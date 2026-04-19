Кубок Стэнли начался с драки, гол Малкина не спас «Питтсбург». Итоги дня в плей-офф НХЛ

«Каролина» — «Оттава»

Матч между «Каролиной» и «Оттавой» неожиданно начался с драки капитанов – Стаал и Ткачук заранее договорились друг с другом и сбросили перчатки. Так и был взят курс на боевую игру.

«Ураганы» заходили в серию безоговорочным фаворитом, однако по первому периоду так нельзя было сказать. «Харрикейнз» за первые минут семь ни разу не бросили по воротам, а «Оттава» хорошо играла в давление и затрудняла хозяевам выход из зоны.

Однако преимущества из этого получить «сенаторы» не смогли, а обидная ошибка в начале второго периода привела к пропущенной шайбе. После гола «Каролина» взвинтила темп, могла забивать ещё, но Улльмарк далее был более надёжен.

Попытки «Сенаторз» отыграться в третьем периоде разбились о надёжную оборону «Харрикейнз». А гол Тейлора Холла и вовсе лишил гостей шансов. «Оттава» дала бой, но «Каролина» повела в серии.

«Даллас» — «Миннесота»

«Миннесота» наказала соперника за первую же ошибку – «Даллас» схлопотал удаление и тут же пропустил в меньшинстве. Попытки отыграться в первом периоде успехом не увенчались.

А во втором периоде «Старз» на глазах развалились, и это точно почувствовали «Уайлд». Гости за шесть минут забросили три шайбы и полностью оккупировали пятак соперника – это в матчах плей-офф крайне важно.

«Звёзды» попробовали отыграться, однако хватило команды из Техаса лишь на одну шайбу, которую в большинстве забросил Робертсон.

В третьем периоде Эрикссон Эк и Болди оформили по дублю и установили окончательный счёт на табло – «Миннесота» разгромила соперника со счётом 6:1 и повела в серии.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

Первая половина встречи не была богата на события, и гости в таком формате игры смотрелись предпочтительнее. Они счёт и открыли – Драйсдейл на экваторе второго периода воспользовался толкотнёй на пятаке и послал шайбу между щитков вратаря.

В конце периода Малкин ответил сопернику почти таким же голом между щитков, с ходу бросив отскочившую шайбу.

Однако гол Евгения не спас «Питтсбург» от итогового фиаско. «Пингвины» несколько раз провалились в обороне, это и решило исход встречи. Сначала Санхайм одним финтом убрал двух игроков и бросил из выгодной позиции. А затем молодой Мартон поиздевался над обороной «Пингвинз», забив гол как на приставке, — Портер доехал до чужой зоны, на тормозах сбросил опеку, постоял, прицелился и попал в ближнюю девятку.

«Питтсбург» один гол отыграл, но этого было мало. «Филадельфия» повела в серии.

