). Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»). Кайл Коннор («Виннипег»). Джереми Свейман («Бостон»). Мэттью Шефер («Айлендерс»).

Таварес, Шайфли, Томас и О’Райлли могут сыграть за Канаду на ЧМ-2026

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер заявил, что после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги некоторые игроки заявили о своём желании выступить на предстоящем чемпионате мира по хоккею в составе сборной Канады.

Сообщается, что сборная Канады заручилась поддержкой нескольких ключевых игроков. Среди них нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас, а также форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Основными аренами станут «Swiss Life Arena» в Цюрихе и «BCF Arena» во Фрайбурге. 16 сильнейших сборных сразятся за медали спустя 17 лет после последнего чемпионата в этой стране.

Лотерея драфта НХЛ 2026 года пройдёт 5 мая

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что лотерея драфта НХЛ 2026 года состоится во вторник, 5 мая.

Лотерея драфта определит порядок выбора первых 16 игроков в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. В лотерее участвуют все команды, не прошедшие в плей-офф НХЛ (или команды, получившие места в первом раунде драфта от этих команд, которые не попали в плей-офф). Команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд могут получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.

64-й драфт НХЛ пройдёт на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр» в Баффало (США). Он запланирован на 26-27 июня 2026 года.

ФХР объявила о начале трансформации НМХЛ в РХЛ

Федерация хоккея России приняла решение о трансформации Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) в новое соревнование – Российскую хоккейную лигу (РХЛ), которая будет проводиться в статусе первенства России среди юниоров до 20 лет. Об этом сообщил официальный сайт ФХР.

«Одним из этапов трансформации станет корректировка возрастного лимита участников: верхняя граница снижена с 21 года до 19 лет. Это позволит сосредоточить внимание на более молодых перспективных хоккеистах и обеспечить их эффективный переход в профессиональный хоккей.

К игре в лиге допускаются хоккеисты от 16 до 19 лет. При этом вводится ограничение на количество игроков старшего возраста (19) – не более пяти полевых и одного вратаря в заявке на сезон.

Переход к новой модели будет поэтапным. В сезоне-2026/2027 и сезоне-2027/2028 предусмотрены специальные условия допуска, учитывающие действующие контракты хоккеистов, что позволит клубам адаптироваться к изменениям без дополнительной финансовой нагрузки. Начиная с сезона-2028/2029 лига полностью перейдёт на обновлённые возрастные параметры.

Максимальный размер заявочного списка команды составит 35 хоккеистов. Также будут действовать ограничения на подписание и участие игроков старших возрастов в переходный период», — написано в сообщении.