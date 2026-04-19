10 лучших российских игроков НХЛ сезона-2025/2026

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

10 лучших российских игроков регулярного сезона-2025/2026 в НХЛ, Кучеров, Василевский, Малкин, Сорокин, Капризов, Зуб

Дмитрий Сторожев
Комментарии
Перестановок в списке хватает. Хотя кое-что остаётся неизменным.

Плей-офф в НХЛ уже стартовал, но подведены ещё не все итоги регулярного чемпионата. Например, ещё не определена десятка лучших российских игроков, что стало традицией «Чемпионата» в последние пару лет. Настало время это исправить.

Какими были предыдущие топы?
10 лучших россиян сезона НХЛ 10 лучших россиян сезона НХЛ
10 лучших российских игроков сезона НХЛ 10 лучших российских игроков сезона НХЛ

10. Владислав Гавриков

82 матча, 35 (14+21) очков, «-8»

Среди того безумия, которое творилось в «Рейнджерс» в этом сезоне, Владислав был одним из островков хорошей стабильности. Первый год на Манхэттене он закончил в качестве ведущего игрока «копов» по игровому времени, ключевого хоккеиста в меньшинстве и одного из лидеров команды по блокированным броскам (104).

Несмотря на все проблемы, защита «синерубашечников» не была настолько плоха, как может показаться – по допущенным голам в равных составах «Рейнджерс» вошли в топ-10 лиги в регулярке, и большая заслуга в этом принадлежит Гаврикову, который с большим отрывом превзошёл остальных одноклубников по айс-тайму именно в таких ситуациях.

Фото: Rich Graessle/Getty Images

При этом Владислав успел раскрыться и в новой для себя роли – Майк Салливан использовал россиянина в спецбригадах большинства, и в том числе благодаря этому защитник провёл самый результативный сезон в своей заокеанской карьере.

9. Артемий Панарин

78 матчей, 84 (28+56) очков, «-7»

Для уже бывшего одноклубника Гаврикова контрактный год складывался крайне непросто – в том, что дела в атаке у «Рейнджерс» шли отвратительно, винили в том числе и Панарина, хотя на момент обмена в «Лос-Анджелес» россиянин всё ещё оставался лучшим бомбардиром команды (и закончил сезон на втором месте с Алекси Лафреньером, который провёл все 82 матча).

Что касается его отрезка в Калифорнии, то здесь Артемий показал, что приобретали его «короли» не просто так – в 26 играх 34-летний нападающий набрал 27 (9+18) очков и поделил звание самого результативного игрока «Кингз» с Адрианом Кемпе. Переоценить его заслугу в итоговом выходе «Лос-Анджелеса» в плей-офф довольно сложно, хоть с большой долей вероятности новый клуб Панарина и закончит борьбу за Кубок Стэнли уже по итогам первого раунда.

Фото: Derek Cain/Getty Images

Интересно будет взглянуть на Панарина в его первом полноценном сезоне на Тихоокеанском побережье, но перед этим мы посмотрим, как он проявит себя кубковой весной – за Артемием многие успели закрепить реноме игрока не для плей-офф, так что любопытно, получится ли у него убедить общественность в обратном.

8. Евгений Малкин

56 матчей, 61 (19+42) очко, «+13»

39-летний ветеран всеми силами пытается доказать главному клубу в своей жизни, что достоин нового контракта. Даже несмотря на то, что Евгений провёл на 12 матчей меньше, чем в предыдущем сезоне, результативных действий по сравнению с прошлой регуляркой он совершил на 11 больше.

Малкин здорово адаптировался к требованиям нового главного тренера «Питтсбурга» Дэна Мьюза, а затем помог адаптироваться и своему соотечественнику Егору Чинахову, с которым у них образовалась отличная связка. При этом своего более молодого товарища Джино превзошёл по темпу набора очков: с момента присоединения Чинахова к «пингвинам» Евгений совершал в среднем 1,07 результативного действия за матч (32 в 30), а Егор – 0,84 (36 в 43).

Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

При этом на всей дистанции сезона Малкин был даже чуть более эффективен – 1,09 очка за игру. Бо́льшие показатели по итогам регулярки имеют только два россиянина – Кирилл Капризов (1,14) и Никита Кучеров (1,71). По среднему количеству голевых действий в пересчёте на 60 минут в формате «пять на пять» Джино тоже оказался на третьем месте среди соотечественников – и один из них в нашем списке идёт следующим.

7. Иван Барбашёв

82 матча, 61 (23+38) очко, «+20»

В нашем прошлогоднем топе Иван оказался на восьмой строчке, и в этом сезоне он доказал, что поднялся настолько высоко не просто так – и забрался ещё выше. Несмотря на то что «Вегас» выступил хуже, чем в прошлом году (хоть и выиграл свой дивизион), Барбашёв провёл свою лучшую регулярку в карьере, улучшив результат сезона-2021/2022 на одно очко.

По сравнению с предыдущим чемпионатом нападающий «рыцарей» и вовсе совершил на 10 результативных действий больше – при том что 55 из 61 очка Иван набрал в равных составах. Больше среди хоккеистов «Голден Найтс» оформил только Джек Айкел (59), а из соотечественников – только Кирилл Капризов (57), Артемий Панарин (61) и Никита Кучеров (92). А в пересчёте на 60 минут по среднему количеству очков в формате «пять на пять» Барбашёва (2,67) опережает лишь Кучеров (3,72).

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Уровень физического воздействия на соперников от Ивана тоже остаётся высоким: его 137 силовых – пятый показатель среди россиян после Андрея Свечникова (148), Никиты Задорова (196), Василия Подколзина (242) и Якова Тренина (413). Так что форвард «Вегаса» успевает и бить, и забивать.

6. Артём Зуб

81 матч, 30 (5+25) очков, «+22»

В предыдущие два года лучшим российским защитником в НХЛ мы признавали Владислава Гаврикова. Но сейчас в оборонительном корпусе у нас появился новый лидер – пройти мимо игры Зуба в этом сезоне просто невозможно.

С точки зрения результативности Артём уступает нескольким соотечественникам – хотя лично для него результат этой регулярки стал лучшим в карьере, – но по надёжности действий у собственных ворот конкуренцию ему составят немногие коллеги по амплуа в лиге, не говоря уже о россиянах. Да и по полезности из представителей России его опережает лишь Никита Кучеров («+43»).

Зуб – лидер «Оттавы» по количеству проведённого времени как в равных составах (1146 минут), так и в меньшинстве (229). По допущенным ожидаемым голам в формате «пять на пять» «Сенаторз» заняли уверенное первое место в лиге (140,7), и заслуга Артёма как ключевого оборонительного защитника команды в этом огромна. Как и в том, что канадцы во второй раз подряд смогли выйти в плей-офф.

Фото: G Fiume/Getty Images

Насколько разной может быть защита «сенаторов» с Зубом и без него, к несчастью, можно было увидеть в первом матче серии с «Каролиной» – Артём получил повреждение в начале второго периода, поэтому его участие в будущих играх пока под вопросом. И это огромная потеря для команды.

5. Кирилл Капризов

78 матчей, 89 (45+44) очков, «+10»

Со следующего сезона Капризов станет самым дорогим хоккеистом НХЛ и всего мира, а последний год по старому контракту он провёл – ни больше ни меньше – примерно на своём среднем уровне в этой лиге. Если в прошлой регулярке Кирилла можно было назвать главным претендентом на «Харт», то сейчас он «просто» был лучшим игроком «Миннесоты» – не космические, но высокие показатели. Хотя лёгкое ощущение недосказанности всё же присутствует.

Возможно, оно исчезнет в плей-офф, где Капризов уже набрал три очка в первой же игре и повторил рекорд «Уайлд» по количеству голов в Кубке Стэнли, но мы здесь говорим про регулярку. 89 результативных действий хватило, чтобы стать вторым российским бомбардиром сезона как в целом, так и по среднему количеству за матч. Но при этом по очкам пересчёте на 60 минут в формате «пять на пять» (1,85) Кирилл едва вошёл в топ-15 соотечественников.

Фото: David Berding/Getty Images

Почти для любого другого игрока такой сезон считался бы отличным, однако мы-то с вами знаем, что от Капризова можно ждать большего – для него это скорее «хорошо». Наверное, именно поэтому вместо прошлогоднего четвёртого места сейчас он замыкает пятёрку лучших россиян.

4. Игорь Шестёркин

51 матч, 25 побед, 91,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,5, 1 шат-аут

Думаю, многие не осознают, насколько сильный сезон провёл Шестёркин – в то время как «Рейнджерс» полностью провалили регулярку и закончили её на последнем месте Востока, продемонстрировав главный регресс в конференции в этом году, Игорь по сравнению с тем чемпионатом улучшил все ключевые показатели, кроме количества «сухих» матчей.

Если бы «копы» боролись за Кубок Стэнли, сейчас мы бы наверняка говорили о Шестёркине как об одном из главных претендентов на «Везину» – место в итоговой тройке ему было бы практически обеспечено. Вероятно, эта тройка была бы полностью русской, но об этом чуть позже.

Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

Игорь предотвратил 21,3 ожидаемого гола в этом сезоне – это шестой показатель в лиге. При этом из пяти человек, показатель GSAx которых выше, чем у Шестёркина, двое – его соотечественники. Как раз те, с которыми голкипер «Рейнджерс» мог бы претендовать на звание лучшего вратаря регулярки.

3. Илья Сорокин

55 матчей, 29 побед, 90,6% ОБ, 2,68 КН, 7 шат-аутов

Один из главных приятелей Шестёркина тоже с большой долей вероятности не получит «Везину» по той же самой причине, что и Игорь – вывести «Айлендерс» в плей-офф Сорокин так и не смог. Хотя он очень старался – выражение «тащить команду на себе» в его отношении не будет фигуральным. Во многих матчах именно Илья становился главным фактором побед «островитян», и благодаря его усилиям они едва ли не до последнего сохраняли шансы оказаться в восьмёрке сильнейших команд Востока.

К огромному сожалению, поддержки среди одноклубников у Сорокина было не так много – к числу светлых пятен «Айлендерс» можно отнести разве что Мэтью Барзала, Бо Хорвата и, конечно, Мэттью Шефера. Но Илья и здесь стоит особняком – его семь шат-аутов позволили ему закончить регулярку в качестве единоличного лидера по этому показателю.

Что касается количества предотвращённых ожидаемых голов, то здесь Сорокина (25,3) опередили только Джереми Свейман (28,8) и Логан Томпсон (29,3). У канадца, хоть его в плей-офф тоже не оказалось, поддержки от одноклубников было побольше, а американец и вовсе смог попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Фото: Derek Cain/Getty Images

А вот Илья, который заметно прибавил после прихода Сергея Наумова на роль тренера вратарей «островитян», под конец сезона уже очевидно подустал выручать свою команду. И в этом его вряд ли будут обвинять – Сорокин идёт на втором месте в списке главных претендентов на «Везину», по мнению авторов сайта НХЛ.

2. Андрей Василевский

58 матчей, 39 побед, 91,2% ОБ, 2.31 КН, 2 шат-аута

В середине ноября Василевский находился в одной из самых низких точек своей карьеры – старт сезона у него откровенно не задался, а апофеозом его проблем стал домашний матч с «Рейнджерс». Пять пропущенных голов с 13 бросков (четыре из них – с первых пяти), замена и итоговый показатель 89,6% ОБ после 12 матчей – такого у него не было никогда.

За оставшиеся 46 игр Андрей неоднократно продемонстрировал, почему является одним из лучших вратарей мира – при всех кадровых проблемах, которые в этом сезоне испытала «Тампа», Василевский смог вернуться на прежний уровень и выдать очень сильную регулярку.

По надёжности в этом чемпионате голкипер «Тампы» уступил только Скотту Уэджвуду (45 матчей, 2,02), а по проценту сейвов вместе со стражем ворот «Колорадо» (92,1%) его опередил лишь Йеспер Валльстедт (35 матчей, 91,6%). При этом по показателю GSAx Андрей превосходит обоих (24,7 против 23,1 и 6,2 соответственно).

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Неудивительно, что главным претендентом на «Везину» называют именно Василевского – кажется, что второй приз лучшему голкиперу сезона (первый с 2019 года) для Андрея не за горами.

1. Никита Кучеров

76 матчей, 130 (44+86) очков, «+43»

Третий год подряд Никита не оставляет нам абсолютно никакого выбора. Очередной сезон калибра «Харта», пусть до «Арт Росса» на этот раз Кучеров и не добрался. Очередной сезон магии на льду в чистом виде.

Вы же помните, что в 2019 году лидер «Тампы» установил российский рекорд по количеству очков за одну регулярку? С тех пор он превзошёл результат Александра Могильного ещё два раза. Последний – как раз в этом году. А из пяти лучших отечественных сезонов Никите принадлежат четыре.

Если чуть подробнее углубиться в достижения Кучерова именно в этом сезоне, то можно увидеть его на первом месте по среднему показателю очков за игру (1,71), а также по среднему количеству очков в формате «пять на пять» в пересчёте на 60 минут. Для сравнения: второй в этом списке – Натан Маккиннон (3,42), а обладатель «Арт Росса» Коннор Макдэвид занял 29-е место (2,46).

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Общее впечатление от его сезона может улучшить разве что выступление в плей-офф – благо, что на этот раз «Флорида» «молниям» точно не встретится. А шансы «Лайтнинг» на Кубок Стэнли – по крайней мере, на попадание в финал – кажутся довольно неплохими. И дуэт россиян, превзошедший остальных соотечественников в этой регулярке, может сыграть ключевую роль для «Тампы».

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android