Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Итоги первого дня плей-офф НХЛ, голы Малкина и Капризова, победы Миннесоты, Филадельфии и Каролины «Каролина» и «Миннесота» повели

Кубок Стэнли начался с драки, гол Малкина не спас «Питтсбург». Итоги дня в плей-офф НХЛ
Максим Макаров
Итоги дня в плей-офф НХЛ
Представляем обзор первого дня плей-офф НХЛ.

«Каролина» — «Оттава»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Блейк, Холл) – 22:11     2:0 Холл (Стэнковен, Блейк) – 47:15    

Матч между «Каролиной» и «Оттавой» неожиданно начался с драки капитанов – Стаал и Ткачук заранее договорились друг с другом и сбросили перчатки. Так и был взят курс на боевую игру.

«Ураганы» заходили в серию безоговорочным фаворитом, однако по первому периоду так нельзя было сказать. «Харрикейнз» за первые минут семь ни разу не бросили по воротам, а «Оттава» хорошо играла в давление и затрудняла хозяевам выход из зоны.

Однако преимущества из этого получить «сенаторы» не смогли, а обидная ошибка в начале второго периода привела к пропущенной шайбе. После гола «Каролина» взвинтила темп, могла забивать ещё, но Улльмарк далее был более надёжен.

Попытки «Сенаторз» отыграться в третьем периоде разбились о надёжную оборону «Харрикейнз». А гол Тейлора Холла и вовсе лишил гостей шансов. «Оттава» дала бой, но «Каролина» повела в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» — «Миннесота»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 05:35 (pp)     0:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 20:56     0:3 Хартман (Фэйбер, Хьюз) – 23:28     0:4 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 26:30     1:4 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 35:10 (pp)     1:5 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 48:13 (pp)     1:6 Болди – 56:52    

«Миннесота» наказала соперника за первую же ошибку – «Даллас» схлопотал удаление и тут же пропустил в меньшинстве. Попытки отыграться в первом периоде успехом не увенчались.

А во втором периоде «Старз» на глазах развалились, и это точно почувствовали «Уайлд». Гости за шесть минут забросили три шайбы и полностью оккупировали пятак соперника – это в матчах плей-офф крайне важно.

«Звёзды» попробовали отыграться, однако хватило команды из Техаса лишь на одну шайбу, которую в большинстве забросил Робертсон.

В третьем периоде Эрикссон Эк и Болди оформили по дублю и установили окончательный счёт на табло – «Миннесота» разгромила соперника со счётом 6:1 и повела в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Драйсдейл (Зеграс, Барки) – 29:19     1:1 Малкин (Новак, Ракелль) – 35:51     1:2 Санхайм (Ристолайнен, Дворак) – 50:00     1:3 Мартон (Конечны) – 57:23     2:3 Раст – 58:59    

Первая половина встречи не была богата на события, и гости в таком формате игры смотрелись предпочтительнее. Они счёт и открыли – Драйсдейл на экваторе второго периода воспользовался толкотнёй на пятаке и послал шайбу между щитков вратаря.

В конце периода Малкин ответил сопернику почти таким же голом между щитков, с ходу бросив отскочившую шайбу.

Однако гол Евгения не спас «Питтсбург» от итогового фиаско. «Пингвины» несколько раз провалились в обороне, это и решило исход встречи. Сначала Санхайм одним финтом убрал двух игроков и бросил из выгодной позиции. А затем молодой Мартон поиздевался над обороной «Пингвинз», забив гол как на приставке, — Портер доехал до чужой зоны, на тормозах сбросил опеку, постоял, прицелился и попал в ближнюю девятку.

«Питтсбург» один гол отыграл, но этого было мало. «Филадельфия» повела в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

