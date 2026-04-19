Капризов уничтожил одного из фаворитов сезона НХЛ! Забил крутой гол и набрал три очка

Серия «Даллас» — «Миннесота» — одна из самых интригующих в первом раунде. Благодаря премудростям системы распределения мест в плей-офф уже на стартовом этапе мы увидим противостояние второй и третьей команды Запада.

Команды ещё давно узнали, что встретятся друг с другом, поэтому последняя очная встреча в регулярке носила формат репетиции. Там «Миннесота» по ходу второго периода вела в две шайбы, однако в третьем растеряла преимущество и дала шанс «Далласу» забрать победу в основное время – «звёзды» таким обычно пользуются.

«Старз» почти во всех прогнозах называли фаворитом противостояния и делали это неспроста: команда из Техаса в последние три сезона неизменно выходит в финал конференции, а её состав является одним из самых сбалансированных в НХЛ. «Миннесота» таким пока что похвастаться не может, хотя прогресс «Уайлд» очевиден.

Уже на шестой минуте «дикари» открыли счёт в матче – Цуккарелло, Болди и Эрикссон Эк разыграли реактивную трёхходовку в большинстве. Эттингер и четвёрка обороняющихся даже не успели поднять головы.

В первом периоде команды создали ещё по два-три убойных момента, но вратари играли превосходно. Если в первые 20 минут «Даллас» ходил где-то рядом с первой заброшенной шайбой, то старт следующей двадцатиминутки провалил совершенно. «Миннесота» забросила ещё три шайбы, а начал приключение Кирилл Капризов, который с острого угла бросил точно над плечом Эттингера – крутой по исполнению гол!

Несколько минут спустя забили Хартман и Болди, которому ассистировал Капризов.



«Даллас» попробовал вытянуть себя за уши, перевёл игру в чужую зону, даже реализовал большинство, однако «Миннесота» бережно охраняла добытое преимущество. А когда получила шанс его увеличить, с удовольствием сделала это – Капризов, не глядя, скинул на пятак, а Эрикссон Эк оформил дубль.

Чуть позже дубль покорился и Болди, который забил в пустые ворота.

«Миннесота» в первом матче серии разорвала «Даллас» со счётом 6:1, а Кирилл Капризов был в огне – забил победный гол, набрал три очка и стал второй звездой матча.