10 лучших российских игроков НХЛ сезона-2025/2026

Плей-офф в НХЛ уже стартовал, но подведены ещё не все итоги регулярного чемпионата. Например, ещё не определена десятка лучших российских игроков, что стало традицией «Чемпионата» в последние пару лет. Настало время это исправить.

10. Владислав Гавриков

82 матча, 35 (14+21) очков, «-8»

Среди того безумия, которое творилось в «Рейнджерс» в этом сезоне, Владислав был одним из островков хорошей стабильности. Первый год на Манхэттене он закончил в качестве ведущего игрока «копов» по игровому времени, ключевого хоккеиста в меньшинстве и одного из лидеров команды по блокированным броскам (104).

Несмотря на все проблемы, защита «синерубашечников» не была настолько плоха, как может показаться – по допущенным голам в равных составах «Рейнджерс» вошли в топ-10 лиги в регулярке, и большая заслуга в этом принадлежит Гаврикову, который с большим отрывом превзошёл остальных одноклубников по айс-тайму именно в таких ситуациях.

При этом Владислав успел раскрыться и в новой для себя роли – Майк Салливан использовал россиянина в спецбригадах большинства, и в том числе благодаря этому защитник провёл самый результативный сезон в своей заокеанской карьере.

9. Артемий Панарин

78 матчей, 84 (28+56) очков, «-7»

Для уже бывшего одноклубника Гаврикова контрактный год складывался крайне непросто – в том, что дела в атаке у «Рейнджерс» шли отвратительно, винили в том числе и Панарина, хотя на момент обмена в «Лос-Анджелес» россиянин всё ещё оставался лучшим бомбардиром команды (и закончил сезон на втором месте с Алекси Лафреньером, который провёл все 82 матча).

Что касается его отрезка в Калифорнии, то здесь Артемий показал, что приобретали его «короли» не просто так – в 26 играх 34-летний нападающий набрал 27 (9+18) очков и поделил звание самого результативного игрока «Кингз» с Адрианом Кемпе. Переоценить его заслугу в итоговом выходе «Лос-Анджелеса» в плей-офф довольно сложно, хоть с большой долей вероятности новый клуб Панарина и закончит борьбу за Кубок Стэнли уже по итогам первого раунда.

Интересно будет взглянуть на Панарина в его первом полноценном сезоне на Тихоокеанском побережье, но перед этим мы посмотрим, как он проявит себя кубковой весной – за Артемием многие успели закрепить реноме игрока не для плей-офф, так что любопытно, получится ли у него убедить общественность в обратном.

8. Евгений Малкин

56 матчей, 61 (19+42) очко, «+13»

39-летний ветеран всеми силами пытается доказать главному клубу в своей жизни, что достоин нового контракта. Даже несмотря на то, что Евгений провёл на 12 матчей меньше, чем в предыдущем сезоне, результативных действий по сравнению с прошлой регуляркой он совершил на 11 больше.

Малкин здорово адаптировался к требованиям нового главного тренера «Питтсбурга» Дэна Мьюза, а затем помог адаптироваться и своему соотечественнику Егору Чинахову, с которым у них образовалась отличная связка. При этом своего более молодого товарища Джино превзошёл по темпу набора очков: с момента присоединения Чинахова к «пингвинам» Евгений совершал в среднем 1,07 результативного действия за матч (32 в 30), а Егор – 0,84 (36 в 43).

При этом на всей дистанции сезона Малкин был даже чуть более эффективен – 1,09 очка за игру. Бо́льшие показатели по итогам регулярки имеют только два россиянина – Кирилл Капризов (1,14) и Никита Кучеров (1,71). По среднему количеству голевых действий в пересчёте на 60 минут в формате «пять на пять» Джино тоже оказался на третьем месте среди соотечественников – и один из них в нашем списке идёт следующим.

7. Иван Барбашёв

82 матча, 61 (23+38) очко, «+20»

В нашем прошлогоднем топе Иван оказался на восьмой строчке, и в этом сезоне он доказал, что поднялся настолько высоко не просто так – и забрался ещё выше. Несмотря на то что «Вегас» выступил хуже, чем в прошлом году (хоть и выиграл свой дивизион), Барбашёв провёл свою лучшую регулярку в карьере, улучшив результат сезона-2021/2022 на одно очко.

По сравнению с предыдущим чемпионатом нападающий «рыцарей» и вовсе совершил на 10 результативных действий больше – при том что 55 из 61 очка Иван набрал в равных составах. Больше среди хоккеистов «Голден Найтс» оформил только Джек Айкел (59), а из соотечественников – только Кирилл Капризов (57), Артемий Панарин (61) и Никита Кучеров (92). А в пересчёте на 60 минут по среднему количеству очков в формате «пять на пять» Барбашёва (2,67) опережает лишь Кучеров (3,72).

Уровень физического воздействия на соперников от Ивана тоже остаётся высоким: его 137 силовых – пятый показатель среди россиян после Андрея Свечникова (148), Никиты Задорова (196), Василия Подколзина (242) и Якова Тренина (413). Так что форвард «Вегаса» успевает и бить, и забивать.

6. Артём Зуб

81 матч, 30 (5+25) очков, «+22»

В предыдущие два года лучшим российским защитником в НХЛ мы признавали Владислава Гаврикова. Но сейчас в оборонительном корпусе у нас появился новый лидер – пройти мимо игры Зуба в этом сезоне просто невозможно.

С точки зрения результативности Артём уступает нескольким соотечественникам – хотя лично для него результат этой регулярки стал лучшим в карьере, – но по надёжности действий у собственных ворот конкуренцию ему составят немногие коллеги по амплуа в лиге, не говоря уже о россиянах. Да и по полезности из представителей России его опережает лишь Никита Кучеров («+43»).

Зуб – лидер «Оттавы» по количеству проведённого времени как в равных составах (1146 минут), так и в меньшинстве (229). По допущенным ожидаемым голам в формате «пять на пять» «Сенаторз» заняли уверенное первое место в лиге (140,7), и заслуга Артёма как ключевого оборонительного защитника команды в этом огромна. Как и в том, что канадцы во второй раз подряд смогли выйти в плей-офф.

Насколько разной может быть защита «сенаторов» с Зубом и без него, к несчастью, можно было увидеть в первом матче серии с «Каролиной» – Артём получил повреждение в начале второго периода, поэтому его участие в будущих играх пока под вопросом. И это огромная потеря для команды.

5. Кирилл Капризов

78 матчей, 89 (45+44) очков, «+10»

Со следующего сезона Капризов станет самым дорогим хоккеистом НХЛ и всего мира, а последний год по старому контракту он провёл – ни больше ни меньше – примерно на своём среднем уровне в этой лиге. Если в прошлой регулярке Кирилла можно было назвать главным претендентом на «Харт», то сейчас он «просто» был лучшим игроком «Миннесоты» – не космические, но высокие показатели. Хотя лёгкое ощущение недосказанности всё же присутствует.

Возможно, оно исчезнет в плей-офф, где Капризов уже набрал три очка в первой же игре и повторил рекорд «Уайлд» по количеству голов в Кубке Стэнли, но мы здесь говорим про регулярку. 89 результативных действий хватило, чтобы стать вторым российским бомбардиром сезона как в целом, так и по среднему количеству за матч. Но при этом по очкам пересчёте на 60 минут в формате «пять на пять» (1,85) Кирилл едва вошёл в топ-15 соотечественников.

Почти для любого другого игрока такой сезон считался бы отличным, однако мы-то с вами знаем, что от Капризова можно ждать большего – для него это скорее «хорошо». Наверное, именно поэтому вместо прошлогоднего четвёртого места сейчас он замыкает пятёрку лучших россиян.

4. Игорь Шестёркин

51 матч, 25 побед, 91,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,5, 1 шат-аут

Думаю, многие не осознают, насколько сильный сезон провёл Шестёркин – в то время как «Рейнджерс» полностью провалили регулярку и закончили её на последнем месте Востока, продемонстрировав главный регресс в конференции в этом году, Игорь по сравнению с тем чемпионатом улучшил все ключевые показатели, кроме количества «сухих» матчей.

Если бы «копы» боролись за Кубок Стэнли, сейчас мы бы наверняка говорили о Шестёркине как об одном из главных претендентов на «Везину» – место в итоговой тройке ему было бы практически обеспечено. Вероятно, эта тройка была бы полностью русской, но об этом чуть позже.

Игорь предотвратил 21,3 ожидаемого гола в этом сезоне – это шестой показатель в лиге. При этом из пяти человек, показатель GSAx которых выше, чем у Шестёркина, двое – его соотечественники. Как раз те, с которыми голкипер «Рейнджерс» мог бы претендовать на звание лучшего вратаря регулярки.

3. Илья Сорокин

55 матчей, 29 побед, 90,6% ОБ, 2,68 КН, 7 шат-аутов

Один из главных приятелей Шестёркина тоже с большой долей вероятности не получит «Везину» по той же самой причине, что и Игорь – вывести «Айлендерс» в плей-офф Сорокин так и не смог. Хотя он очень старался – выражение «тащить команду на себе» в его отношении не будет фигуральным. Во многих матчах именно Илья становился главным фактором побед «островитян», и благодаря его усилиям они едва ли не до последнего сохраняли шансы оказаться в восьмёрке сильнейших команд Востока.

К огромному сожалению, поддержки среди одноклубников у Сорокина было не так много – к числу светлых пятен «Айлендерс» можно отнести разве что Мэтью Барзала, Бо Хорвата и, конечно, Мэттью Шефера. Но Илья и здесь стоит особняком – его семь шат-аутов позволили ему закончить регулярку в качестве единоличного лидера по этому показателю.

Что касается количества предотвращённых ожидаемых голов, то здесь Сорокина (25,3) опередили только Джереми Свейман (28,8) и Логан Томпсон (29,3). У канадца, хоть его в плей-офф тоже не оказалось, поддержки от одноклубников было побольше, а американец и вовсе смог попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

А вот Илья, который заметно прибавил после прихода Сергея Наумова на роль тренера вратарей «островитян», под конец сезона уже очевидно подустал выручать свою команду. И в этом его вряд ли будут обвинять – Сорокин идёт на втором месте в списке главных претендентов на «Везину», по мнению авторов сайта НХЛ.

2. Андрей Василевский

58 матчей, 39 побед, 91,2% ОБ, 2.31 КН, 2 шат-аута

В середине ноября Василевский находился в одной из самых низких точек своей карьеры – старт сезона у него откровенно не задался, а апофеозом его проблем стал домашний матч с «Рейнджерс». Пять пропущенных голов с 13 бросков (четыре из них – с первых пяти), замена и итоговый показатель 89,6% ОБ после 12 матчей – такого у него не было никогда.

За оставшиеся 46 игр Андрей неоднократно продемонстрировал, почему является одним из лучших вратарей мира – при всех кадровых проблемах, которые в этом сезоне испытала «Тампа», Василевский смог вернуться на прежний уровень и выдать очень сильную регулярку.

По надёжности в этом чемпионате голкипер «Тампы» уступил только Скотту Уэджвуду (45 матчей, 2,02), а по проценту сейвов вместе со стражем ворот «Колорадо» (92,1%) его опередил лишь Йеспер Валльстедт (35 матчей, 91,6%). При этом по показателю GSAx Андрей превосходит обоих (24,7 против 23,1 и 6,2 соответственно).

Неудивительно, что главным претендентом на «Везину» называют именно Василевского – кажется, что второй приз лучшему голкиперу сезона (первый с 2019 года) для Андрея не за горами.

1. Никита Кучеров

76 матчей, 130 (44+86) очков, «+43»

Третий год подряд Никита не оставляет нам абсолютно никакого выбора. Очередной сезон калибра «Харта», пусть до «Арт Росса» на этот раз Кучеров и не добрался. Очередной сезон магии на льду в чистом виде.

Вы же помните, что в 2019 году лидер «Тампы» установил российский рекорд по количеству очков за одну регулярку? С тех пор он превзошёл результат Александра Могильного ещё два раза. Последний – как раз в этом году. А из пяти лучших отечественных сезонов Никите принадлежат четыре.

Если чуть подробнее углубиться в достижения Кучерова именно в этом сезоне, то можно увидеть его на первом месте по среднему показателю очков за игру (1,71), а также по среднему количеству очков в формате «пять на пять» в пересчёте на 60 минут. Для сравнения: второй в этом списке – Натан Маккиннон (3,42), а обладатель «Арт Росса» Коннор Макдэвид занял 29-е место (2,46).

Общее впечатление от его сезона может улучшить разве что выступление в плей-офф – благо, что на этот раз «Флорида» «молниям» точно не встретится. А шансы «Лайтнинг» на Кубок Стэнли – по крайней мере, на попадание в финал – кажутся довольно неплохими. И дуэт россиян, превзошедший остальных соотечественников в этой регулярке, может сыграть ключевую роль для «Тампы».

